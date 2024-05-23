Групповые экскурсии Мармариса

Найдено 17 экскурсий в категории «Групповые» в Мармарисе, цены от $15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
13 часов
1 отзыв
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Турецкая ночь в Мармарисе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$38 за человека
Турецкая баня в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Турецкая баня в Мармарисе: традиционный отдых и спа-процедуры
Насладитесь двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Сауна, масляный и пенный массаж, пилинг - все для вашего полного расслабления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$20 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Рыбалка в Мармарисе
Мини-группа
5 часов
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$30 за человека
Ночная пенная вечеринка в Мармарисе
Групповая
4 часа
Ночная пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - незабываемое шоу и отдых
Пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - это зажигательная музыка, танцы в пене, конкурсы и великолепные виды ночного города
Начало: Вваш отель
Расписание: Суббота
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
$15 за человека
Пиратский корабль Davy Jones в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Параглайдинг в Фетхие из Мармариса
🪂 На параплане
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия: Параглайдинг в Фетхие из Мармариса с видами на Олюдениз
Всего в 125 км от Мармариса находится центр параглайдинга. Полет с горы Бабадаг откроет волшебные виды на Олюдениз и море. Забронируйте экскурсию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$160 за человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$30 за человека
Рафтинг в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$175 за человека
Квадроциклы и багги в Мармарисе
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
2 часа
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $37 за человека
Джип-сафари в Мармарисе
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Дайвинг в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
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    а также искупались в бассейне Клеопатры, дегустировали турецкие вина и сладости. Спасибо большое за прекрасного экскурсовода и вообще за отличный день!!!

  • A
    Alexandr
    5 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
  • V
    Viktoriaperminova55
    25 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    Превосходная экскурсия, большое спасибо.
  • F
    Freih
    13 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
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    (вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.

  • M
    Mila
    23 сентября 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Добавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
    Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
  • С
    Сергей
    10 августа 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Прекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
  • К
    Кристина
    15 июня 2023
    Турецкая баня в Мармарисе
    Нас забрали из отеля, во время, но отвезли в хамам при каком-то отеле, нас начали разводить на деньги, мол у
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    вас только 45 минут, хотя в описании 2 часа. Мы отказались, нас выгнали. Организатор сразу с нами связался и отвезли в нормальный хамам, большой и без запаха гнили. Второй хамам очень понравился, хорошие услуги и приятный персонал.

  • А
    Алексей
    10 июня 2023
    Экскурсия в Фетхие из Мармариса
    Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
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    большой автобус! Спрашивается зачем? Долины бабочек не было вообще! Экскурсия длилась 12 часов, а не 10 как в описании! В общем рекомендую съездить!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Групповые»

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  4. Турецкая баня в Мармарисе
  5. Экскурсия в Эфес из Мармариса
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Групповые" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 15 до 210. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
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