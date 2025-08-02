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Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью

Искупаться в бирюзовых водах, исследовать чудеса природы и при желании добавить нотку адреналина
Фетхие считается одной из жемчужин Эгейского побережья.

Почувствуйте себя героями фильма 80-х, плавая в Голубой лагуне, и испытайте весь спектр эмоций — от восторга до трепета — на прогулке по скалистому ущелью Саклыкент. Турция откроется для вас с неожиданной стороны — яркой и немного кинематографичной.
4.4
3 отзыва
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью
Из Мармариса в Фетхие - к голубой лагуне и глубокому ущелью

Описание экскурсии

Голубая лагуна

Изящным полумесяцем изгибается пляж Олюдениз. Виды на горные вершины с одной стороны и морская бирюза с другой словно переносят в райские пейзажи из старых фильмов. Здесь приятно освежиться коктейлем, искупаться и понаблюдать за сотнями парапланов, парящих в небе.

Ущелье Саклыкент

Горное ущелье выглядит как оазис под палящим солнцем. Саклыкент — один из самых глубоких каньонов Европы. Он завораживает мощью скал и ледяными потоками горной воды.

Примерный тайминг поездки

  • 07:00 — выезд из отелей Мармариса
  • 08:30 — остановка на завтрак в Кёйджеизе
  • 11:30 — прибытие в каньон Саклыкент
  • 13:00 — обед
  • 15:00 — прибытие на пляж Олюдениз
  • 17:00 — отправление из Фетхие
  • 19:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали

  • Экскурсия не подходит для маломобильных путешественников
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Обед входит в стоимость — на выбор рыба, котлеты или курица, рис, макароны и салат. Напитки и полёт на параплане оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
  • Входной билет в каньон Саклыкен оплачивается дополнительно (500 лир)

в пятницу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 12 лет€23
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 639 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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2
1
Айгуль
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию перекус турецкой баранкой с конжутом включен, мелочь, а приятно. До этого присматриваюсь к подобной
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экскурсии через другого оператора, все таки мне кажется тут лучше: сначала на море, пока ещё солнце не такое активное, а уже потом в жару на каньон. Гид Анастасия очень подробно заранее рассказала план экскурсии, потом по ходу дела рассказывала и советовала, что брать, что оставить. В Олюденизе море красивое, бирюзовое, но вода мутновата, маски брать не было смысла. Обед был полноценный, за доп плату взяли свежевыжатые соки.
В каньоне было очень много народу, прямо толпы, но что поделаешь, сезон. Видели людей с грудничками, зачем? Все таки путь непростой, рисковать не стоит. Рекомендуется быть в коралках, но сын был в обычных шлепках, аккуратно, но прошли. Надо 1 небольшой участок перейти 2-3 минуты, а дальше норм. Чем дальше вглубь каньон успеете дойти, тем меньше народу, поскольку у на группа в целом соблюдала тайминг, нам дали 1 ч 20 минут, успели и прогуляться, и пофотографироваться.
Дорога как и обещали в 1 сторону 3 ч и обратно столько же. Выехали в 7:00, вернулись в 19:10.

Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию
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С
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек, у каждого свой характер и не все сговорчивые.)) Нашла подход и сбалансировала ситуацию, которая
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могла выйти из под контроля. Только за это- большое уважение Насте.
Были на классном пляже Голубая лагуна около Олюдениз, купались в бирюзовой прозрачной воде, а дочка в это время летала в небе на параплане, ей тоже очень понравилось, это отдельная оплачиваемая активность. Пляж организованный, много лежаков, даже чересчур, местА необыкновенно красивые, море, горы, солнце, воздух - нам только это и надо!
Каньон Сыклыкент - это природное необыкновенное место, ущелье с горной речкой, которое сужается, если идти вглубь, вода ледяная, течение активное, нужна спец обувь, ее можно купить или арендовать на месте, но виды великолепные!
Нас накормили обедом довольно плотно и вкусно, я ела речную форель на гриле- приготовлено отменно. Рядом с каньоном предлагают гранатовый сок, вкусный и полезный. Я купила бутылку сока еще и пить в отеле.
Ехать долго, это правда, обратно три часа в дороге, но нам не было скучно, мы смотрели и обрабатывали фото и видео с новых локаций. Водитель хороший, аккуратный.
Большое спасибо Анастасии за ее толерантность, смелость и любовь у своей работе.
Экскурсию рекомендую, мы получили и эстетическое удовольствие, и заряд бодрости. И информация была интересной. Спасибо.

Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек,
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М
Сама экскурсия заинтересовала местами, которые мы хотели еще давно посетить.
Поначалу все было без задержек и опозданий, выезжали мы из отеля Fortezza Beach Resort (в районе Хисароню, не в самом Мармарисе).
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Трансфер, который забирал с отеля (за доп плату) приехал слегка пораньше назначенного времени, в Мармарисе мы были уже где-то в 600. Пересели на общий трансфер с другими туристами и отправились в поездку.
Структура экскурсии:
Читая структуру и тайминг экскурсии оказалось,что в процессе поменяли местами посещение мест, т. е сначала был пляж Олюдениз, а потом каньон. Но это не так страшно.
Плюсы:
Замечательные организаторы группы и экскурсоводы Анастасия и Альпер. Анастасия, как русскоговорящий экскурсовод, интересно преподносила информацию, историческую сводку о местах. Кратко, но интересно. Всегда была на связи, объясняла все, что было непонятно. Отзывчивый и сопереживающий человек. Когда сломался автобус, переживала больше нас, постоянно созванивалась с водителями и объясняла ситуацию по сто раз. Удивительная стрессоустойчивость и выдержка.
Минусы:
Страшно то, что наш трансфер, когда ехал в Олюдениз уже умирал. Он еле полз на гору при подъеме на пути туда. А вот после посещения пляжа, когда нам надо было ехать в каньон, пампам - он сломался. В итоге ждали мы замену около 1,5 часа на жаре у магазинчика.
Просьба к организаторам - поменяйте неисправный трансфер на более надежный, чтобы такого не повторилось с будущими туристами!!!
В итоге мы опоздали на очень много + были опоздавшие в группе на 30 минут после каньона. Приехали в Мармарис вместо 1800 в 22:00. Было все равно страшно ходить по темному городу и искать такси обратно в наш отель + очень уставшие. Приехали в 22:30.

В общем, места все равно очень красивые, и стоят того, чтобы посетить хоть раз в жизни!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
УважаемаяМария,

Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Мне очень приятно, что вам понравились посещенные места и работа наших гидов Анастасии и
читать дальшеуменьшить

Альпера. Обязательно передам им ваши добрые слова. Искренне сожалею, что впечатление от экскурсии было омрачено технической неисправностью автобуса и длительным ожиданием замены. К сожалению, ситуация оказалась непредвиденной, а праздничные дни Байрама и высокая загруженность дорог значительно усложнили и замедлили подачу резервного транспорта. Я прекрасно понимаю, насколько утомительным оказался этот день из-за задержек и позднего возвращения, и приношу извинения за доставленные неудобства. Спасибо за ваше понимание и за то, что, несмотря на возникшие сложности, вы смогли оценить красоту маршрута. Надеюсь, что будущие поездки оставят у вас только положительные впечатления.

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