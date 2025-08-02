Фетхие считается одной из жемчужин Эгейского побережья.
Почувствуйте себя героями фильма 80-х, плавая в Голубой лагуне, и испытайте весь спектр эмоций — от восторга до трепета — на прогулке по скалистому ущелью Саклыкент. Турция откроется для вас с неожиданной стороны — яркой и немного кинематографичной.
Почувствуйте себя героями фильма 80-х, плавая в Голубой лагуне, и испытайте весь спектр эмоций — от восторга до трепета — на прогулке по скалистому ущелью Саклыкент. Турция откроется для вас с неожиданной стороны — яркой и немного кинематографичной.
Описание экскурсии
Голубая лагуна
Изящным полумесяцем изгибается пляж Олюдениз. Виды на горные вершины с одной стороны и морская бирюза с другой словно переносят в райские пейзажи из старых фильмов. Здесь приятно освежиться коктейлем, искупаться и понаблюдать за сотнями парапланов, парящих в небе.
Ущелье Саклыкент
Горное ущелье выглядит как оазис под палящим солнцем. Саклыкент — один из самых глубоких каньонов Европы. Он завораживает мощью скал и ледяными потоками горной воды.
Примерный тайминг поездки
- 07:00 — выезд из отелей Мармариса
- 08:30 — остановка на завтрак в Кёйджеизе
- 11:30 — прибытие в каньон Саклыкент
- 13:00 — обед
- 15:00 — прибытие на пляж Олюдениз
- 17:00 — отправление из Фетхие
- 19:00 — возвращение в Мармарис
Организационные детали
- Экскурсия не подходит для маломобильных путешественников
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Обед входит в стоимость — на выбор рыба, котлеты или курица, рис, макароны и салат. Напитки и полёт на параплане оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
- Входной билет в каньон Саклыкен оплачивается дополнительно (500 лир)
в пятницу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 12 лет
|€23
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 639 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия. Забрали из отеля вовремя, боялись, что останемся без завтрака. Но оказалось, что в экскурсию перекус турецкой баранкой с конжутом включен, мелочь, а приятно. До этого присматриваюсь к подобной
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С
Экскурсия в Фетхие понравилась. Гид и проводник Анастасия великолепно справилась с бандой туристов в сорок человек, у каждого свой характер и не все сговорчивые.)) Нашла подход и сбалансировала ситуацию, которая
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М
Сама экскурсия заинтересовала местами, которые мы хотели еще давно посетить.
Поначалу все было без задержек и опозданий, выезжали мы из отеля Fortezza Beach Resort (в районе Хисароню, не в самом Мармарисе).
Поначалу все было без задержек и опозданий, выезжали мы из отеля Fortezza Beach Resort (в районе Хисароню, не в самом Мармарисе).
Наталья
Ответ организатора:
УважаемаяМария,
Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Мне очень приятно, что вам понравились посещенные места и работа наших гидов Анастасии и
Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Мне очень приятно, что вам понравились посещенные места и работа наших гидов Анастасии и
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