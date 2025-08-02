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Трансфер, который забирал с отеля (за доп плату) приехал слегка пораньше назначенного времени, в Мармарисе мы были уже где-то в 600. Пересели на общий трансфер с другими туристами и отправились в поездку.

Структура экскурсии:

Читая структуру и тайминг экскурсии оказалось,что в процессе поменяли местами посещение мест, т. е сначала был пляж Олюдениз, а потом каньон. Но это не так страшно.

Плюсы:

Замечательные организаторы группы и экскурсоводы Анастасия и Альпер. Анастасия, как русскоговорящий экскурсовод, интересно преподносила информацию, историческую сводку о местах. Кратко, но интересно. Всегда была на связи, объясняла все, что было непонятно. Отзывчивый и сопереживающий человек. Когда сломался автобус, переживала больше нас, постоянно созванивалась с водителями и объясняла ситуацию по сто раз. Удивительная стрессоустойчивость и выдержка.

Минусы:

Страшно то, что наш трансфер, когда ехал в Олюдениз уже умирал. Он еле полз на гору при подъеме на пути туда. А вот после посещения пляжа, когда нам надо было ехать в каньон, пампам - он сломался. В итоге ждали мы замену около 1,5 часа на жаре у магазинчика.

Просьба к организаторам - поменяйте неисправный трансфер на более надежный, чтобы такого не повторилось с будущими туристами!!!

В итоге мы опоздали на очень много + были опоздавшие в группе на 30 минут после каньона. Приехали в Мармарис вместо 1800 в 22:00. Было все равно страшно ходить по темному городу и искать такси обратно в наш отель + очень уставшие. Приехали в 22:30.



В общем, места все равно очень красивые, и стоят того, чтобы посетить хоть раз в жизни!