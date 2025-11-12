Турецкая ночь в Мармарисе — это яркое шоу, которое погружает в атмосферу традиций и культуры Турции. Вас ждет захватывающее представление, раскрывающее обычаи и обряды различных регионов страны.
Мероприятие проходит в одном из самых известных ресторанов Мармариса, где Вы сможете насладиться изысканным ужином, наблюдая за красочным и завораживающим шоу.
Описание экскурсииПрограмма «Турецкой ночи» Костюмы и обряды Вечер начинается с парада традиционных костюмов, которые представляют разные регионы Турции. Эти наряды, являющиеся настоящими произведениями искусства, завораживают своей изысканностью. Вас ждет знакомство с древними обрядами, включая предсвадебную церемонию — ночь хны, когда руки невесты украшают изящными узорами специальной краской. Шоу дервишей Одна из самых впечатляющих частей программы — шоу дервишей. Это мистическое действо, в котором монахи в процессе молитвы кружатся в танце, постепенно ускоряя темп и переходя в состояние транса. Их черные мантии сменяются белыми длинными нарядами, символизирующими духовное очищение. Парад янычар После танцевальных и обрядовых представлений перед вами пройдет парад янычар — османских воинов. Под торжественные звуки марша они демонстрируют величие и славу армии султана. Такое зрелище — редкость, особенно в отелях, что делает его еще более ценным для туристов. Сладости и вина Во время шоу вы сможете насладиться изысканными национальными блюдами и домашними винами, которые приятно удивят своим вкусом. Это вечер, наполненный турецким гостеприимством, традициями и уникальной атмосферой, оставит у вас яркие впечатления и эмоции. Важная информация После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем организовать дополнительный трансфер за 10$ с человека.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от /до отеля
Шоу
Что не входит в цену
напитки
дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
