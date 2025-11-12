Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Турецкая ночь в Мармарисе — это яркое шоу, которое погружает в атмосферу традиций и культуры Турции. Вас ждет захватывающее представление, раскрывающее обычаи и обряды различных регионов страны.



Мероприятие проходит в одном из самых известных ресторанов Мармариса, где Вы сможете насладиться изысканным ужином, наблюдая за красочным и завораживающим шоу.

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно 10% Скидка на заказ 55 выгода $5.50 $49.50 за человека

Ближайшие даты: Время начала: 18:00

Описание экскурсии Программа «Турецкой ночи» Костюмы и обряды Вечер начинается с парада традиционных костюмов, которые представляют разные регионы Турции. Эти наряды, являющиеся настоящими произведениями искусства, завораживают своей изысканностью. Вас ждет знакомство с древними обрядами, включая предсвадебную церемонию — ночь хны, когда руки невесты украшают изящными узорами специальной краской. Шоу дервишей Одна из самых впечатляющих частей программы — шоу дервишей. Это мистическое действо, в котором монахи в процессе молитвы кружатся в танце, постепенно ускоряя темп и переходя в состояние транса. Их черные мантии сменяются белыми длинными нарядами, символизирующими духовное очищение. Парад янычар После танцевальных и обрядовых представлений перед вами пройдет парад янычар — османских воинов. Под торжественные звуки марша они демонстрируют величие и славу армии султана. Такое зрелище — редкость, особенно в отелях, что делает его еще более ценным для туристов. Сладости и вина Во время шоу вы сможете насладиться изысканными национальными блюдами и домашними винами, которые приятно удивят своим вкусом. Это вечер, наполненный турецким гостеприимством, традициями и уникальной атмосферой, оставит у вас яркие впечатления и эмоции. Важная информация После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем организовать дополнительный трансфер за 10$ с человека.

Ежедневно Выбрать дату