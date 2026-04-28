Описание Фото Ответы на вопросы Утренний полёт над Памуккале — это незабываемое зрелище с высоты птичьего полёта. Белоснежные травертины, древний Иераполис и золотой рассвет — всё как в сказке.



Профессиональный пилот подберёт лучший маршрут, а вы сделаете яркие фото и просто насладитесь моментом. Отличный выбор для тех, кто хочет начать день по-особенному!

Екатерина Ваш гид в Памуккале Групповая экскурсия $116 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2.5 часа На воздушном шаре

Описание экскурсии Начните утро с полёта над одним из самых необычных природных чудес Турции — Памуккале. Ранним утром вас заберут на комфортабельном микроавтобусе и доставят к месту старта. Полёт проходит на рассвете, когда белоснежные травертины, древний Иераполис и окрестные пейзажи окрашиваются в золотистые и розовые оттенки. Опытный пилот выберет оптимальную траекторию в зависимости от направления ветра, чтобы вы увидели всё самое красивое. С высоты откроются панорамы «хлопкового замка», руины античного города, Карахаита и даже Денизли вдалеке. Во время полёта вы будете окружены десятками других ярких шаров — идеальное время для эффектных фотографий. Полёт длится около часа, после чего вы вернётесь обратно на землю с сердцем, полным эмоций, и прекрасными снимками. Безопасность и комфорт гарантированы. Важная информация: Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете). Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек. Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата. При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату