Утренний полёт над Памуккале — это незабываемое зрелище с высоты птичьего полёта. Белоснежные травертины, древний Иераполис и золотой рассвет — всё как в сказке.
Профессиональный пилот подберёт лучший маршрут, а вы сделаете яркие фото и просто насладитесь моментом. Отличный выбор для тех, кто хочет начать день по-особенному!
Описание экскурсииНачните утро с полёта над одним из самых необычных природных чудес Турции — Памуккале. Ранним утром вас заберут на комфортабельном микроавтобусе и доставят к месту старта. Полёт проходит на рассвете, когда белоснежные травертины, древний Иераполис и окрестные пейзажи окрашиваются в золотистые и розовые оттенки. Опытный пилот выберет оптимальную траекторию в зависимости от направления ветра, чтобы вы увидели всё самое красивое. С высоты откроются панорамы «хлопкового замка», руины античного города, Карахаита и даже Денизли вдалеке. Во время полёта вы будете окружены десятками других ярких шаров — идеальное время для эффектных фотографий. Полёт длится около часа, после чего вы вернётесь обратно на землю с сердцем, полным эмоций, и прекрасными снимками. Безопасность и комфорт гарантированы. Важная информация: Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете). Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек. Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата. При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белоснежные травертины Памуккале
- Античный город Иераполис
- Курорт Карахаит
- Город Денизли
- Восход солнца над Памуккале
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Полёт на воздушном шаре
- Услуги пилота и сопровождающего
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото - и видеосъёмка
Место начала и завершения?
Памуккале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Полёты проводятся в утренние часы (на рассвете)
- Корзины рассчитаны на 20 или 28 человек
- Полёт не подходит детям до 5 лет, беременным, людям с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата
- При отмене из-за погоды возможен перенос или возврат оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Памуккале
Похожие экскурсии на «На воздушном шаре - над Памуккале»
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
30 апр в 06:00
€116 за человека
Индивидуальная
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Начало: В вашем отеле в Памуккале
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
€170 за человека
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
30 апр в 04:00
€110 за человека
Групповая
до 28 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
$158 за человека
$116 за человека