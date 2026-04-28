Увидеть Памуккале с воздуха — это как попасть в другую реальность.
Белоснежные террасы, античный Иераполис и бирюзовая вода — всё это вы рассмотрите с высоты 200 метров, сидя в гирокоптере. Полёт длится 15 минут и дарит эмоции, которые не забываются. Идеально для тех, кто хочет особенное приключение без толпы и суеты.
Описание экскурсииПолетать над Памуккале на гирокоптере — это не просто экскурсия, а яркое приключение, которое запомнится на всю жизнь. С высоты 200 метров вы увидите легендарные белоснежные травертины с бирюзовыми чашами, древний амфитеатр античного Иераполиса и знаменитый термальный бассейн Клеопатры. Полёт длится всего 15 минут, но за это время вы успеете прочувствовать масштаб и красоту этого уникального места. В полёт поднимается один пассажир и пилот, всего одновременно может лететь до трёх гирокоптеров. Полёты проводятся ежедневно с рассвета до заката, а их безопасность контролируется на государственном уровне — каждый день запрашивается официальное разрешение. Даже при сильном ветре до 30 м/с гирокоптер способен безопасно летать. Всё, что от вас требуется — выбрать удобное время и передать данные для страхования. Остальное — мы берём на себя. Важная информация: В гирокоптере — только пилот и один пассажир. Одновременно может лететь до 3 гирокоптеров. Полёты проходят ежедневно с рассвета до заката. Гирокоптер устойчив к сильному ветру (до 30 м/с). При бронировании необходимо указать:.
- время полёта.
- имя, фамилию (как в загранпаспорте).
- номер паспорта.
- отель или место, откуда нужно забрать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белоснежные травертины Памуккале
- Бирюзовые термальные чаши
- Амфитеатр древнего Иераполиса
- Бассейн Клеопатры
- Панорамы Памуккале с высоты 200 м
Что включено
- Полёт на гирокоптере (15 минут)
- Услуги пилота
- Страховка
- Трансфер от вашего отеля
Что не входит в цену
- Фото - и видеосъёмка
Место начала и завершения?
Памуккале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
