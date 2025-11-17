Сказочный полет на воздушном шаре

Памуккале – не менее известная достопримечательность Турции, чем Голубая Мечеть или Долины Каппадокии. Наверняка каждый узнает изображение белоснежного холма с каскадами минеральных бассейнов. Однако пройти вдоль травертинов и увидеть их с высоты птичьего полета – совершенно несравнимые вещи. Именно поэтому полет на воздушном шаре в Памуккале подарит Вам незабываемые впечатления и яркие эмоции. А если Вы хотите сделать подарок близкому человеку, то лучшего сюрприза не придумать! Важная информация:

Для того, чтобы ваша бронь состоялась, Вам необходимо внести предоплату или оплатить полную стоимость тура • Дети до 5 лет не допускаются к полетам на воздушном шаре.