Осмотрите белоснежные холмы в Памуккале, отправившись в незабываемую часовую поездку на воздушном шаре, которая позволит Вам подробно разглядеть раскинувшиеся красоты.
В завершение Вашего приятного путешествия Вам предложат выпить бокал шампанского, чтобы точно закрепить свои яркие эмоции и оставить запоминающееся послевкусие.
Описание экскурсии
Сказочный полет на воздушном шаре
Памуккале – не менее известная достопримечательность Турции, чем Голубая Мечеть или Долины Каппадокии. Наверняка каждый узнает изображение белоснежного холма с каскадами минеральных бассейнов. Однако пройти вдоль травертинов и увидеть их с высоты птичьего полета – совершенно несравнимые вещи. Именно поэтому полет на воздушном шаре в Памуккале подарит Вам незабываемые впечатления и яркие эмоции. А если Вы хотите сделать подарок близкому человеку, то лучшего сюрприза не придумать! Важная информация:
Для того, чтобы ваша бронь состоялась, Вам необходимо внести предоплату или оплатить полную стоимость тура • Дети до 5 лет не допускаются к полетам на воздушном шаре.
01:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Древний город Иераполис
Что включено
- Полет
- Страховка (согласно требованиям Международной организации гражданской авиации)
- Летный сертификат
- Трансфер из отелей и обратно
- Сборы и налоги
- Бокал шампанского при приземлении
Что не входит в цену
- Личные траты
Место начала и завершения?
Отели Памуккале / Отели Карахаит
Когда и сколько длится?
Когда: 01:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
