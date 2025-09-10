Ощутите обновление с 90-минутной программой в хаммаме и SPA в Сиде.
Встреча с дружелюбным персоналом, мягкий пилинг на подогретой мраморной платформе и расслабляющий массаж с пеной. Завершите день в зоне релаксации
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Традиционный турецкий хаммам
- 🧖♂️ Расслабляющий массаж с пеной
- ☕ Чашечка травяного чая в зоне отдыха
- 🌊 Вид на Средиземное море
- 👥 Дружелюбный персонал
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание экскурсииЧто вас ждёт? С самого начала вас тепло встретит наш дружелюбный и профессиональный персонал. В спокойной и уютной атмосфере вы сразу почувствуете, как уходит повседневный стресс. Ваше путешествие начнётся с традиционного турецкого хаммама. Лёжа на подогретой мраморной платформе, вы насладитесь мягким пилингом, очищающим кожу и придающим ей свежесть. Затем следует расслабляющий массаж всего тела с пеной, который снимает напряжение и помогает телу полностью расслабиться. После массажа отправляйтесь в зону отдыха, выпейте чашечку травяного чая и позвольте себе полное расслабление. В конце процедуры вы почувствуете себя обновлёнными — как телом, так и душой. Наш спа-центр находится в районе Оба, Сиде, и предлагает умиротворяющий вид на Средиземное море. Независимо от того, приходите ли вы в одиночку или с близкими — это идеальное место для короткого, но полного отдыха от повседневной суеты. Важная информация:
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и в отель
- Сауна
- Полотенце
- Массаж с маслом
- Турецкий хамам
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные продукты и напитки
- Профессиональная фотосъёмка и видеосъёмка
- Дополнительные процедуры красоты
Место начала и завершения?
Ваше местоположение
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Продолжительность хаммама: 1 час 30 минут
- По желанию вы можете дополнить программу ароматерапевтическим массажем или уходом за лицом, адаптированным под ваши предпочтения
- Ваш номер должен быть актуальным (с приложениями Telegram, WhatsApp, Viber)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 сен 2025
Посетили Ваш хамам 4.09.2025г. Очень понравилось, Вежливый персонал, красивый интерьер, расслабляющий массаж и пенный массаж. Все старались. Молодцы. Обязательно вернемся еще. А в Спутник я вообще влюблена)))) Обращаемся уже не в первый раз и всегда очень внимательное и профессиональное отношение. Вы просто большие молодцы!
П
Полина
9 июн 2025
В
Виктория
23 мая 2025
Понравилось всё. Начиная с заказа экскурсии и до окончания экскурсии. Всё организованно на отличном уровне. Отдельное спасибо Ирине. Она от начала и до конца поддерживала с нами связь. Побольше таких специалистов. Будем пользоваться вашими услугами и в будущем. Спасибо!!!
Входит в следующие категории Сиде
