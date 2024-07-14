2 часа
Групповая
Турецкая баня в Сиде: традиционный хамам для расслабления и оздоровления
Турецкая баня в Сиде - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Расслабьтесь и оздоровитесь в аутентичном хамаме
Начало: Ваш отель
«Турецкая баня в Сиде Турецкая баня в Сиде– это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
9 авг в 10:00
$15 за человека
12 часов
Групповая
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Сегодня в 04:30
8 авг в 04:30
от $54 за человека
16 часов
Групповая
Памуккале из Сиде: незабываемое путешествие с ужином и гидом
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Памуккале. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:30
8 авг в 04:30
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena14 июля 2024Хаммам очень понравился. Приезжали 3 взрослых и 3 детей. Все процедуры делали параллельно. Первый раз принимала грязевые ванны😊. Далее парилка,
- ДДарья9 июля 2024Баня классная, очень понравилась комната с солью, комната с ментоловым воздухом, очень крутой массаж был с пеной, нас очень расслабило, ребята старались Но обычный массаж я бы оценила на 4, мне делала девушка, но её ногти иногда царапали
- ККонышева11 ноября 2023Красивые природные места (озеро Салда, травертины в Памуккале и древний город Иераполис), комфортный автобус и отличный водитель! В целом экскурсия
- ТТеплоухова18 октября 2023Добрый день. Программа была выполнена полностью,но времени на посещение всех объектов мало, лично мы в бассейне Клеопатры были минут 10 не более. Да еще про питание,очень плохо кормили.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «SPA»
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