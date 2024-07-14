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затянута, начинается в 5 утра, заканчивается в 10 вечера. 3-разовое питание избыточно, можно было обойтись завтраком перед Памуккале и обедом после, а далее всех развозить по отелям. Гид Вадим не отвечал на вопросы туристов, которые не платили ему за входные билеты в Памуккале и бассейн Клеопатры. Развод на ониксовой фабрике и винодельне.