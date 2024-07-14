Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Сиде, цены от $15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Турецкая баня в Сиде
На автобусе
9 отзывов
2 часа
Групповая
Турецкая баня в Сиде: традиционный хамам для расслабления и оздоровления
Турецкая баня в Сиде - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Расслабьтесь и оздоровитесь в аутентичном хамаме
Начало: Ваш отель
«Турецкая баня в Сиде Турецкая баня в Сиде– это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
9 авг в 10:00
$15 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
На автобусе
34 отзыва
12 часов
Групповая
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Сегодня в 04:30
8 авг в 04:30
от $54 за человека
Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
На автобусе
16 часов
Групповая
Памуккале из Сиде: незабываемое путешествие с ужином и гидом
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Памуккале. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:30
8 авг в 04:30
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    14 июля 2024
    Турецкая баня в Сиде
    Хаммам очень понравился. Приезжали 3 взрослых и 3 детей. Все процедуры делали параллельно. Первый раз принимала грязевые ванны😊. Далее парилка,
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    соляная комната и хаммам. После расслабляющий массаж. Встретили возле отеля и после отвезли обратно. Дополнительно предложили скраб и маски за 5 долларов. Не хочешь -не бери… Не навязывают

  • Д
    Дарья
    9 июля 2024
    Турецкая баня в Сиде
    Баня классная, очень понравилась комната с солью, комната с ментоловым воздухом, очень крутой массаж был с пеной, нас очень расслабило, ребята старались Но обычный массаж я бы оценила на 4, мне делала девушка, но её ногти иногда царапали
  • К
    Конышева
    11 ноября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Красивые природные места (озеро Салда, травертины в Памуккале и древний город Иераполис), комфортный автобус и отличный водитель! В целом экскурсия
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    затянута, начинается в 5 утра, заканчивается в 10 вечера. 3-разовое питание избыточно, можно было обойтись завтраком перед Памуккале и обедом после, а далее всех развозить по отелям. Гид Вадим не отвечал на вопросы туристов, которые не платили ему за входные билеты в Памуккале и бассейн Клеопатры. Развод на ониксовой фабрике и винодельне.

  • Т
    Теплоухова
    18 октября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
    Добрый день. Программа была выполнена полностью,но времени на посещение всех объектов мало, лично мы в бассейне Клеопатры были минут 10 не более. Да еще про питание,очень плохо кормили.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Турецкая баня в Сиде
  2. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис (без шоппинга)
  3. Экскурсия в Памуккале из Сиде (ужин, трансфер, русский гид)
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Археологический музей
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 54. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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