Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Бронирование трансфера до начала полета. Индивидуальный трансфер на минивенах класс комфорт (максимум 7 человек). Важная информация:встречаем с табличкой • отслеживаем рейс • детское кресло - бесплатно • страховка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Анталии
Завершение: Отели Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Встречаем с табличкой
- Отслеживаем рейс
- Детское кресло - бесплатно
- Страховка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
21 июн 2025
Все чётко
Встретили
Помогли донести чемоданы
Я довольна!
Обязательно воспользуюсь еще
Встретили
Помогли донести чемоданы
Я довольна!
Обязательно воспользуюсь еще
M
Marina
24 мая 2025
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
-
28%
Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде
Поездка на парад героев и шоу фонтанов в турецком Диснейленде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
13 ноя в 18:30
€18
€25 за человека
-
24%
Групповая
Двухдневная экскурсия в Каппадокию
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: подземные города, крепости и ночёвка в пещерном отеле. Узнайте историю региона и насладитесь местной кухней
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
13 ноя в 04:30
15 ноя в 04:30
€34
€45 за человека
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Сегодня в 18:30
13 ноя в 18:30
€23 за человека