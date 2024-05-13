1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
«Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле (кроссовер Nissan X-Trail или минивэн Mercedes Vito)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
«В стоимость включено:— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)— страховка— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
€110 за человека
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Сиде или Аланье»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
- ААнастасия1 апреля 2024Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
- ООлег19 марта 2024позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
- ННастя13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
- ААлиса9 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
- ННадежда20 сентября 2021Экскурсия супер!
- AAnna10 октября 2020Отличная экскурсия
- ЕЕлена28 сентября 2020Гиду Оксане отдельный респект! Благодаря ей Кападокия удалась по полной!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На микроавтобусе»
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