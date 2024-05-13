И Игорь Сиде - гармония древности, красоты и современности Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!

М Максим Каньон Тазы + рафтинг из Сиде Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024

А Анастасия Каньон Тазы + рафтинг из Сиде Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)

О Олег Каньон Тазы + рафтинг из Сиде позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)

Н Настя Сиде - гармония древности, красоты и современности Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!

А Алиса Сиде - гармония древности, красоты и современности Отличная экскурсия, нам очень понравилась)

Н Надежда Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня Экскурсия супер!

A Anna Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня Отличная экскурсия