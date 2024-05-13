Экскурсии на микроавтобусе в Сиде с гидом по низким ценам

Найдено 6 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Сиде, цены от €30, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
«Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле (кроссовер Nissan X-Trail или минивэн Mercedes Vito)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
289 за всё до 6 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
«В стоимость включено:— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)— страховка— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
110 за человека
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Сиде или Аланье»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сиде - гармония древности, красоты и современности
  2. Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
  3. Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
  4. Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
  5. Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 750 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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