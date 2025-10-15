Мои заказы

Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде

Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Это лёгкая неутомительная поездка: мы заберём вас из отеля, доставим к парку и отвезём обратно после шоу. Вы увидите парад света, музыки и любимых персонажей. Яркие спецэффекты и атмосфера волшебства останутся в вашей памяти навсегда.
4 отзыва
Описание трансфер

18:30 — трансфер заберёт вас из отеля в Сиде (время может варьироваться в зависимости от района)
19:30–19:45 — прибытие в парк Land of Legends, свободное время для прогулки, фото, ужина или шопинга
21:30–22:00 — начало вечернего шоу: яркое представление с костюмами, музыкой и сказочными персонажами
22:45–01:00 — трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали

  • Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Сможем забрать вас из районов Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki. Kumköy, Side, Titreyen.
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter или Volkswagen Transporter (в зависимости от размера группы)
  • Входной билет в парк бесплатный. Вы посетите его самостоятельно без нашего сопровождения
  • Питание и напитки не включены в стоимость
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства
  • Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.

во вторник, четверг и субботу в 18:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€23
Дети 0-2 лет (без отдельного меса в автобусе)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 окт 2025
Добрый день, водитель не говорит по русски, ничего не объяснял.
Парк прекрасный, но ваша контора подвела
Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Наталья, мне очень жаль, что поездка не оставила положительные впечатления. Со своей стороны мы сделали все, чтобы трансфер, который мы
читать дальше

обеспечиваем, вас вовремя забрал из отеля и благополучно привез обратно. Экскурсионное сопровождение не предусмотрено в данной поездке, только трансфер. За популярное бесплатное шоу мы ответственности нести не можем.
В любом случае, пусть ваш отпуск будет удачным! Надеюсь, у вас будет возможность присоединиться к другим нашим поездкам, чтобы мы смогли оправдать ваши ожидания.

Н
Наталия
31 авг 2025
Рекомендую провести чудесный вечер в красочном месте! Мы остались очень довольны поездкой. Комфортный микроавтобус, вежливый водитель. Всё точно по времени, как договаривались. Успели и магазины посетить, и кафе, и посмотреть вечернее шоу.
Рекомендую провести чудесный вечер в красочном месте! Мы остались очень довольны поездкой. Комфортный микроавтобус, вежливый водитель. Всё точно по времени, как договаривались. Успели и магазины посетить, и кафе, и посмотреть вечернее шоу.
Н
Наталья
27 авг 2025
Очень понравилось, ребенку 16 лет и взрослому! Приобрели игрушки Никелодеон и устроили небольшой шоппинг) Атмосферно!
С
Светлана
15 авг 2025
Все отлично! Организация супер) водитель приехал во время, встретил, быстро довез. Обратно также все супер)
Все отлично! Организация супер) водитель приехал во время, встретил, быстро довез. Обратно также все супер)

Входит в следующие категории Сиде

