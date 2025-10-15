Это лёгкая неутомительная поездка: мы заберём вас из отеля, доставим к парку и отвезём обратно после шоу. Вы увидите парад света, музыки и любимых персонажей. Яркие спецэффекты и атмосфера волшебства останутся в вашей памяти навсегда.
Описание трансфер
18:30 — трансфер заберёт вас из отеля в Сиде (время может варьироваться в зависимости от района)
19:30–19:45 — прибытие в парк Land of Legends, свободное время для прогулки, фото, ужина или шопинга
21:30–22:00 — начало вечернего шоу: яркое представление с костюмами, музыкой и сказочными персонажами
22:45–01:00 — трансфер отвезёт вас обратно в отель
Организационные детали
- Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Сможем забрать вас из районов Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki. Kumköy, Side, Titreyen.
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter или Volkswagen Transporter (в зависимости от размера группы)
- Входной билет в парк бесплатный. Вы посетите его самостоятельно без нашего сопровождения
- Питание и напитки не включены в стоимость
- Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства
- Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.
во вторник, четверг и субботу в 18:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€23
|Дети 0-2 лет (без отдельного меса в автобусе)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 окт 2025
Добрый день, водитель не говорит по русски, ничего не объяснял.
Парк прекрасный, но ваша контора подвела
Парк прекрасный, но ваша контора подвела
Владислава
Ответ организатора:
Наталья, мне очень жаль, что поездка не оставила положительные впечатления. Со своей стороны мы сделали все, чтобы трансфер, который мы
Н
Наталия
31 авг 2025
Рекомендую провести чудесный вечер в красочном месте! Мы остались очень довольны поездкой. Комфортный микроавтобус, вежливый водитель. Всё точно по времени, как договаривались. Успели и магазины посетить, и кафе, и посмотреть вечернее шоу.
Н
Наталья
27 авг 2025
Очень понравилось, ребенку 16 лет и взрослому! Приобрели игрушки Никелодеон и устроили небольшой шоппинг) Атмосферно!
С
Светлана
15 авг 2025
Все отлично! Организация супер) водитель приехал во время, встретил, быстро довез. Обратно также все супер)
