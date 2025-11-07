Мои заказы

Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде

Поездка на парад героев и шоу фонтанов в турецком Диснейленде
Это не просто вечер в тематическом парке, а погружение в мир света, музыки и фантазии. Вас ждут танцующие фонтаны, яркий парад, масштабные декорации и атмосфера живой сказки. Всё вокруг будто создано для того, чтобы вы почувствовали себя героем легенды. Это вечер, который невозможно забыть — обязательная часть отдыха в Турции.
4.5
6 отзывов
Описание трансфер

The Land of Legends — крупнейший тематический парк Турции, часто называемый турецким Диснейлендом. Архитектура парка вдохновлена восточными сказками и легендами. Визитные карточки курорта — ночной парад и шоу фонтанов, которые ежедневно собирают тысячи зрителей. А ещё на территории работают десятки ресторанов, кафе и магазинов — каждый найдёт что-то по вкусу.

Примерный тайминг

18:30–19:30 — трансфер из отеля в комплекс The Land of Legends

19:45 — прибытие в парк. Перед вами откроется сердце курорта — фантастический мир, где восточные мотивы переплетаются с современными технологиями

20:00–21:30 — свободное время для прогулки. Насладитесь яркой архитектурой, атмосферой веселья, сделайте эффектные фотографии и загляните в магазины с оригинальными сувенирами

21:00 — танцующие фонтаны и мультимедийное шоу на воде. Свет, музыка и струи воды создают зрелище, от которого невозможно отвести взгляд

22:00 — начало вечернего шоу: красочный парад героев, костюмированные представления и светомузыкальные перформанс

23:00 — завершение программы и возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер из отеля предполагает сбор гостей по побережью (точное время вашего выезда мы сообщим дополнительно) и проходит на комфортабельных микроавтобусах
  • Мы не являемся организаторами парка и заранее не знаем, какое именно шоу будет в тот или иной день. Наша задача – доставить вас вовремя и обеспечить комфортный трансфер
  • С вами будет водитель (сопровождающий) из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети 0-4Бесплатно
Дети 4-7€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 427 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
читать дальше

направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
S
Salij
7 ноя 2025
Спасибо за трансфер! Машина приехала точно в назначенное время. Водитель внимательный. Поездка прошла комфортно и без каких-либо проблем. Остались очень довольны! Рекомендуем!
Дарья
Дарья
6 ноя 2025
Сказочной ночью эту поездку назвать сложно. Во первых это не экскурсия, а просто трансфер.
Минусы:
Микроавтобус приехал позже, заявленного времени на 15 минут. Написали организатору на сайте tripster но ответа так и
читать дальше

не получили.
Микроавтобус старый, грязный, со сломанными сиденьями. Места все заняты, попросили пододвинуться на заднем сидении людей и сели, доехали.
Водитель гнал как угорелый, по приезду в парк, поставил свой автобус в самом концу стоянки, хотя мог в начале всех пассажиров высадить у главного входа и объяснить где встретиться, но он показал на телефоне только сообщение, что на стоянке будет ждать нас в 23.00
На самом деле это территория отеля с аллеями магазинов при этом цены высокие, хотя были скидки 30-50% но покупать ни чего не стали.
Территория не большая, ожидали больше.
Шоу было только фонтанов в самом конце парка.
Указателей нет- информации ни где нет, спрашивали у продавцов, куда идти и где будут шоу проходить.
Ни какого карнавального шествия или театрализованного представления не было.
Просто на лодочке проехала девушка в костюме Маши из мультика, всем помохала и уехала.
Разочарование полное!
Советовать не стану.

Джамал
Джамал
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дарья! Большое спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Мне очень жаль, если возникло недопонимание
читать дальше

с временем трансфера. В наших сообщениях было указано ожидать у шлагбаума в 18:30, и, как я и писал, машина была назначена именно на это время. Мы всегда стараемся делать пребывание наших гостей комфортным, и мне искренне жаль, что этот момент оставил у вас не самые приятные эмоции. Надеюсь, в целом вам понравилась поездка.

Однако, проверив нашу систему, мы не нашли бронирования на ваше имя. Возможно, возникла какая-то ошибка, и мы хотим как можно быстрее её исправить.
Удовлетворённость наших гостей для нас всегда на первом месте 🙏
Мы всегда готовы исправить возможные недоразумения и сделать сервис ещё лучше.

М
Маргарита
4 ноя 2025
Нам все понравилось, комфортный трансфер приехал четко в назначенное время. Джамал связался с нами до отправления, все объяснил.
Е
Евгения
3 ноя 2025
Все привет. Брали трансфер до Ленд оф Легендс. Это по факту не экскурсия, но очень удобный способ добраться из Сиде в Легенду. По времени все организовано отлично, четко и быстро.
читать дальше

В мини-автобусе был водитель, он же проводил нас до парка, на карте показал, где начало и где конец шоу. Говорил на Английском, русский не знает, может нам немного не хватило конкретики, но основное поняли. Тем более уже ранее были на этом шоу, и примерно понимали, чего ожидать. Но если едете впервые, сами заранее почитайте о программе шоу и местах где лучше видно, в инете много отзывов. Мы Рекомендуем, если рассматривать именно как трансфер, а не экскурсию. Само шоу шикарное, необходимо для просмотра хотя бы раз

О
Ольга
27 окт 2025
Отличный вечер! Всё красочно и ярко!
Андрей
Андрей
26 окт 2025
Очень хотелось провести вечер вне отеля прогуляться,сделать красивые фотографии, конечно же, немного пошопитьсяЗа такую цену,пожалуй самому выбраться из отеля было бы почти невозможно/ Благодаря Tripster мы прекрасно провели день-нас забрали прямо из отеля, отвезли примерно за 60 км где мы гуляли и делали покупки, смотрели интересные шоу и потом спокойно вернулись обратно. Отличная поездка для семей с детьми. рекомендую!
🙏🏾 Джамал🙏🏾
Входит в следующие категории Сиде

