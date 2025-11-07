Это не просто вечер в тематическом парке, а погружение в мир света, музыки и фантазии. Вас ждут танцующие фонтаны, яркий парад, масштабные декорации и атмосфера живой сказки. Всё вокруг будто создано для того, чтобы вы почувствовали себя героем легенды. Это вечер, который невозможно забыть — обязательная часть отдыха в Турции.

The Land of Legends — крупнейший тематический парк Турции, часто называемый турецким Диснейлендом. Архитектура парка вдохновлена восточными сказками и легендами. Визитные карточки курорта — ночной парад и шоу фонтанов, которые ежедневно собирают тысячи зрителей. А ещё на территории работают десятки ресторанов, кафе и магазинов — каждый найдёт что-то по вкусу.

Примерный тайминг

18:30–19:30 — трансфер из отеля в комплекс The Land of Legends

19:45 — прибытие в парк. Перед вами откроется сердце курорта — фантастический мир, где восточные мотивы переплетаются с современными технологиями

20:00–21:30 — свободное время для прогулки. Насладитесь яркой архитектурой, атмосферой веселья, сделайте эффектные фотографии и загляните в магазины с оригинальными сувенирами

21:00 — танцующие фонтаны и мультимедийное шоу на воде. Свет, музыка и струи воды создают зрелище, от которого невозможно отвести взгляд

22:00 — начало вечернего шоу: красочный парад героев, костюмированные представления и светомузыкальные перформанс

23:00 — завершение программы и возвращение в отель

Организационные детали