Индивидуальные экскурсии в Сиде с личным гидом

Найдено 25 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Сиде, цены от €49, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от 120 за всё до 6 чел.
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388350 за всё до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
279 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638575 за всё до 6 чел.
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749675 за всё до 6 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
289 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Сиде за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Полет на параплане в Аланье из Сиде
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666600 за всё до 4 чел.
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483435 за всё до 4 чел.
Трансфер-тур Три водопада Анталии
Индивидуальная
8 часов
Трансфер-тур Три водопада Анталии: путешествие с комфортом из Сиде
Окунитесь в прохладу и красоту трех водопадов Анталии с индивидуальным трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур в Сагалассос и пещера Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую для путешественников из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Из Сиде - в Аланью: путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Античный Сиде: зарождение цивилизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
50 за всё до 10 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
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    замечательные остановки перед самим Сиде. Дети весь день после экскурсии рассказывали нам легенды и исторические факты, которыми с нами поделилась Светлана. Отдельное спасибо за тайные тропы в древнем Сиде с отличными фотографиями! Однозначно рекомендую 👍

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
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    море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)

  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
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    знает о ней очень много, а всю информацию всегда проверяет. Было рассказано много интересных фактов, а четырем детям (от 2,5 до 7 лет) было где полазить - эта часть им особенно понравилась) Но какие же виды открываются под конец😍 мы ездили на экскурсию во второй половине дня и я могу вас уверить, что Сиде на закате прекрасен. Берите с собой пауэр банк, фотографий будет много. Наши телефоны сели за 30 минут до конца экскурсии 😅

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  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
  • К
    Капитолина
    6 февраля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
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    его неутомительным, и спасибо Угуру за интереснейший рассказ о переплетении историй племен, греков, римлян. Мира поразительна духом гордого народа, а храм св. Николая - наполнен духом и верой раннего православия. Много раз перестраивался и расширялся, и спасибо правительству за содержание храма в таком исключительном состоянии, это поражает. Угур прокомментировал все сохранившиеся фрески 9-11 вв., мозаичные полы, значение каждого сакрального места в храме, - было очень интересно! конечно, рекомендую! И еще раз - большое спасибо гиду за внимательное отношение к организации экскурсии и моим индивидуальным запросам и вопросам.

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
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    без гида не оценить, и не понять переплетений эпох: догреческой, греческой, римской и так далее. . еще и уникальный старый порт. И два храма на самом берегу моря. И византийская базилика там же. Богатое на впечатление место,- и благодаря Угуру в нем просто ориентироваться, представлять как текла жизнь, и как менялись эпохи. Очень рекомендую!

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
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    Италии. Роскошные античные улицы с колоннами, термы, мозаики на тротуарах водопроводы и фонтаны. Театр Перге - несравним ни с чем, атмосферу театра чувствуешь через ХХ веков! И конечно, с рассказами Угура - про гладиаторов, правителей города, их традиции, как развивался город,- все оживает! И возникает почти живой диалог эпох! Можно провести здесь и 3, и 5 часов - будет мало. Спасибо Угуру - большое мастерство так провести экскурсию!

  • Е
    Елена
    2 января 2024
    Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  2. Античный Сиде и Парк динозавров
  3. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
  4. Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
  5. Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 49 до 750 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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