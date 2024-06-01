1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638€575 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749€675 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483€435 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер-тур Три водопада Анталии: путешествие с комфортом из Сиде
Окунитесь в прохладу и красоту трех водопадов Анталии с индивидуальным трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую для путешественников из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Чиралы и Олимпос: Экскурсия на комфорт-классе
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ННаталия22 мая 2024Экскурсия от Светланы очень понравилась. Было интересно и информативно. За 4 часа узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!!
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ККапитолина6 февраля 2024Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
- ККапитолина3 февраля 2024Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
- ККапитолина3 февраля 2024Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
- ЕЕлена2 января 2024Отличная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо за оперативность, тк заказали экскурсию утром, а днем уже наслаждались прекрасными видами и интересными рассказами гида. Также Спасибо за комфортабельный автомобиль (нас 6 человек)! Однозначно рекомендуем команду!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Индивидуальные»
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