Стамбул - город контрастов

Стамбул является седьмым городом в мире по численности населения.
Гуляя по оживленным улицам Стамбула перед вами предстанут постройки, крепости, колонны различных исторических эпох.
Стамбул привлекает туристов со всего мира, от любителей истории до художников и гурманов. Принято считать, что такие памятники, как Собор Святой Софии изменили лицо архитектуры. Такие исторические места, как Голубая мечеть, Цистерна Базилика, дворец Топкапы, башня Галата представляют собой великолепную архитектуру, которая не оставит вас равнодушными. Ничто не сравнится с прогулкой по-красочному Гранд-базару, он является одним из первых рынков в мире.
Жители Стамбула известны своим гостеприимством. Они безумно гордятся своими традициями и богатой культурой. Местный народ достаточно раскрепощенный и в большинстве своем не прочь поболтать с туристами.
Вывод
На сегодняшний день Стамбул имеет огромное значение для страны, в плане бизнеса, туризма и культуры.