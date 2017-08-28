Стамбул - город контрастов

Стамбул привлекает туристов со всего мира, от любителей истории до художников и гурманов. Принято считать, что такие памятники, как Собор Святой Софии изменили лицо архитектуры. Такие исторические места, как Голубая мечеть, Цистерна Базилика, дворец Топкапы, башня Галата представляют собой великолепную архитектуру, которая не оставит вас равнодушными. Ничто не сравнится с прогулкой по-красочному Гранд-базару, он является одним из первых рынков в мире.