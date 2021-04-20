Полезная информация о Стамбуле
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Местное время в Стамбуле
04:4128
20 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Стамбул
|По-английски
|Istanbul
|Столица региона
|Стамбул является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Стамбуле
|Население города
|14 804 116 чел.
|Аэропорты
|Ататюрк ISL, Сабиха Гёкчен SAW, Стамбул Новый аэропорт IST
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря
Подробная статья
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