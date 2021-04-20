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Полезная информация о Стамбуле

Что нужно знать о Стамбуле: 🌇 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 391 экскурсия
Местное время в Стамбуле
04:4128
20 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСтамбул
По-английскиIstanbul
Столица регионаСтамбул является столицей региона
Статья о городеСтатья о Стамбуле
Население города14 804 116 чел.
АэропортыАтатюрк ISL, Сабиха Гёкчен SAW, Стамбул Новый аэропорт IST
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота39 м. от уровня моря

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Стамбул
Стамбул - город контрастов

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