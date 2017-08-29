Популярные места для посещения в Стамбуле

Главные досто­приме­чатель­ности Стамбула

ТОП 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ в Стамбуле для туриста. Описание, фото, контакты, часы работы, веб-сайты и размещение на карте каждого места
Содержание статьи

1. Собор Святой Софии

Собор Святой Софии (музей) — уникальное место, которое является популярнейшей туристической точкой в городе. Построенный в 537 году. Изначально Айя Софья была церковью, затем была превращена в мечеть, а на сегодняшний день является музеем. Собор Святой Софии — это драгоценный памятник для Стамбула, который восхищает туристов. До сих пор собор является вторым по величине во всем мире и представляет собой ошеломляющее строение из гигантских куполов и сложных мозаик.

Рекомендуем посетить это место с семьей или друзьями, вы обязательно будете впечатлены.

Стоимость: от 45 лир; музейная карта 85 лир на 5 дней

Часы работы:ежедневно с 09:00 до 19:00 (время работы может меняться, уточняйте на официальном сайте)

Телефон: +90 (212)522-1750

Веб-сайт:Собор Святой Софии

2. Голубая мечеть

Возможно, это одно из самых величественных зданий, которые вы когда-либо увидите, мечеть Султана Ахмета или Голубая мечеть, это действительно зрелищное строение. Мечеть состоит из пяти главных куполов и шести минаретов. Интерьер украшен более чем 20 000 изразцов ручной работы, окрашенных в белый и голубой цвет.

Для посещения Голубой мечети, вам выдаются шарфы, чтобы покрыть голову. И обязательно нужно снять обувь.

Стоимость: бесплатно

Часы работы: с Сб. по Чт. (с 08:30 до 11:30; с 13:00 до 14:30; с 15:30 до 16:45) В пятницу с 13:30 до 15:30

Телефон: +90 (212)518-1319

Веб-сайт: Голубая мечеть

3. Цистерна Базилика

Это невероятная подземная цистерна, отличается от всех которые вы видели раньше. Она была построенная в 532 году для снабжения Стамбула питьевой водой. Цистерна была сооружена с использованием 336 мраморных колонн, которые были спасены из разрушенных храмов. Это место заслуживает вашего внимания, из-за своего уникального интерьера. Иностранные туристы любят посещать цистерну Базилика, тут всегда много народа.

Стоимость: около 20 лир

Часы работы: ежедневно с 09:30 до 17:30

Телефон: + 90 (212)512-1570

Веб-сайт: Цистерна Базилика

4. Дворец топкапы

Это место когда-то было основной резиденцией османских султанов. Богатые султаны, красивые и амбициозные наложницы, коварные евнухи, все они проживали в этом самом дворце около 400 лет. Исследуя дворец, вы можете увидеть его роскошные павильоны, обширный гарем и казну, зал с драгоценностями. Вы не можете пропустить посещение дворца Топкапы во время своей поездки в Стамбул.

Дворец является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Стоимость: от 40 лир; посещение гарема оплачивается отдельно — 25 лир; выгоднее конечно приобрести музейную карту за 85 лир

Часы работы: каждый день, кроме вторника.

  • в летний период (с 15 апреля по 30 октября) — с 09:00 до 18:45, кассы работаю до 18:00;
  • в зимний период (с 30 октября по 15 апреля) — с 09:00 до 16:45, кассы работают до 16:00.

Телефон: +90 (212)522-4422

Веб-сайт: Дворец Топкапы

5. Башня Галата

Башня Галата — это отличное место, чтобы насладится панорамой города и проливом Босфор. Находится башня недалеко от площади Таксим, что делает её легко доступной, как для туристов, так и для местных жителей. Подняться в башню можно по лестнице или на лифте. Самое приятное то, что находясь на территории башни вы можете расслабиться, здесь царит приятная атмосфера.

Внутри башни находится ресторан и кафетерий, где вы можете перекусить, но цены выше среднего.

Для того, чтобы попасть в башню придется выстоять очередь

Стоимость:20 лир
Часы работы:ежедневно, с 09:00 до 21:00
Телефон:+90 (212)293-8180
Веб-сайт:http://www.galatakulesi.org/
Башня Галата — на карте

6. Крепость Румелихисар

Крепость Румелихисар
Крепость Румелихисар

Крепость Румели расположена на Босфоре, она была построена в 1452 году. Каждый год крепость посещает огромное количество туристов. Вам обязательно понравится это место благодаря своей грандиозной архитектуре. Эта достопримечательность — яркая часть истории, которую ценит турецкий народ. Вы можете отлично провести время гуляя по территории форта. Для прогулки предпочтите солнечный день.

Стоимость: от 10 лир

Время работы: каждый день, кроме среды

  • с 09:00 до 18:00 (летнее время);
  • с 09:00 до 17:00 (зимнее время).

Телефон: +90 (212)263-5305

Веб-сайт: крепость Румелихисар

7. Девичья башня (Кыз Кулеси)

Девичья башня — прекрасный памятник архитектуры. В свое время Кыз Кулеси была маяком, тюрьмой, резиденцией отставных военно-морских офицеров. На сегодняшний день здесь находится небольшой музей, кафе, ресторан, бар и смотровая площадка. Полюбуйтесь закатом с вершины башни, с этого места он особенно привлекателен.

Вы могли видеть Девичью башню в таких фильмах, как "И целого мира мало" об агенте 007 (1999г), "Хитмэн" (2007г), в сериалах "Великолепный век" и "Волчья долина"

Чтобы добраться до башни, вам придется воспользоваться услугами катеров (от 20 лир):

  • с Европейской части Стамбула, от причала Кабаташ (катера ходят только по выходным);
  • с Азиатской стороны, от причала Саладжак (катера ходят и в будни и в выходные).

Стоимость: вход в музей — 20 лир на одного человека.

Время работы: ежедневно, с 09:00 до 19:00 (часы работы могут меняться).

Телефон: +90 (216)342-4747

Веб-сайт: Девичья башня

8. Миниатюрк

Парк миниатюр является обязательным местом для посещения, здесь представлены важные исторические объекты Турции в масштабе 1:25. В Миниатюрке есть замечательная система, которая предоставляет возможность получить информацию о каждом объекте на родном языке, для этого на кассе вы должны предоставить информацию кассиру, а он запрограммирует ваш билет на нужный язык. Для того, чтобы изучить все детально вам потребуется 2-3 часа. Парк также предоставляет возможность полюбоваться миниатюрными версиями известных зданий мира.

Стоимость: 15 лир

Время работы: ежедневно, с 09:00 до 19:00

Телефон: +90 (212)222-2882

Веб-сайт: Миниатюрк

9. Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание очень похожа на Собор Святой Софии. Это самая большая мечеть в Стамбуле и самая знаменитая достопримечательность города. Мечеть Сулеймание — не просто популярный туристический объект, это уникальный опыт богатой и золотой эпохи Стамбула. Мечеть, спроектирована Мимаром Синаном, известным имперским архитектором, является одной из самых красивых и величайших строений в городе.

Стоимость: вход свободный

Время работы: с 09:00 до 17:30 (так как мечеть действующая, в пятницу она несколько раз закрывается на время намаза). Лучшее время посещения: с 09:00 до 12:30 и с 13:45 до 15:45

Телефон: +90 (506)769-3392

10. Монастырь Хора (музей Карие)

Монастырь Хора (музей Карие)
Монастырь Хора (музей Карие)

Один из самых ошеломляющих и хорошо сохранившихся монастырей византийской эпохи. Был период когда монастырь был обращен в мечеть, но в 1948 году было принято решение открыть его в качестве музея. Известный своими увлекательными мозаиками и фресками музей Карие или монастырь Хора — один из самых популярных достопримечательностей Стамбула.

Стоимость: 30 лир

Время работы: ежедневно

  • с 15 апреля по 30 сентября — с 09:00 до 19:00 (но зайти в музей вы можете до 18:00);
  • с 1 октября по 14 апреля — с 09:00 до 16:30.

Телефон: +90 (212)631-9241

Веб-сайт: Музей Карие

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