Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу

Это полностью индивидуальный тур: на экскурсии будете только вы
Описание экскурсии

Это полностью индивидуальный тур: на экскурсии будете только вы и ваша компания, никаких посторонних. Цена указана за одного человека. Формат идеально подходит для групп от 2 до 6 человек.

В программе:

Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь История Турецкой Республики началась на площади Таксим: здесь начнём прогулку и мы, поговорим о деятельности и жизни Ататюрка. Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах.

Пера Палас, Убийство в восточном экспрессе и богемные улочки Особым впечатлением в районе Бейоглу станет отель Пера Палас, где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах. После немного погуляем по Джихангиру с его винтажными лавками, вновь попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником.

На кораблике по Босфору — к дворцу Бейлербей Мимо Галатской башни спустимся к бухте Золотой Рог, где сядем на городской кораблик и отправимся в азиатскую часть Стамбула по волнам Босфора. Захватите с собой симит, чтобы покормить чаек с палубы!

Вы увидите мосты, соединяющие две части света, и знаменитый дворец Долмабахче, но посетите другой — тоже великолепный, но без туристических толп. Залы Бейлербей вы исследуете самостоятельно с бесплатным аудиогидом; вместе полюбуемся садами.

Обед: морепродукты с бокалом шардоне или семейный мясной ресторан Вернёмся в европейскую часть Стамбула на метро (ветка Мармарай, которая проложена под Босфором). К этому моменту наступит время плотно поесть: предлагаем в рыбном ресторане с видом на бухту Золотой Рог и мечеть Сулеймание. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами; золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле. Если вы предпочитаете мясные блюда, то можно пообедать в аутентичном заведении в районе Нишанташи.

Красочный квартал Балат Приготовьте камеру, мы приехали в колоритный, фотогеничный и радужный еврейский квартал! Понаблюдаем за местными жителями, заглянем в антикварные магазинчики, попьём чай с чизкейком. Если наша встреча случится в летнее время, то по пути в Балат успеем пройти через Египетский рынок и мечеть Сулеймание.

Небоскрёб Сапфир: Стамбул у ваших ног Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба.

Достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню. Осталось только загадать желание — вновь вернуться в чарующий Стамбул!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальное экскурсионное сопровождение
  • Работа профессионального лицензированного гида на протяжении всей программы
Что не входит в цену
  • Ваши примерные дополнительные расходы: Проезд - 10 с человека за весь день
  • Входные билеты во дворец Бейлербей: 800 лир (около 16) за чел. и на смотровую площадку (15 за чел.)
  • Обед без алкоголя и чай/кофе - 30 с человека за весь день. Имейте в виду, что не во всех местах можно купить/заказать алкоголь
Пожелания к путешественнику

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но мы будем часто передвигаться на общественном транспорте (охватим все его виды), потому что в Стамбуле это удобно и быстро

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

  • Обязательно надевайте удобную разношенную обувь — ходить будем очень много

  • И также обязательно возьмите с собой наличные турецкие лиры

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Акын
Акын — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Акын, я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых
читать дальшеуменьшить

чёрный кот. Ещё я писатель — все мои 5 книг разошлись большими тиражами (но если вы будете настаивать — я подарю вам экземпляр с личным автографом:) Окончил с отличием престижный университет туризма в Стамбуле, получил лицензии и организовал своё туристическое бутик-агентство экскурсий — в нашей команде каждый гид квалицированный, знающий и очень любящий этот невероятный город. С нами всегда комфортно, интересно и эмоционально тепло. До встречи!

