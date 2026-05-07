Это полностью индивидуальный тур: на экскурсии будете только вы и ваша компания, никаких посторонних. Цена указана за одного человека. Формат идеально подходит для групп от 2 до 6 человек.

Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь История Турецкой Республики началась на площади Таксим: здесь начнём прогулку и мы, поговорим о деятельности и жизни Ататюрка. Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах.

Пера Палас, Убийство в восточном экспрессе и богемные улочки Особым впечатлением в районе Бейоглу станет отель Пера Палас, где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах. После немного погуляем по Джихангиру с его винтажными лавками, вновь попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником.

На кораблике по Босфору — к дворцу Бейлербей Мимо Галатской башни спустимся к бухте Золотой Рог, где сядем на городской кораблик и отправимся в азиатскую часть Стамбула по волнам Босфора. Захватите с собой симит, чтобы покормить чаек с палубы!

Вы увидите мосты, соединяющие две части света, и знаменитый дворец Долмабахче, но посетите другой — тоже великолепный, но без туристических толп. Залы Бейлербей вы исследуете самостоятельно с бесплатным аудиогидом; вместе полюбуемся садами.

Обед: морепродукты с бокалом шардоне или семейный мясной ресторан Вернёмся в европейскую часть Стамбула на метро (ветка Мармарай, которая проложена под Босфором). К этому моменту наступит время плотно поесть: предлагаем в рыбном ресторане с видом на бухту Золотой Рог и мечеть Сулеймание. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами; золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле. Если вы предпочитаете мясные блюда, то можно пообедать в аутентичном заведении в районе Нишанташи.

Красочный квартал Балат Приготовьте камеру, мы приехали в колоритный, фотогеничный и радужный еврейский квартал! Понаблюдаем за местными жителями, заглянем в антикварные магазинчики, попьём чай с чизкейком. Если наша встреча случится в летнее время, то по пути в Балат успеем пройти через Египетский рынок и мечеть Сулеймание.

Небоскрёб Сапфир: Стамбул у ваших ног Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба.

Достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню. Осталось только загадать желание — вновь вернуться в чарующий Стамбул!