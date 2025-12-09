Мои заказы

Обзорный Стамбул - самое главное снаружи и внутри

Узнать, как город стал столицей трёх империй и сохранил неповторимый облик
Мой маршрут создан для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет за один день увидеть его must-see-места.

Мы погуляем по городу и прокатимся на трамвае, познакомимся с историей Стамбула и его главными достопримечательностями, заходя только туда, где вход свободный. В конце — приятная прогулка на пароме по Босфору.
Описание экскурсии

Встретимся на площади Султанахмет — там, где когда-то гремел древний ипподром Константинополя. Я покажу вам Немецкий фонтан, Египетский обелиск и Змеиный столб, а вы услышите истории, которые скрываются за этими древними памятниками.

Войдём в самую известную мечеть Стамбула — Султанахмет (Голубая мечеть). После осмотра увидим хамам Хюррем Султан и рассмотрим величественную Айя-Софию снаружи. Обсудим путь её изменений от собора до мечети.

Пройдём к дворцу Топкапы, где посетим первый двор, открытый для всех, и поговорим о жизни османских султанов. Прогулка продолжится через парк «Гюльхане» — зелёный уголок Старого города.

Сядем на трамвай и отправимся в район Сулеймание. Здесь посетим мечеть Сулеймание — шедевр архитектора Синана, а также усыпальницы Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.

Спустимся к Египетскому базару, где воздух пропитан ароматом специй и восточных сладостей, и увидим знаменитый мост Галата, соединяющий берега Золотого Рога.

Завершим день прогулкой на пароме по Босфору — вы увидите город сразу с двух сторон: Азия по одну руку, Европа по другую. По пути рассмотрим дворцы, мосты и самые дорогие особняки Турции.

Вы узнаете о культуре и традициях Стамбула, о том, как живут местные жители сегодня и как их жизнь переплетается с древней историей.

Услышите истории о султанах и их жизни во дворце Топкапы, об Айя-Софии, меняющей свою роль на протяжении веков, и о двух самых известных мечетях города — Голубой мечети и Сулеймание.

Примерный тайминг

  • Знакомство, организационные детали — 15 мин
  • Прогулка по площади Султанахмет — 30 мин
  • Посещение Голубой мечети — 45 мин
  • Внешний обзор Айя-Софии и дворца Топкапы — 1 ч
  • Парк «Гюльхане» + проезд на трамвае — 30 мин
  • Посещение мечети Сулеймание + остановка для фото с видом на Золотой Рог + усыпальницы Сулеймана и Хюррем — 1 ч
  • Прогулка по старым улочкам и посещение Египетского рынка — 1 ч
  • Прогулка по Босфору — 1,5 ч

Тайминг указан приблизительно и может меняться в зависимости от загруженности локаций и динамики группы.

Организационные детали

  • Маршрут составит около 8–10 км. Билет на трамвай включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет на паром — $10, перекусы — по желанию
  • Можно с детьми от 7 лет

Закрытые объекты по дням:

  • Мавзолей Сулеймана и Хюррем — понедельник
  • Дворец Топкапы — вторник
  • Голубая мечеть — пятница

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€31
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атаджан
Атаджан — ваш гид в Стамбуле
Я родился и вырос в Турции — в семье, где соединились два удивительных города: мой отец родом из солнечной Антальи, а мама — из многоликого Стамбула. Поэтому с детства я
читать дальше

чувствую себя дома и у моря, и в шумных улочках мегаполиса. Эти города для меня не просто точки на карте — они часть моей жизни и характера. В туризме я уже много лет. Лицензию профессионального гида получил в 2012 году от Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор провожу экскурсии как с крупными компаниями, так и авторские туры — те, где можно показать настоящую Турцию, такой, какой я её люблю. Я учился в Минске, окончил филологический факультет БГУ. Это помогает мне не просто рассказывать факты, а передавать атмосферу, историю, культуру. На моих экскурсиях я стараюсь, чтобы гости почувствовали страну сердцем — увидели Турцию глазами местного жителя и увезли с собой не только фотографии, но и эмоции, которые останутся надолго.

