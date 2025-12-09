Мой маршрут создан для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет за один день увидеть его must-see-места. Мы погуляем по городу и прокатимся на трамвае, познакомимся с историей Стамбула и его главными достопримечательностями, заходя только туда, где вход свободный. В конце — приятная прогулка на пароме по Босфору.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Встретимся на площади Султанахмет — там, где когда-то гремел древний ипподром Константинополя. Я покажу вам Немецкий фонтан, Египетский обелиск и Змеиный столб, а вы услышите истории, которые скрываются за этими древними памятниками.

Войдём в самую известную мечеть Стамбула — Султанахмет (Голубая мечеть). После осмотра увидим хамам Хюррем Султан и рассмотрим величественную Айя-Софию снаружи. Обсудим путь её изменений от собора до мечети.

Пройдём к дворцу Топкапы, где посетим первый двор, открытый для всех, и поговорим о жизни османских султанов. Прогулка продолжится через парк «Гюльхане» — зелёный уголок Старого города.

Сядем на трамвай и отправимся в район Сулеймание. Здесь посетим мечеть Сулеймание — шедевр архитектора Синана, а также усыпальницы Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.

Спустимся к Египетскому базару, где воздух пропитан ароматом специй и восточных сладостей, и увидим знаменитый мост Галата, соединяющий берега Золотого Рога.

Завершим день прогулкой на пароме по Босфору — вы увидите город сразу с двух сторон: Азия по одну руку, Европа по другую. По пути рассмотрим дворцы, мосты и самые дорогие особняки Турции.

Вы узнаете о культуре и традициях Стамбула, о том, как живут местные жители сегодня и как их жизнь переплетается с древней историей.

Услышите истории о султанах и их жизни во дворце Топкапы, об Айя-Софии, меняющей свою роль на протяжении веков, и о двух самых известных мечетях города — Голубой мечети и Сулеймание.

Примерный тайминг

Знакомство, организационные детали — 15 мин

Прогулка по площади Султанахмет — 30 мин

Посещение Голубой мечети — 45 мин

Внешний обзор Айя-Софии и дворца Топкапы — 1 ч

Парк «Гюльхане» + проезд на трамвае — 30 мин

Посещение мечети Сулеймание + остановка для фото с видом на Золотой Рог + усыпальницы Сулеймана и Хюррем — 1 ч

Прогулка по старым улочкам и посещение Египетского рынка — 1 ч

Прогулка по Босфору — 1,5 ч

Тайминг указан приблизительно и может меняться в зависимости от загруженности локаций и динамики группы.

Организационные детали

Маршрут составит около 8–10 км. Билет на трамвай включён в стоимость

Дополнительные расходы: билет на паром — $10, перекусы — по желанию

Можно с детьми от 7 лет

Закрытые объекты по дням: