Мы погуляем по городу и прокатимся на трамвае, познакомимся с историей Стамбула и его главными достопримечательностями, заходя только туда, где вход свободный. В конце — приятная прогулка на пароме по Босфору.
Описание экскурсии
Встретимся на площади Султанахмет — там, где когда-то гремел древний ипподром Константинополя. Я покажу вам Немецкий фонтан, Египетский обелиск и Змеиный столб, а вы услышите истории, которые скрываются за этими древними памятниками.
Войдём в самую известную мечеть Стамбула — Султанахмет (Голубая мечеть). После осмотра увидим хамам Хюррем Султан и рассмотрим величественную Айя-Софию снаружи. Обсудим путь её изменений от собора до мечети.
Пройдём к дворцу Топкапы, где посетим первый двор, открытый для всех, и поговорим о жизни османских султанов. Прогулка продолжится через парк «Гюльхане» — зелёный уголок Старого города.
Сядем на трамвай и отправимся в район Сулеймание. Здесь посетим мечеть Сулеймание — шедевр архитектора Синана, а также усыпальницы Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.
Спустимся к Египетскому базару, где воздух пропитан ароматом специй и восточных сладостей, и увидим знаменитый мост Галата, соединяющий берега Золотого Рога.
Завершим день прогулкой на пароме по Босфору — вы увидите город сразу с двух сторон: Азия по одну руку, Европа по другую. По пути рассмотрим дворцы, мосты и самые дорогие особняки Турции.
Вы узнаете о культуре и традициях Стамбула, о том, как живут местные жители сегодня и как их жизнь переплетается с древней историей.
Услышите истории о султанах и их жизни во дворце Топкапы, об Айя-Софии, меняющей свою роль на протяжении веков, и о двух самых известных мечетях города — Голубой мечети и Сулеймание.
Примерный тайминг
- Знакомство, организационные детали — 15 мин
- Прогулка по площади Султанахмет — 30 мин
- Посещение Голубой мечети — 45 мин
- Внешний обзор Айя-Софии и дворца Топкапы — 1 ч
- Парк «Гюльхане» + проезд на трамвае — 30 мин
- Посещение мечети Сулеймание + остановка для фото с видом на Золотой Рог + усыпальницы Сулеймана и Хюррем — 1 ч
- Прогулка по старым улочкам и посещение Египетского рынка — 1 ч
- Прогулка по Босфору — 1,5 ч
Тайминг указан приблизительно и может меняться в зависимости от загруженности локаций и динамики группы.
Организационные детали
- Маршрут составит около 8–10 км. Билет на трамвай включён в стоимость
- Дополнительные расходы: билет на паром — $10, перекусы — по желанию
- Можно с детьми от 7 лет
Закрытые объекты по дням:
- Мавзолей Сулеймана и Хюррем — понедельник
- Дворец Топкапы — вторник
- Голубая мечеть — пятница
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€31