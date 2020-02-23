48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Со Стамбулом на «ты»!

Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии

Олег
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Олег – представитель гидов
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
€173
139 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии48 отзывов
4.71
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы увидите главный символ города — грандиозную Голубую мечеть — и узнаете, по чьему приказу она была возведена, какие материалы использовались при ее строительстве и декорировании и почему у нее не 4, а целых 6 минаретов. Cобор святой Софии покорит вас своей судьбой, легендами и величием облика. Кроме того, я открою вам секреты Цистерны Базилики, древнейшего подземного водохранилища.

Стамбул изнутри
Вы представите жизнь султанов и их жен в Топкапы, главном дворце Османской империи. Далее отправитесь на восточные рынки — Гранд Базар и Египетский рынок, — научитесь лихо торговаться с продавцами и купите традиционные турецкие сладости. Я расскажу о стамбульском образе жизни, городских актуальных событиях и поделюсь адресами самых вкусных заведений, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

В красочном районе Балат вас ждет окутанная легендами церковь Богоматери Панагиотиссы — единственная сохранившаяся в Стамбуле с византийских времён. Здесь же вы посетите Константинопольскую православную церковь.

Отдыхать от впечатлений отправимся на холм Пьер Лоти: выпьем по чашечке турецкого кофе, любуясь бухтой Золотой Рог — кафе расположено на смотровой площадке. В финале я провезу вас по району Таксим, где вы узнаете историю главного монумента страны.

Организационные детали

  • Это обзорная экскурсия без осмотра достопримчательностей внутри
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию во время экскурсии я могу пофотографировать вас на профессиональную камеру (без дополнительной оплаты). Снимки отправлю в течение 1-2 дней.
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!
Со Стамбулом на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
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48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Большое спасибо. Всё , очень понравилось. Наш гид Али- Шахбоз грамотный молодой человек. Экскурсию провел, учитывая наши пожелания и интересы. Очень остались довольны. Спасибо за организацию.
Evgeniya
9 февраля 2020
Спасибо Селен за отличную экскурсию, были увлекательно и информативно.
28 января 2020
Все очень понравилось. Экскурсию провела девушка Селена, отредактировали маршрут под нас! Великолепно провели время, даже заехали на азиатскую часть, поужинали в отличном рыбном ресторанчике! Всех рекомендуем
24 января 2020
На мой взгляд лучшего гида вам просто не найти! Грамотное владение русским, турецким и английским языками, владение историей и в целом информацией по Стамбулу. Олег нам помогал во всем, был с нами на протяжении 4х дней пребывания! Абсолютно бесплатно сделал прекрасные фотографии на свой фотоаппарат. Сам проживает в Стамбуле. Имеет хорошие контакты с представителями торговли, имеет официальное разрешение на работу гидом. Очень приятный в общении. Нашей группе из 9ти человек понравилось всё! У нас был индивидуальный маршрут на каждый день, который мы заранее спланировали с Олегом. Однозначно, обратимся к нему еще и вам советую!
10 января 2020
Олег и Алла, спасибо за организацию и проведение экскурсии! Нам очень понравился маршрут. Столько мест мы сами не обошли бы да один день. Было очень интересно, познавательно и столько информации и новых впечатлений, которые можно запомнить и уместить в сознании)) отдельная благодарность за советы по покупкам сладких подарков на Гранд Базаре.
Мы остались очень довольны экскурсией, сегодня ещё изучаем интересные факты по истории города)
9 января 2020
Не назвала бы нашего сопровождающего гидом, это скорее проводник. Для меня индивидуальный гид - это человек, который начинает свой рассказ про город сразу же после выхода из гостиницы. Здесь же получилось, что мы просто шли от одной достопримечательности до другой. И только внутри мечети, дворца гид что то рассказывал. В основном сведения, почерпнутые из Википедии, мне так показалось. Без каких то дополнительных интересностей, легенд и т.п. Понравилось, что можно было поменять маршрут при желании. Понравилась доброжелательность. Но не хватило именно информативной исторической части. Наверное, потому, что сложно быть гидом по городу, в котором живешь всего 1 год.
9 января 2020
Добрый день. Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Со Стамбулом на" ты". Вместо Олега был гид Шахбозу. Очень приятный молодой человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Маршрут интересный. Помимо исторических моментов Шахбозу рассказал о современной жизни в Стамбуле, порекомендовал кафе в котором готовят вкуснейшие мидии. Так же хочу по благодарить Олега за помощь в решении бытовых проблем , которые возникли из за незнания турецкого языка.Первое знакомство со Стамбулом прошло на 5.
7 января 2020
Эту экскурсию мы запомним надолго)))) Алла просто человек-герой,который все таки провел для нас экскурсию практически в экстремальных погодных условиях). Не смотря на проливной дождь и сильный ветер мы все таки осуществили свою мечту и познакомились со Стамбулом!!! Замечательная подача материала, знание истории и просто хороший собеседник! Особая благодарность Алле за уделённое внимание нашей дочери, только благодаря этому ребенок прошагал все 7 часов при жуткой непогоде , при этом внимательно слушая и проявляя интерес) Мы ещё обязательно вернемся,ведь столько ещё нужно посмотреть в этом потрясающем городе моей мечты! Спасибо Олегу за быстрое реагирование на просьбу предоставления такси, за обратную связь и готовность помочь! С уважением,Елена, Искандер и Руслана.
3 января 2020
Сегодняшний день мне запомнится надолго. Знакомство со Стамбулом проводила гид Алла. Замечательный человек и профессионал своего дела. Чувствуется что обладает поистине энциклопедическими знаниями в области истории Стамбула. При этом что очень важно любит свою работу. Все 7 часов экскурсии пролетели как мгновение. Настолько было интересно и увлекательно. Кроме того было получено много полезной информации по общим бытовым вопросам. И все четко и по делу. Обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым. Также хотелось бы отметить и самого Олега. Несколько раз обращался к нему за консультацией. Он всегда оперативно и грамотно отвечал. Благодаря таким людям пребывание в Стамбуле просто Великолепно.
3 января 2020
Комфортное общение, маршрут легко можно скорректировать с учетом наших интересов и времени; есть знания и умение рассказать; внимательный, воспитанный молодой человек.
Мы остались очень довольны. Спасибо!
Ещё 38 отзывов

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