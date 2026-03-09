48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите главный символ города — грандиозную Голубую мечеть — и узнаете, по чьему приказу она была возведена, какие материалы использовались при ее строительстве и декорировании и почему у нее не 4, а целых 6 минаретов. А собор святой Софии покорит вас великолепными мозаиками, роскошным убранством и огромным 50-метровым куполом. Кроме того, я покажу Цистерну Базилику и раскрою историю этого древнейшего подземного водохранилища.
Стамбул изнутри
Далее вы отправитесь на восточные рынки — Гранд-базар и Египетский рынок — научитесь лихо торговаться с местными и купите традиционные турецкие сладости. Я расскажу о стамбульском образе жизни, городских актуальных событиях и поделюсь адресами самых вкусных заведений, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.
Маршрут экскурсии
Собор Святой Софии
Голубая мечеть (осматриваем из внутреннего двора)
Ипподром
*Цистерна Базилики – с посещением
Мечеть Сулеймание с посещением
Район Каракей
Организационные детали
По пятницам мечети закрываются на молитву с 10:00-14:00
Если не хотите пользоваться общественным платком, возьмите с собой свой
Во время экскурсии мы можем осмотреть достопримечательности изнутри, вход оплачивается отдельно: Айя-София — €30 за чел., Цистерна Базилика — 1500 лир за чел., Голубая мечеть и Сулеймание — бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
2
3
4
2
3
1
–
Наталья
Экскурсию проводил сам Олег, очень приятный гид, к сожалению, не удалось попасть внутрь главных достопримечательностей Стамбула (Айя-София, Голубая мечеть), но при этом Олег показал не туристический центр, что, наверное, гораздо читать дальшеуменьшить
интереснее и познавательнее! Также удалось попробовать местный фастфуд - оказалось очень вкусно! В целом, экскурсия на 5 часов не была утомительной, а это главное! Хотелось бы пожелать больше истории и структуры в материале, но это для более глубокого изучения Стамбула. Для первого знакомства с гордом, считаю, что идеально! P. S. Помимо экскурсии Олег сделал замечательные фото на фоне достопримечательностей, что мне как туристу, путешествующему в одиночку, было большим бонусом!
+12
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олеся
24.02.2023 г. У нас была 6-ти часовая экскурсия с Олегом по Старому городу. Информацию Олег подаёт интересно, хочу отметить речь: четко выстроенная линия повествования, отсылки к разным историческим личностям, сжатость читать дальшеуменьшить
изложения. У нас был запрос сходить в заведение, где можно попробовать Сан Себастьян и другие традиционные сладости. Олег привёл нас в прекрасное кафе-кондитерскую в стороне от туристических маршрутов (в заведение специально ехали на трамвае). От интерьера и уюта кафе остались в восторге, сладости высочайшего качества. Во время хода экскурсии Олег сам предлагал нас сфотографировать и заодно снимал красивые видео. В общем были полностью обеспечены положительными эмоциями) Также во время пребывания в Стамбуле, у нас возникла проблема, никак не связанная с экскурсией, спросили у Олега совета, в итоге он полностью все решил и выручил!) Спасибо за прекрасный день в городе! В следующий раз обратимся за другой программой!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
К сожалению сам Олег не смог провести экскурсию и у нас был гидом Нури, позитивный парень. За 6 часов получили представление о старой части города, выпили кофе в кафе на читать дальшеуменьшить
смотровой площадке, которое порекомендовал Нури. Рассказывал не навязчиво, отвечал терпеливо на наши вопросы. Фотографировал нас, ждал пока мы что-то рассматривали по ходу и покупали у местных торговцев. Привел нас в местечко, где мы купили маленький настоящий щелковый ковер!!! Это память на всю жизнь! Масса впечатлений от этого дня Спасибо, желаем ему удачи и успехов. Также, хочу написать об Олеге, молодец. Писал, спрашивал чем помочь да и вообще умничка! СПАСИБО! ВСЕХ БЛАГ!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алла
Огромное спасибо Олегу за прекрасно проведенную экскурсию! У гида хорошее владение русским языком, поэтому все очень подробно и доступно было рассказано, даже детям было очень интересно. Прекрасная подача материала. Шесть читать дальшеуменьшить
часов экскурсии пролетели незаметно. Посетили все основные достопримечательности: площадь Султанахмед, Голубая мечеть вокруг, т. к была на реставрации, Топкапы с посещением гарема, Собор Святой Софии внутри, мечеть Сулеймание, прошли через гранд базар и египетский рынок к Галатскому мосту. Завершили экскурсию поеданием очень вкусной шаурмы с рыбой и мясом. Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алдар
Всем привет! Экскурсия была отличная и денег своих стоит на 100%. Олег показал Стамбул с другой стороны, показал местечки, в которые мы точно сами бы не попали и рассказал много читать дальшеуменьшить
чего познавательного. Знания и история Стамбула у Олега на хорошем уровне. Передвигались мы пешком, но в тоже время не бегали. В передвижениях нам помог общественный транспорт и карта Istanbulkart (типо тройки в Москве), купленная заранее. Жаль только, что было закрыто пару мечетей и соборов в районе Балат. Олег ответил на все наши вопросы, отметил на карте для нас ещё достопримечательности и ТЦ, которые можно посетить. В общем, советую экскурсию с Олегом!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альвина
На мой взгляд лучшего гида вам просто не найти! Грамотное владение русским, турецким и английским языками, владение историей и в целом информацией по Стамбулу. Олег нам помогал во всем, был читать дальшеуменьшить
с нами на протяжении 4х дней пребывания! Абсолютно бесплатно сделал прекрасные фотографии на свой фотоаппарат. Сам проживает в Стамбуле. Имеет хорошие контакты с представителями торговли, имеет официальное разрешение на работу гидом. Очень приятный в общении. Нашей группе из 9ти человек понравилось всё! У нас был индивидуальный маршрут на каждый день, который мы заранее спланировали с Олегом. Однозначно, обратимся к нему еще и вам советую!