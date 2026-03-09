48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите все важнейшие места Стамбула: Голубую мечеть, собор святой Софии, Гранд-базар и Цистерну Базилики. Получите пароли и явки лучших заведений, научитесь ориентироваться в историческом центре и узнаете самое интересное о местной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы посетите главный символ города — грандиозную Голубую мечеть — и узнаете, по чьему приказу она была возведена, какие материалы использовались при ее строительстве и декорировании и почему у нее не 4, а целых 6 минаретов. А собор святой Софии покорит вас великолепными мозаиками, роскошным убранством и огромным 50-метровым куполом. Кроме того, я покажу Цистерну Базилику и раскрою историю этого древнейшего подземного водохранилища.

Стамбул изнутри

Далее вы отправитесь на восточные рынки — Гранд-базар и Египетский рынок — научитесь лихо торговаться с местными и купите традиционные турецкие сладости. Я расскажу о стамбульском образе жизни, городских актуальных событиях и поделюсь адресами самых вкусных заведений, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Маршрут экскурсии

Собор Святой Софии

Голубая мечеть (осматриваем из внутреннего двора)

Ипподром

Мечеть Сулеймание с посещением

Район Каракей

Организационные детали

По пятницам мечети закрываются на молитву с 10:00-14:00

Если не хотите пользоваться общественным платком, возьмите с собой свой

Во время экскурсии мы можем осмотреть достопримечательности изнутри, вход оплачивается отдельно: Айя-София — €30 за чел., Цистерна Базилика — 1500 лир за чел., Голубая мечеть и Сулеймание — бесплатно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

*Цистерна Базилики – с посещением