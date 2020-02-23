48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите главный символ города — грандиозную Голубую мечеть — и узнаете, по чьему приказу она была возведена, какие материалы использовались при ее строительстве и декорировании и почему у нее не 4, а целых 6 минаретов. Cобор святой Софии покорит вас своей судьбой, легендами и величием облика. Кроме того, я открою вам секреты Цистерны Базилики, древнейшего подземного водохранилища.

Стамбул изнутри

Вы представите жизнь султанов и их жен в Топкапы, главном дворце Османской империи. Далее отправитесь на восточные рынки — Гранд Базар и Египетский рынок, — научитесь лихо торговаться с продавцами и купите традиционные турецкие сладости. Я расскажу о стамбульском образе жизни, городских актуальных событиях и поделюсь адресами самых вкусных заведений, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

В красочном районе Балат вас ждет окутанная легендами церковь Богоматери Панагиотиссы — единственная сохранившаяся в Стамбуле с византийских времён. Здесь же вы посетите Константинопольскую православную церковь.

Отдыхать от впечатлений отправимся на холм Пьер Лоти: выпьем по чашечке турецкого кофе, любуясь бухтой Золотой Рог — кафе расположено на смотровой площадке. В финале я провезу вас по району Таксим, где вы узнаете историю главного монумента страны.