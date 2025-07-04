Мои заказы

Главные чудеса Стамбула и прогулка по Босфору

Наша задача — рассказать вам о главных особенностях великого Стамбула и познакомить с этим удивительным городом за 5 часов.

Мы обойдём исторический центр, исследуем главные достопримечательности, а в конце экскурсии, по желанию, насладимся видами города прогулкой по Босфору.

Мы поделимся увлекательными историями, сделаем отличные фотографии, откроем секретные места и дадим полезные рекомендации, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать атмосферу Стамбула.
1 отзыв
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Стамбул: город, где встречаются империи и культуры Откройте для себя Стамбул — город, где переплелись судьбы империй и религий. Наш авторский тур проведет вас по знаковым местам мегаполиса, начиная с Голубой мечети с её великолепными керамическими плитками XVII века и площади Султанахмет, некогда огромному ипподрому. Вы увидите монументы, такие как «Змеиная колонна» и Египетский обелиск, а также посетите хаммам Хюррем Султан и Айя-Софию, признанную 8-м чудом света. В завершение нашего путешествия мы прогуляемся по саду дворца Топкапы “Парк Гюльхане ”, а также исследуем район Сиркеджи, сердце торговли с времён основания города. Не упустите возможность посетить Египетский базар, где можно приобрести восточные сладости и сувениры. Если хотите, мы завершим день незабываемой прогулкой по Босфору, наслаждаясь красивыми видами и турецким чаем с бубликом «Симит». Важная информация:
  • Экскурсия проводится ежедневно, независимо от размера группы и погодных условий. Программа доступна для детей старше 6 лет.
  • По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, вместо неё будет посещена другая историческая мечеть с аналогичными голубыми керамическими плитками.
  • По вторникам Дворец Топкапы закрыт.
  • в Дворце Топкапы только по бесплатной территории и увидим знаменитые ворота!
  • Все мечети осматриваются как снаружи, так и внутри, за исключением Айя-Софии — её можно увидеть только снаружи.
  • Женщинам для посещения мечетей рекомендуется иметь платок.
  • Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды.

• Дополнительные расходы:

  • Входной билет в Цистерну Базилику: 1500 лир с человека.
  • Прогулка по Босфору: 250 лир с человека.
  • Чай, симит и другие перекусы.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубая мечеть (Внутрь)
  • Площадь Султанахмет (Ипподром)
  • Хаммам Хюррем Султан (Снаружи)
  • Айя-София (Снаружи)
  • Парк Гюльхане
  • Район Сиркеджи
  • Египетский базар
  • Прогулка по Босфору на пароме
Что включено
  • Услуга гида
  • Наушники
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Цистерну Базилика - 1500 лир/чел.
  • Билет на паром - 250 лир/чел.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Завершение: На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится ежедневно, независимо от размера группы и погодных условий. Программа доступна для детей старше 6 лет
  • По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, вместо неё будет посещена другая историческая мечеть с аналогичными голубыми керамическими плитками
  • По вторникам Дворец Топкапы закрыт
  • В Дворце Топкапы только по бесплатной территории и увидим знаменитые ворота
  • Все мечети осматриваются как снаружи, так и внутри, за исключением Айя-Софии - её можно увидеть только снаружи
  • Женщинам для посещения мечетей рекомендуется иметь платок
  • Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
  • Входной билет в Цистерну Базилику: 1500 лир с человека
  • Прогулка по Босфору: 250 лир с человека
  • Чай, симит и другие перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
4 июл 2025
Спасибо огромное гиду Адэму за отлично проведенное время в Стамбуле. Нам предоставили замечетального гида. Повидали много интересных мест и все основные достопримечательности. Гид прекрасно владеет историей Стамбула, интересно рассказывает, с
читать дальше

удовольствием отвечал на все наши вопросы. Побывали в исторической части города, увидели Голубую мечеть и Айя Софию, в огромном дворце Топкапы а так же посетили цистерну базилика. Побывали во многих достопримечательностях, узнали много интересного про замечательный город. Прогулка по проливу Босфор была просто незабываемой. Получили много положительных эмоций. Мы остались очень довольны составленной для нас программой экскурсии и прекрасным гидом, которая сопровождала нас все это время и знакомила со Стамбулом Спасибо вам за чудесный отдых.

