Наша задача — рассказать вам о главных особенностях великого Стамбула и познакомить с этим удивительным городом за 5 часов.
Мы обойдём исторический центр, исследуем главные достопримечательности, а в конце экскурсии, по желанию, насладимся видами города прогулкой по Босфору.
Мы поделимся увлекательными историями, сделаем отличные фотографии, откроем секретные места и дадим полезные рекомендации, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать атмосферу Стамбула.
Мы обойдём исторический центр, исследуем главные достопримечательности, а в конце экскурсии, по желанию, насладимся видами города прогулкой по Босфору.
Мы поделимся увлекательными историями, сделаем отличные фотографии, откроем секретные места и дадим полезные рекомендации, чтобы вы могли по-настоящему почувствовать атмосферу Стамбула.
Описание водной прогулкиСтамбул: город, где встречаются империи и культуры Откройте для себя Стамбул — город, где переплелись судьбы империй и религий. Наш авторский тур проведет вас по знаковым местам мегаполиса, начиная с Голубой мечети с её великолепными керамическими плитками XVII века и площади Султанахмет, некогда огромному ипподрому. Вы увидите монументы, такие как «Змеиная колонна» и Египетский обелиск, а также посетите хаммам Хюррем Султан и Айя-Софию, признанную 8-м чудом света. В завершение нашего путешествия мы прогуляемся по саду дворца Топкапы “Парк Гюльхане ”, а также исследуем район Сиркеджи, сердце торговли с времён основания города. Не упустите возможность посетить Египетский базар, где можно приобрести восточные сладости и сувениры. Если хотите, мы завершим день незабываемой прогулкой по Босфору, наслаждаясь красивыми видами и турецким чаем с бубликом «Симит». Важная информация:
- Экскурсия проводится ежедневно, независимо от размера группы и погодных условий. Программа доступна для детей старше 6 лет.
- По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, вместо неё будет посещена другая историческая мечеть с аналогичными голубыми керамическими плитками.
- По вторникам Дворец Топкапы закрыт.
- в Дворце Топкапы только по бесплатной территории и увидим знаменитые ворота!
- Все мечети осматриваются как снаружи, так и внутри, за исключением Айя-Софии — её можно увидеть только снаружи.
- Женщинам для посещения мечетей рекомендуется иметь платок.
- Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды.
• Дополнительные расходы:
- Входной билет в Цистерну Базилику: 1500 лир с человека.
- Прогулка по Босфору: 250 лир с человека.
- Чай, симит и другие перекусы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая мечеть (Внутрь)
- Площадь Султанахмет (Ипподром)
- Хаммам Хюррем Султан (Снаружи)
- Айя-София (Снаружи)
- Парк Гюльхане
- Район Сиркеджи
- Египетский базар
- Прогулка по Босфору на пароме
Что включено
- Услуга гида
- Наушники
Что не входит в цену
- Входные билеты в Цистерну Базилика - 1500 лир/чел.
- Билет на паром - 250 лир/чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Завершение: На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится ежедневно, независимо от размера группы и погодных условий. Программа доступна для детей старше 6 лет
- По пятницам Голубая мечеть закрыта до 14:30, вместо неё будет посещена другая историческая мечеть с аналогичными голубыми керамическими плитками
- По вторникам Дворец Топкапы закрыт
- В Дворце Топкапы только по бесплатной территории и увидим знаменитые ворота
- Все мечети осматриваются как снаружи, так и внутри, за исключением Айя-Софии - её можно увидеть только снаружи
- Женщинам для посещения мечетей рекомендуется иметь платок
- Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды
- Дополнительные расходы:
- Входной билет в Цистерну Базилику: 1500 лир с человека
- Прогулка по Босфору: 250 лир с человека
- Чай, симит и другие перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
4 июл 2025
Спасибо огромное гиду Адэму за отлично проведенное время в Стамбуле. Нам предоставили замечетального гида. Повидали много интересных мест и все основные достопримечательности. Гид прекрасно владеет историей Стамбула, интересно рассказывает, с
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
13 ноя в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное погружение в Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив его знаковые места: от величественного Босфора до оживлённой улицы Истикляль и исторической Галатской башни
Начало: Kabataş
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
12 ноя в 09:15
€39 за человека