удовольствием отвечал на все наши вопросы. Побывали в исторической части города, увидели Голубую мечеть и Айя Софию, в огромном дворце Топкапы а так же посетили цистерну базилика. Побывали во многих достопримечательностях, узнали много интересного про замечательный город. Прогулка по проливу Босфор была просто незабываемой. Получили много положительных эмоций. Мы остались очень довольны составленной для нас программой экскурсии и прекрасным гидом, которая сопровождала нас все это время и знакомила со Стамбулом Спасибо вам за чудесный отдых.