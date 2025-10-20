Эта экскурсия позволяет за короткое время познакомиться с самыми знаковыми местами Стамбула. Туристы посетят холм Пьер Лоти, откуда открывается захватывающий вид на Золотой Рог и Босфор.



На улице Истикляль, с её европейской архитектурой, можно сделать памятные фотографии с красными трамваями. Галатская башня предложит уникальную панораму города.



Комфортное передвижение на автомобиле и возможность насладиться турецким кофе в аутентичном кафе делают эту экскурсию незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Сентябрь и ноябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Стамбулу. В это время погода комфортная, нет летней жары, а туристический поток снижается, что позволяет насладиться городом без суеты. В апреле, мае и октябре также можно приятно провести время, однако в эти месяцы возможны дожди, и стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но зимой прохладнее, а летом жарко и многолюдно, что может повлиять на комфорт.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.