Эта экскурсия позволяет за короткое время познакомиться с самыми знаковыми местами Стамбула. Туристы посетят холм Пьер Лоти, откуда открывается захватывающий вид на Золотой Рог и Босфор.
На улице Истикляль, с её европейской архитектурой, можно сделать памятные фотографии с красными трамваями. Галатская башня предложит уникальную панораму города.
Комфортное передвижение на автомобиле и возможность насладиться турецким кофе в аутентичном кафе делают эту экскурсию незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Захватывающие панорамы
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- ☕ Аутентичный турецкий кофе
- 🏛 Европейская архитектура Истикляль
- 🗺 Обзор лучших мест Стамбула
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Стамбулу. В это время погода комфортная, нет летней жары, а туристический поток снижается, что позволяет насладиться городом без суеты. В апреле, мае и октябре также можно приятно провести время, однако в эти месяцы возможны дожди, и стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но зимой прохладнее, а летом жарко и многолюдно, что может повлиять на комфорт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Холм Пьер Лоти
- Улица Истикляль
- Галатская башня
Описание экскурсии
Холм Пьер Лоти
С вершины холма мы насладимся видами на Золотой Рог, Босфор и просторы города. В старом аутентичном кафе на высоте 75 метров над уровнем бухты выпьем турецкий кофе или ароматный чай.
Улица Истикляль
Прогуляемся по колоритной пешеходной улице с европейской архитектурой 19 века и сфотографируемся на фоне старинных красных трамваев.
Галатская башня
По желанию поднимемся на высоту 140 метров над уровнем Босфора, откуда открывается обзор на 360 градусов. Шумный многоликий Стамбул будет как на ладони. Либо зайдём в кафе на крыше французского дома по соседству. Там также можно полюбоваться панорамой прекрасного города.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортном автомобиле. Есть детское кресло
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты на Галатскую башню — €30 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Волкан — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 152 туристов
Меня зовут Волкан. Я турок и русскоязычный гид с лицензией. Родился и вырос в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу индивидуальные экскурсии в своём родном городе. Покажу вам топовые места Стамбула и расскажу о нём.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлиана
20 окт 2025
У нас был всего один вечер в Стамбуле. Волкан за небольшой промежуток времени показал нам очень красивый,вечерний Стамбул. Всем рекомендую.
Светлана
7 окт 2025
Отличный день в Стамбуле
Е
Елена
30 сен 2025
Волкан провел отличную экскурсию, он замечательный эрудированный специалист. С ним было легко и интересно!
Жанна
25 сен 2025
Мы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. Поэтому Волкан пошёл нам навстречу и перестроил свою экускурсию в соответствии с нашими пожеланиями. На
Н
Надежда
23 сен 2025
Отличный экскурсовод! Все очень понравилось. Показал все самые вкусные места, поделился проверенными локациями. Огромная благодарность. Однозначно рекомендую
А
Андрей
19 сен 2025
Заказывал экскурсию для мамы с подругами, Волкан все организовал достаточно комфортно, с учетом их пожеланий. Экскурсия была познавательна и интересна, все остались довольны. Фотографии разбирали еще несколько дней. Однозначно рекомендую.
Е
Елена
18 сен 2025
Спасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсы для фото, внимание к усталости путешественника и заботу о нашем комфорте!
Лариса
17 сен 2025
Спасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. Особенно запомнился легендарный холм Пьер Лоти - виды на Золотой Рог и Босфор просто завораживают.
Н
Наталия
17 сен 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Волкан рассказывал нам как раз столько, сколько нужно, без лишних подробностей, как мы и хотели. Также порадовало, что Волкан заботливо подвозил нас прямо к входу
Т
Татьяна
16 сен 2025
Экскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам и делился полезными советами о городе, после экскурсии прислал ссылки на рестораны рядом с нашим отелем, которые стоит посетить) Благодаря ему мы почувствовали атмосферу этого удивительного города.
В
Валентин
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошла очень динамично, успели посмотреть максимум знаковых мест за один день. Отдельный плюс то,что Волкан на своём авто.
Спасибо огромное!
Виктория
7 сен 2025
Посетили экскурсию с Волканом на автомобиле. Несмотря на дождь, побывали во многих местах. Волкан учитывал все наши пожелания и было очень комфортно. Рекомендую.
Елизавета
5 сен 2025
В Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоваться услугами гида, по отзывам выбрали Волкана и не прогадали. Он построил для нас маршрут,
Н
Наталья
31 авг 2025
23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль что у нас было мало времени и мы не смогли посетить все места которые
И
Илья
26 авг 2025
У нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретил нас в аэропорту и доставил обратно точно в назначенное время. Посетили Голубую мечеть внутри, всё очень понравилось. Отличный вариант для короткой остановки в Стамбуле!
