Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу

Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
Эта экскурсия позволяет за короткое время познакомиться с самыми знаковыми местами Стамбула. Туристы посетят холм Пьер Лоти, откуда открывается захватывающий вид на Золотой Рог и Босфор.

На улице Истикляль, с её европейской архитектурой, можно сделать памятные фотографии с красными трамваями. Галатская башня предложит уникальную панораму города.

Комфортное передвижение на автомобиле и возможность насладиться турецким кофе в аутентичном кафе делают эту экскурсию незабываемой
5
39 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Захватывающие панорамы
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • ☕ Аутентичный турецкий кофе
  • 🏛 Европейская архитектура Истикляль
  • 🗺 Обзор лучших мест Стамбула

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Стамбулу. В это время погода комфортная, нет летней жары, а туристический поток снижается, что позволяет насладиться городом без суеты. В апреле, мае и октябре также можно приятно провести время, однако в эти месяцы возможны дожди, и стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но зимой прохладнее, а летом жарко и многолюдно, что может повлиять на комфорт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу© Волкан
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу© Волкан
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу© Волкан
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Холм Пьер Лоти
  • Улица Истикляль
  • Галатская башня

Описание экскурсии

Холм Пьер Лоти

С вершины холма мы насладимся видами на Золотой Рог, Босфор и просторы города. В старом аутентичном кафе на высоте 75 метров над уровнем бухты выпьем турецкий кофе или ароматный чай.

Улица Истикляль

Прогуляемся по колоритной пешеходной улице с европейской архитектурой 19 века и сфотографируемся на фоне старинных красных трамваев.

Галатская башня

По желанию поднимемся на высоту 140 метров над уровнем Босфора, откуда открывается обзор на 360 градусов. Шумный многоликий Стамбул будет как на ладони. Либо зайдём в кафе на крыше французского дома по соседству. Там также можно полюбоваться панорамой прекрасного города.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортном автомобиле. Есть детское кресло
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билеты на Галатскую башню — €30 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Волкан
Волкан — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 152 туристов
Меня зовут Волкан. Я турок и русскоязычный гид с лицензией. Родился и вырос в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу индивидуальные экскурсии в своём родном городе. Покажу вам топовые места Стамбула и расскажу о нём.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Светлана)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Светлана)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Жанна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Надежда)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Елена)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Елена)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Елена)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Елена)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Лариса)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Лариса)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Лариса)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Лариса)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Наталия)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу (Татьяна)
Юлиана
Юлиана
20 окт 2025
У нас был всего один вечер в Стамбуле. Волкан за небольшой промежуток времени показал нам очень красивый,вечерний Стамбул. Всем рекомендую.
Светлана
Светлана
7 окт 2025
Отличный день в Стамбуле
Отличный день в СтамбулеОтличный день в Стамбуле
Е
Елена
30 сен 2025
Волкан провел отличную экскурсию, он замечательный эрудированный специалист. С ним было легко и интересно!
Жанна
Жанна
25 сен 2025
Мы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. Поэтому Волкан пошёл нам навстречу и перестроил свою экускурсию в соответствии с нашими пожеланиями. На
читать дальше

комфортном автомобиле он отвёз нас в азиатскую часть Стамбула, где перед нами открылся шикарный вид на город и Босфор, мы посетили крупнейшую в стране мечеть Чамлыджа и прогулялись по парку. По пути туда мы пересекали Босфор по мосту, а обратно - по туннелю. Дальше наша экскурсия перетекла в пешеходную по Старому городу, где Волкан показал нам многие интересные места: Айя-Софию, Голубую мечеть, Гранд Базар, Египетский обелиск, византийские и османские цистерны, смотровую площадку с чайками.
Кроме рассказа о достопримечательностях Стамбула, наш гид отвечал на вопросы о повседневной жизни турок, что было весьма интересно и познавательно. Хочется от души поблагодарить Волкана за прекрасную экскурсию.

Мы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. ПоэтомуМы были в Стамбуле впервые и хотелось за одну экскурсию охватить как можно больше достопримечательностей. Поэтому
Н
Надежда
23 сен 2025
Отличный экскурсовод! Все очень понравилось. Показал все самые вкусные места, поделился проверенными локациями. Огромная благодарность. Однозначно рекомендую
Отличный экскурсовод! Все очень понравилось. Показал все самые вкусные места, поделился проверенными локациями. Огромная благодарность. Однозначно
А
Андрей
19 сен 2025
Заказывал экскурсию для мамы с подругами, Волкан все организовал достаточно комфортно, с учетом их пожеланий. Экскурсия была познавательна и интересна, все остались довольны. Фотографии разбирали еще несколько дней. Однозначно рекомендую.
Е
Елена
18 сен 2025
Спасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсы для фото, внимание к усталости путешественника и заботу о нашем комфорте!
Спасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсыСпасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсыСпасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсыСпасибо большое Волкану за интересный и эмоциональный рассказ об этом потрясающем городе, комфорт экскурсии, неожиданные ракурсы
Лариса
Лариса
17 сен 2025
Спасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. Особенно запомнился легендарный холм Пьер Лоти - виды на Золотой Рог и Босфор просто завораживают.
читать дальше

Стамбул с высоты - это совершенно особенное впечатление. Волкан - эрудированный, чуткий и внимательный гид. Он гибко скорректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, ответил на все вопросы, делился интересными фактами о повседневной жизни стамбульцев, их традициях и культуре. Благодаря его рекомендациям мы открыли для себя уютные кафе и рестораны, где вкусно поели. Экскурсия прошла в комфортной обстановке, на удобном автомобиле, что позволило охватить больше интересных мест за короткое время. Мы остались очень довольны экскурсией с Волканом и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Стамбул с новой стороны.

Спасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. ОсобенноСпасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. ОсобенноСпасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. ОсобенноСпасибо Волкану за отличную экскурсию! Мы посетили несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие панорамы города. Особенно
Н
Наталия
17 сен 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Волкан рассказывал нам как раз столько, сколько нужно, без лишних подробностей, как мы и хотели. Также порадовало, что Волкан заботливо подвозил нас прямо к входу
читать дальше

всех достопримечательностей, чтобы мы меньше ходили. Дал много полезных советов – где лучше менять деньги, где вкусно есть, где гулять. Всем советуем, не пожалеете. Еще раз большое спасибо за вашу работу!

Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Волкан рассказывал нам как раз столько, сколько нужно, без лишних подробностей,
Т
Татьяна
16 сен 2025
Экскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам и делился полезными советами о городе, после экскурсии прислал ссылки на рестораны рядом с нашим отелем, которые стоит посетить) Благодаря ему мы почувствовали атмосферу этого удивительного города.
Экскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам иЭкскурсия по Стамбулу оставила самые приятные впечатления, было интересно и познавательно. Гид внимателен к вопросам и
В
Валентин
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошла очень динамично, успели посмотреть максимум знаковых мест за один день. Отдельный плюс то,что Волкан на своём авто.
Спасибо огромное!
Очень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошлаОчень понравилась экскурсия! Волкан замечательный гид: подробно рассказал обо всех достопримечательностях, лайфхаках для туристов. Экскурсия прошла
Виктория
Виктория
7 сен 2025
Посетили экскурсию с Волканом на автомобиле. Несмотря на дождь, побывали во многих местах. Волкан учитывал все наши пожелания и было очень комфортно. Рекомендую.
Елизавета
Елизавета
5 сен 2025
В Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоваться услугами гида, по отзывам выбрали Волкана и не прогадали. Он построил для нас маршрут,
читать дальше

подобрал лучшие локации, узнав, что нам интереснее всего успеть посмотреть. За 10 часов(планировали 4-5, но сами хотели все больше и больше увидеть)смогли побывать в самых красивых местах Стамбула в разных его частях с красивыми видами на город и Босфор, побывать в Софийской мечети, покататься 2 часа на яхте по Босфору, прогуляться по улице Истикляль, посетить Гранд базар, купить лучшие сладости и сувениры. Волкан очень толково все рассказывал об истории Стамбула, прекрасно фотографировал, давал отличные советы что и где лучше купить. Вернулись в отель с ощущением, что без Волкана мы бы не смогли за день посетить и десятой доли. Спасибо огромное ему. Если доведется приехать еще, будем рады встретиться с ним снова.

В Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоватьсяВ Стамбуле у нас был всего 1 полный день, причем были мы здесь впервые. Решили воспользоваться
Н
Наталья
31 авг 2025
23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль что у нас было мало времени и мы не смогли посетить все места которые
читать дальше

хотелось увидеть. Но это даёт нам возможность вернуться и продолжить изучать этой чудесный город. Мы прибыли на круизном лайнере с Стамбул как в финальную точку маршрута. Волкан встретил нас в порту и после экскурсии отвёз нас в аэропорт что избавило трех уставших туристов от решения логистических проблем, за что ему отдельное спасибо. В процессе знакомства с городом Волкан показал себя как глубоко знающий и любящий свой город гид. Вскоре надеемся вернуться и продолжить исследование города в его компании снова!

23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль23 августа имели удовольствия осуществить короткое знакомство со Стамбулом в компании нашего замечательного гида Волкана. Жаль
И
Илья
26 авг 2025
У нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретил нас в аэропорту и доставил обратно точно в назначенное время. Посетили Голубую мечеть внутри, всё очень понравилось. Отличный вариант для короткой остановки в Стамбуле!
У нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретилУ нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретилУ нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретилУ нас была пересадка в Стамбуле, и мы успели увидеть старый город благодаря экскурсии. Волкан встретил

