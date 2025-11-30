Мои заказы

Фотосессия в духе «Восточного экспресса» на историческом вокзале в Стамбуле

Приглашаю на фотосессию в стиле «Восточного экспресса», которая пройдет на старинном вокзале Сиркеджи — первом железнодорожном вокзале в европейской части Стамбула.

За 30 минут экспресс-съемки вы почувствуете дух путешествий прошлого, а после сможете насладиться чаем или кофе в ресторане Oriental Express, где сохранилась атмосфера легендарного поезда.
Описание фото-прогулки

Декорации в духе «Восточного экспресса» Вокзал Сиркеджи в Стамбуле — идеальное место для атмосферной фотосессии. Его исторические интерьеры с высокими потолками, старинными часами и арочными окнами переносят в эпоху роскошных путешествий на Восточном экспрессе. Каменная кладка, кованые детали и мягкий свет создают элегантный фон, а сохранившиеся элементы вокзальной инфраструктуры добавляют аутентичности. Здесь каждый кадр получается наполненным духом прошлого. Погружение в эпоху За 30 минут экспресс-съемки вы погрузитесь в историческую эпоху и почувствуете себя путешественником XX века. Для полного погружения в эпоху советую прогуляться по району Пера и заглянуть в знаменитый отель Pera Palace Hotel, который когда-то принимал пассажиров «Восточного экспресса». Важная информация:
  • Это не историческая экскурсия, а прежде всего фотосессия.
  • Через 1-2 дня после фотосессии фотограф отправит вам 30-60 фотографий, из которых вы сможете выбрать 5 для легкой обработки и цветокоррекции.
  • Съёмка проходит на камеру Fujifilm X-T200.
  • Длительность фотопрогулки можно увеличить за доплату.

Ежедневно в удобное время.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал Сиркеджи
  • Pera Palace Hotel
  • Район Пера
Что включено
  • Услуги фотографа
Что не входит в цену
  • Общественный транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Сиркеджи
Завершение: Галата
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное время.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Это не историческая экскурсия, а прежде всего фотосессия
  • Через 1-2 дня после фотосессии фотограф отправит вам 30-60 фотографий, из которых вы сможете выбрать 5 для легкой обработки и цветокоррекции
  • Съёмка проходит на камеру Fujifilm X-T200
  • Длительность фотопрогулки можно увеличить за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

