1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
50€35 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€90 за всё до 3 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле
Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий
Начало: Каракей
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100€90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ТТатьяна6 июня 2024Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
- ММила5 июня 2024Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!
- ППетр5 июня 2024Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
- ААлексей5 июня 2024Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
- TTatiana5 июня 2024Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
- VVladislav5 июня 2024Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пешеходные»
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