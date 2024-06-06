Пешие экскурсии-прогулки в Стамбуле с экскурсоводом

Найдено 357 экскурсий в категории «Пешеходные» в Стамбуле, цены от €9, скидки до 46%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Секреты дворца Топкапы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
133 отзыва
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Дворцы османских султанов в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
169 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 17:00
160 за всё до 4 чел.
Азбука вкусов Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
239 отзывов
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
35 за человека
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
83 отзыва
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12890 за всё до 3 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
178 отзывов
Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле
Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий
Начало: Каракей
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
135 за всё до 4 чел.
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
135 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10090 за всё до 2 чел.
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Фотосессия в Стамбуле
    Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
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    Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • V
    Vladislav
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
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    и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пешеходные»

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