Л Лилия По следам Византийской империи читать дальше быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,, Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди

Т Татьяна Фотосессия в Стамбуле Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)

В Виктория Стамбул пешком - с двух сторон Босфора Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚

Д Даниил Секреты дворца Топкапы Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!

М Мила Секреты дворца Топкапы Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!

П Петр Стамбул для второго дня читать дальше Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день! Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу

А Алексей Стамбул для второго дня Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!

А Анна Стамбул: коротко о главном Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!

T Tatiana Стамбул, о котором вы не знали Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные