Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Светский Кадыкёй

Мы начнем экскурсию с прогулки по проливу Босфор, который, словно мост, соединил Европу и Азию. Оказавшись в районе Кадыкей, вы не встретите толпы суетливых туристов, зато сполна прочувствуете атмосферу динамичного, беззаботного, аутентичного района, где люди умеют наслаждаться жизнью. Мы пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов, рассмотрим граффити, заглянем в переулок с разноцветными зонтами и на улицу антикваров.

Консервативный Ускюдар

Следом направимся в район, где живут строго следующие традициям турки. Вы узнаете о прошлом Ускюдара, встретите творения великого архитектора Синана — мечеть Михримах Султан, возведенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы, и мечеть Валиде Султан. А еще составите цельный образ района на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов.

Контрастный Кузгунджук

Один из самых старых и мультиконфессиональных районов Стамбула. Греки, евреи, армяне и турки — в Кузгунджуке мирно соседствуют люди разных культур и религий. Мы встретим на пути храмы нескольких конфессий, сделаем фотографии на фоне колоритных и креативных цветных домов и, конечно, обсудим, чем живет район сегодня.

Холм Чамлыджа: панорама Стамбула

Эффектной финальной путешествия станет впечатляющая смотровая площадка на высоте 265 метров. Вы увидите живописный парк и мечеть Чамлыджа, а также будете вознаграждены превосходным видом на город, пролив Золотой Рог и Принцевы острова.

Организационные детали