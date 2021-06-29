Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа

Прогуляться по нетуристическим тропам и открыть аутентичные уголки азиатской части города

5
1 отзыв
На этой прогулке вам откроется Стамбул, о котором не пишут в Википедии и не знают обычные туристы.

Мы исследуем районы азиатской части города: от пропитанного духом творчества Кадыкея до консервативного Ускюдара.

Пряные рынки, узкие улочки, творения легендарного Синана, сочные граффити и антикварные лавки — из колоритных деталей сложится уникальный образ Стамбула!
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и холм Чамлыджа

Что вас ожидает

Светский Кадыкёй
Мы начнем экскурсию с прогулки по проливу Босфор, который, словно мост, соединил Европу и Азию. Оказавшись в районе Кадыкей, вы не встретите толпы суетливых туристов, зато сполна прочувствуете атмосферу динамичного, беззаботного, аутентичного района, где люди умеют наслаждаться жизнью. Мы пройдем мимо колоритных витрин бутиков, кафе и ресторанов, рассмотрим граффити, заглянем в переулок с разноцветными зонтами и на улицу антикваров.

Консервативный Ускюдар
Следом направимся в район, где живут строго следующие традициям турки. Вы узнаете о прошлом Ускюдара, встретите творения великого архитектора Синана — мечеть Михримах Султан, возведенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы, и мечеть Валиде Султан. А еще составите цельный образ района на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов.

Контрастный Кузгунджук
Один из самых старых и мультиконфессиональных районов Стамбула. Греки, евреи, армяне и турки — в Кузгунджуке мирно соседствуют люди разных культур и религий. Мы встретим на пути храмы нескольких конфессий, сделаем фотографии на фоне колоритных и креативных цветных домов и, конечно, обсудим, чем живет район сегодня.

Холм Чамлыджа: панорама Стамбула
Эффектной финальной путешествия станет впечатляющая смотровая площадка на высоте 265 метров. Вы увидите живописный парк и мечеть Чамлыджа, а также будете вознаграждены превосходным видом на город, пролив Золотой Рог и Принцевы острова.

Организационные детали

  • Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 20 лир на человека. Длительность экскурсии указана с учетом перемещения на общественном транспорте. Если вы выберете такси (стоимость около 60 лир/7 евро), экскурсия пройдет на час быстрее.
  • Часть экскурсии пешеходная, поэтому обязательна удобная обувь. Пожалуйста, выбирайте одежду с учетом посещения мечетей. Дамам желательно взять платки.
  • Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон
🚩 Начало и место завершения: на пристани Эминёню
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Омар
Омар
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Омар, я живу в Стамбуле с 2007 года. Хорошо знаю город и его историю, отлично разбираюсь в теологии, закончил магистратуру Mapмapинского университета. С радостью познакомлю вас с культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула. До скорой встречи!
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1 реальный отзыв

Ю
29 июня 2021
Отличная экскурсия для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Стамбула, хочет пойти дальше в своем знакомстве с городом и желает окунуться в настоящую, нетуристическую жизнь Стамбула и местных жителей. В рамках экскурсии посещаются объекты, которые самому было бы нелегко найти и которые находятся на немалом расстоянии друг от друга, но, благодаря продуманности и оптимизации маршрута, ты успеваешь познакомиться с самыми значимыми и привлекающими внимание объектами азиатской части. Было интересно и познавательно плюс постоянно наслаждаешься панорамными, фантастическими видами на город. Гид Омар понравился, отлично владеет информацией, интересный рассказчик и очень приятный человек. Благодарю за прекрасно проведенное время.

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