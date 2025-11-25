Мои заказы

Индивидуальный трансфер на Mercedes Vito из аэропортов Стамбула

Вас встретят в аэропорту имени Ататюрка или Сабиха Гекчен и доставят на комфортабельном Mercedes Vito в любую точку города. Профессиональный водитель поможет с багажом и обеспечит удобство и безопасность в пути. Забудьте о толпах — персональный трансфер подстроится под вас.
Индивидуальный трансфер на Mercedes Vito из аэропортов Стамбула
Индивидуальный трансфер на Mercedes Vito из аэропортов Стамбула
Индивидуальный трансфер на Mercedes Vito из аэропортов Стамбула

Описание трансфер

Персональный трансфер из аэропорта Вас встретят в одном из двух основных аэропортов Стамбула — имени Ататюрка или Сабиха Гекчен. Профессиональный водитель поможет с багажом и доставит вас на комфортабельном Mercedes Vito до нужного адреса. Трансфер проводится индивидуально для вас и вашей семьи, гарантируя удобство и безопасность в пути — забудьте о толпах и ожидании. Надёжность и качество Персональный водитель всегда будет ждать вас в нужное время и место — весь сервис сделан для вашего максимального комфорта и экономии времени.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги водителя
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта
Путешествуете в Стамбул с семьей или друзьями? Индивидуальный трансфер на микроавтобусе - идеальный выбор для комфортного начала вашего путешествия
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
27 ноя в 00:00
€77 за всё до 16 чел.
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
На машине
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер на Mercedes Vito Lux
Индивидуальный трансфер по Стамбулу на Mercedes Vito Lux с комфортом и вниманием к деталям. Быстро и удобно до любой точки города
Начало: Любая точка Стамбула
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€76 за всё до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
На машине
1 час
-
29%
106 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
€53€75 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле