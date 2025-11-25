Индивидуальный трансфер на Mercedes Vito из аэропортов Стамбула

Вас встретят в аэропорту имени Ататюрка или Сабиха Гекчен и доставят на комфортабельном Mercedes Vito в любую точку города. Профессиональный водитель поможет с багажом и обеспечит удобство и безопасность в пути. Забудьте о толпах — персональный трансфер подстроится под вас.
Описание трансферПерсональный трансфер из аэропорта Вас встретят в одном из двух основных аэропортов Стамбула — имени Ататюрка или Сабиха Гекчен. Профессиональный водитель поможет с багажом и доставит вас на комфортабельном Mercedes Vito до нужного адреса. Трансфер проводится индивидуально для вас и вашей семьи, гарантируя удобство и безопасность в пути — забудьте о толпах и ожидании. Надёжность и качество Персональный водитель всегда будет ждать вас в нужное время и место — весь сервис сделан для вашего максимального комфорта и экономии времени.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
