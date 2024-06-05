1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
54€49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
Начало: Tayakadın, Terminal Cad No:1, 34283 Arnavutköy/İst
Расписание: Каждый день, с 0:01
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 100 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
10 июня в 00:01
11 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Трансфер в Стамбул из аэропорта
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Доехать безопасно и с комфортом из отеля в аэропорт или обратно на автомобиле бизнес-класса
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
222€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Быстро и комфортно добраться в нужное место на роскошном Mercedes-Benz
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
- ИИрина5 июня 2024Всё прошло прекрасно. С нами были на связи с момента приземления самолёта. На WhatsApp отправили подробную информацию, куда надо выйти и были на связи до тех пор, пока мы друг друга не нашли. Машина идеальная. Довезли отлично.
- ТТатьяна5 июня 2024Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
- ЛЛилия4 июня 2024Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
- ИИван4 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
- ААндрей1 июня 2024Большое спасибо нашему гиду - Сейхану. Отличное знание истории Стамбула и религий. Обаятельный, общительный, предупредительный, хорошо все организовал от покупки
- ЛЛюба1 июня 2024Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
- ЕЕлена30 мая 2024Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение в отношении клиента) надеюсь этот момент организатору исправят.
- ММарина24 мая 2024Трансфер прошел нормально.
- ККатерина19 мая 2024Все было супер! Встретили, помогли с чемоданами, довезли на чистой, новой машине Мерседес Вито. Шофер был очень вежливым. Яна всегда была на связи, помогла нам с вопросами вне трансфера тоже, что было очень удобно. Уже посоветовала вас своим друзьям. Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Трансфер из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 44 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 927 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Стамбула, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024