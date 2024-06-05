Трансфер из аэропорта Стамбула

Найдено 26 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Стамбуле, цены от €44, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
88 отзывов
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
5449 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
44 за всё до 3 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
6552 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
57 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
55 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
470 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
52 за всё до 8 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
60 за всё до 7 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Стамбул
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 8 чел.
Трансфер в любую точку Стамбула из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
34 отзыва
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
70 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
Начало: Tayakadın, Terminal Cad No:1, 34283 Arnavutköy/İst
Расписание: Каждый день, с 0:01
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63 за всё до 5 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 16 чел.
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 100 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
10 июня в 00:01
11 июня в 00:01
350 за всё до 4 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 16 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Трансфер в Стамбул из аэропорта
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Трансфер в Стамбул из аэропорта
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Транзитный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10080 за всё до 5 чел.
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 16 чел.
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Доехать безопасно и с комфортом из отеля в аэропорт или обратно на автомобиле бизнес-класса
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
222200 за всё до 3 чел.
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Быстро и комфортно добраться в нужное место на роскошном Mercedes-Benz
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Выгодный трансфер в Стамбуле
    Всё прошло прекрасно. С нами были на связи с момента приземления самолёта. На WhatsApp отправили подробную информацию, куда надо выйти и были на связи до тех пор, пока мы друг друга не нашли. Машина идеальная. Довезли отлично.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
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    знакомиться с достопримечательностями,но нам удалось,благодаря тому предложению,что нам сделала команда. За 4 часа,мы увидели весь город с высоты птичьего полета,посетили знаковые места в виртуальном полёте на вертолёте,что очень было интересно ребёнку,почувствовали дух Стамбула прокатившись по жилым районам,калоритным улочкам. Увидели Стамбул и днём и ночью,он прекрасен. Даже успели перейти пролив на пароме. Экскурсия была очень интересной,слушали с огромным удовольствием. Наш гид Илья,очень внимательный,энергичный,нашёл подход к ребёнку,это было важно,т. к. экскурсию я задумавала именно для неё. И ещё отличный фотограф. Теперь я уверено знаю к кому обращаться и кого я могу от души рекомендовать своим близким и друзьям. Трансфер с/в аэропорт тоже был отличным,чистым,вовремя,комфортно. Ребёнок так вообще в восторге. Благодарю команду,желаю всех благ и много хороших клиентов!

    Всем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали
  • Л
    Лилия
    4 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
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    в Стамбуле. Как заказала трансфер, сразу в ватсапе со мной связался Илья и объяснил что надо будет сделать. Илья всегда был на связи, отвечал на все вопросы, помогал ориентироваться в большом аэропорту Стамбула, подсказал на что нужно обращать внимание. Это не трансфер со скучным гидом, это больше похоже на то, что вас встретил в аэропорту хороший друг и, пока вёз вас в отель, рассказал важную и нужную информацию. Все прошло отлично.

  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
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    маршрут и посмотрели главные достопримечательности Стамбула! Однозначно рекомендую! Имейте в виду, что ходить нужно будет много, но это того стоит! Спасибо. Гид был Ислам 👍

    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Большое спасибо нашему гиду - Сейхану. Отличное знание истории Стамбула и религий. Обаятельный, общительный, предупредительный, хорошо все организовал от покупки
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    билетов, прохода без очереди и до пауз для отдыха с кофе, учитывал возраст участников. Рассказывал об осматриваемых объектах в доступной и интересной форме. Большой объем информации об осматриваемых объектах потребовал больше заявленному времени экскурсии и Сейхан был с нами значительно дольше. Дал нам много дополнительной информации о том что еще посмотреть, чтобы лучше узнать историю Стамбула. Учитывая, что история Стамбула тесно связана и с христианством и исламом, искренне рекомендуем Сейхана, как специалиста - историка, в том числе и как специалиста по истории религий.

  • Л
    Люба
    1 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Выгодный трансфер в Стамбуле
    Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение в отношении клиента) надеюсь этот момент организатору исправят.
    Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведениеМашины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Трансфер прошел нормально.
  • К
    Катерина
    19 мая 2024
    Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
    Все было супер! Встретили, помогли с чемоданами, довезли на чистой, новой машине Мерседес Вито. Шофер был очень вежливым. Яна всегда была на связи, помогла нам с вопросами вне трансфера тоже, что было очень удобно. Уже посоветовала вас своим друзьям. Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Трансфер из аэропорта»

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  4. Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 44 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 927 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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