1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
«Трансфер из аэропорта в отель (или наоборот)»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
54€49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
«Также укажите, нужно ли и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
«При бронировании трансфера в обе стороны — сделаем скидку (подробности в переписке)»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
«Трансфер проходит на вместительных минивэнах Mercedes V-класса (Vito, Sprinter) с комфортабельным салоном и огромным багажным отсеком»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
«По запросу возможен трансфер на автомобиле Mercedes-Maybach, трансфер до 10 человек на Mercedes Sprinter, трансфер на большом автобусе, трансфер на спец»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
«Также при желании мы можем организовать для вас трансфер из отеля в аэропорт, и последние часы отпуска пройдут без волнений о том, как успеть на рейс»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
«В стоимость индивидуального трансфера входит вода для пассажиров в салоне и детские кресла (при необходимости)»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Vito — с кондиционером и телевизором»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
«Это не просто трансфер из точки А в точку Б»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
«Трансфер доступен в любое время суток, при любом количестве участников»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«🍝 После бурных и весёлых развлечений вас ждёт безопасный трансфер до отеля»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€69 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«Наша компания уже восемь лет занимается туризмом и предлагает услугу трансфера для всех, кто хочет с комфортом добраться до своего отеля в Турции из аэропорта, в аэропорт или в любую точку города»
Расписание: 24/7
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в центр Стамбула
Начало: Tayakadın, Terminal Cad No:1, 34283 Arnavutköy/İst
«Мы организуем для вас трансфер из Нового аэропорта IST или Сабиха Гекчен SAW в любую точку Стамбула»
Расписание: Каждый день, с 0:01
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«Представляем вашему вниманию услуги индивидуального трансфера на авто Мерседес Вито Люкс: это авто премиум-класса и повышенного комфорта»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
«Если вы приехали в Стамбул большой компанией и цените комфорт в поездке, то вам точно понадобится услуги трансфера»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«Наш трансфер в Стумбуле идеально подойдет для большой группы туристов или бизнес-поездки»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 100 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
10 июня в 00:01
11 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
«Цена трансфера фиксированная по всему городу»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
«Самый удобный и комфортный способ добраться оттуда — это индивидуальный трансфер»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Трансфер в Стамбул из аэропорта
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
«Представляем вашему вниманию комфортный индивидуальный трансфер Мерседес Vito стандарт и Vito VIP из аэропорта/в аэропорт, а также по Стамбулу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
«Наша дружная компания профессионалов представляет вам VIP-трансфер из аэропорта в любую точку Стамбула»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
«VIP трансфер на авто премиум-класса Mercedes Vito Maybach»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
«Если вы приехали в Стамбул большой компанией и цените комфорт в поездке, то вам точно понадобится услуги трансфера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Mercedes-Benz Е-класса
Доехать безопасно и с комфортом из отеля в аэропорт или обратно на автомобиле бизнес-класса
«Трансфер проводится на автомобиле Mercedes-Benz Е-класса (2018-2022 гг»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
222€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
Начало: Аэропорт
«Быстрый и качественный трансфер из аэропорта Стамбула Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города, одна из услуг компании, это — безопасность, качество, экономия времени и средств»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
Быстро и комфортно добраться в нужное место на роскошном Mercedes-Benz
«Это не просто трансфер — это погружение в роскошный мир путешествий, где каждая деталь заботливо продумана специально для вас»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Трансфер ждал нас вовремя. Все пожелания были учтены. Всё прошло прекрасно
- ААлександра6 июня 2024В указанное время забрали, своевременно отвезли в аэропорт. Все супер!
- ВВиктория5 июня 2024Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
- ИИрина5 июня 2024Всё прошло прекрасно. С нами были на связи с момента приземления самолёта. На WhatsApp отправили подробную информацию, куда надо выйти и были на связи до тех пор, пока мы друг друга не нашли. Машина идеальная. Довезли отлично.
- ТТатьяна5 июня 2024Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
- ООльга4 июня 2024Все четко, вовремя без нерв)) рекомендую 👌
- ЛЛилия4 июня 2024Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
- ЛЛюба1 июня 2024Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
- ККатерина19 мая 2024Все было супер! Встретили, помогли с чемоданами, довезли на чистой, новой машине Мерседес Вито. Шофер был очень вежливым. Яна всегда была на связи, помогла нам с вопросами вне трансфера тоже, что было очень удобно. Уже посоветовала вас своим друзьям. Спасибо!!
- ААлександр15 мая 2024Отличный трансфер, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Трансфер»
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