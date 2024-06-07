По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом

Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...

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