Yana проводит ещё 5 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Безопасность, пунктуальность, надёжность Когда сходишь с трапа самолёта, все проблемы ещё не остаются позади, ведь нужно как-то добраться до города. Огромные аэропорты, очереди из уставших людей, стойки с помощью на непонятном языке, а ещё нужно разобраться с местной валютой. Мы создали эту услугу, чтобы избавить путешественников от лишней горы ⛰️ забот. Лицензированный водитель 🚗 встретит вас в аэропорту и довезёт до указанного места.
Организационные детали
При бронировании трансфера в обе стороны — сделаем скидку (подробности в переписке).
Чтобы мы могли вас встретить в аэропорту и забрать из отеля на обратный трансфер, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию (необходимо для таблички).
Все наши водители лицензированные.
Стоимость трансфера указана из/в районы Султанахмет, Лалели, Сиркеджи и Таксим. Если ваш отель 🏨 находится в другом районе, уточняйте стоимость по переписке.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или на выходе из накопителя в аэропорту
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.