Yana проводит ещё 5 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Безопасность, пунктуальность, надёжность

Когда сходишь с трапа самолёта, все проблемы ещё не остаются позади, ведь нужно как-то добраться до города. Огромные аэропорты, очереди из уставших людей, стойки с помощью на непонятном языке, а ещё нужно разобраться с местной валютой. Мы создали эту услугу, чтобы избавить путешественников от лишней горы ⛰️ забот. Лицензированный водитель 🚗 встретит вас в аэропорту и довезёт до указанного места.

Организационные детали