Yana проводит ещё 5 экскурсий

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Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером

Удобно и без суеты добраться до города на Mercedes Vito или Mercedes Sprinter

Yana
Yana – экскурсионное агентство из Стамбула
Чтобы по прилёту не болела голова о том, во сколько будет транспорт и где находится обменник, чтобы купить билеты 🎫, предлагаем спокойно доехать до Стамбула из аэропортов Новый/Сабиха на комфортабельном автомобиле 🚘.

В аэропорту вас встретит профессиональный водитель 🚗 с табличкой, поможет с вещами и аккуратно довезёт до пункта назначения.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 38€29 за экскурсиюскидка24%

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Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером
Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Безопасность, пунктуальность, надёжность
Когда сходишь с трапа самолёта, все проблемы ещё не остаются позади, ведь нужно как-то добраться до города. Огромные аэропорты, очереди из уставших людей, стойки с помощью на непонятном языке, а ещё нужно разобраться с местной валютой. Мы создали эту услугу, чтобы избавить путешественников от лишней горы ⛰️ забот. Лицензированный водитель 🚗 встретит вас в аэропорту и довезёт до указанного места.

Организационные детали

  • При бронировании трансфера в обе стороны — сделаем скидку (подробности в переписке).
  • Чтобы мы могли вас встретить в аэропорту и забрать из отеля на обратный трансфер, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию (необходимо для таблички).
  • Все наши водители лицензированные.
  • Стоимость трансфера указана из/в районы Султанахмет, Лалели, Сиркеджи и Таксим. Если ваш отель 🏨 находится в другом районе, уточняйте стоимость по переписке.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или на выходе из накопителя в аэропорту
Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером
Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером
Из аэропорта до Стамбула — комфортным трансфером

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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