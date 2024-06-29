Экскурсии из аэропорта Стамбула

Найдено 15 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Стамбуле, цены от €52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
483 отзыва
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
52 за всё до 8 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
6552 за всё до 5 чел.
Транзитный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
4 июля в 13:00
6 июля в 08:30
270 за всё до 6 чел.
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
65 за всё до 16 чел.
Трансфер из аэропорта в Стамбул
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 8 чел.
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 4 чел.
Трансфер в любую точку Стамбула из аэропорта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
34 отзыва
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
7056 за всё до 6 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 16 чел.
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 100 чел.
Трансфер в Стамбул из аэропорта
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Трансфер в Стамбул из аэропорта
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8064 за всё до 5 чел.
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 16 чел.
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Все отлично!
  • А
    Алёна
    26 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Спасибо за отлично организованный трансфер! Нам быстро ответили и всё время были на связи. Встретили вовремя, помогли с багажом при посадке и высадке у отеля. Машина комфортная и чистая, умелый водитель.
  • О
    Оксана
    26 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Добрый день! Встретили вовремя, доставка комфортная. Несмотря на то, что к отелю сложно было подъехать из-за сложностей на дороге, водитель
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    доставил нас ближе к отелю по другой дороге, помог с чемоданом, подождал, когда нас встретит менеджер и только после этого уехал. Спасибо большое, всё просто отлично! Машина чистая, кондиционер работал, доехали с комфортом, втроём в минивэне быстро. Водитель ехал очень аккуратно, но в тоже время с комфортной скоростью, соблюдая правила. Ещё раз благодарим за комфорт…

  • Д
    Денис
    23 июня 2024
    Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
    Трансфер был организован очень хорошо. Сабри единственный из 7 человек который предложил цену указанную на сайте. Все остальные меняли цену в большую сторону в процессе диалога. Однозначно рекомендую и буду пользоваться его услугами в дальнейшем.
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
    Это было очень правильно - заказать такой трансфер из центра Стамбула в аэропорт. Все мои пожелания были учтены, организаторы на все вопросы отвечали быстро, машина была замечательная, водитель - выше всяких похвал! В следующий раз повторю обязательно! Благодарю и рекомендую!
  • М
    Марина
    16 июня 2024
    Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
    По прибытию в Стамбул мы заказали трансфер. Нам был прислан видеоматериал, как найти выход. Но когда мы его нашли, было
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    обещано, что встречающий с табличкой будет нас ждать. На самом деле встречающего нас человека пришлось искать самим и в толпе встречающих выискивать в их списках свои фамилии. Неужели сложно было на бумаге просто написать наши фамилии и всё было бы проще. А так всё замечательно, вот за это и сняла одну звезду.

  • В
    Вика
    9 июня 2024
    Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
    Качественный трансфер, все вовремя и хорошая коммуникация на всех этапах, рекомендую!
  • Г
    Григорий
    3 мая 2024
    Трансфер в любую точку Стамбула из аэропорта
    Все отлично, единственный минус- долго ждали машину
  • Н
    Наталья
    4 апреля 2024
    Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
    Спасибо за организованный трансферы. Всё вовремя, никаких замечаний, рекомендаций нет. Всё отлично. Желаем дальнейшего процветания. Обязательно воспользуйся ещё раз и будем рекомендовать друзьям.
  • Н
    Наталья
    24 марта 2024
    Транзитный Стамбул
    Хочу поблагодарить Фырата за организацию экскурсии, а Леона за интересный и познавательный рассказ о достопримечательностях Стамбула. Всё было на высшем
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    уровне! Очень благодарна! Если у Вас длительная пересадка в Стамбуле, очень рекомендую эту экскурсию. Благодаря профессионализму гида, Вы получите увлекательное путешествие в историю Стамбула.

    Хочу поблагодарить Фырата за организацию экскурсии, а Леона за интересный и познавательный рассказ о достопримечательностях СтамбулаХочу поблагодарить Фырата за организацию экскурсии, а Леона за интересный и познавательный рассказ о достопримечательностях Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Из аэропорта»

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  7. Галатская башня
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  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
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