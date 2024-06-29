1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Транзитный Стамбул
Не скучать в аэропорту во время долгой пересадки и увидеть самое главное в городе
Начало: У вашего аэропорта
4 июля в 13:00
6 июля в 08:30
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Стамбул: трансфер из любого аэропорта на микроавтобусе
Индивидуальный трансфер до отеля на комфортном Mercedes Sprinter для компании до 16 человек
Начало: В аэропорту или в отеле
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
€65 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
70€56 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на Автобусе из аэропорта в Стамбуле
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 100 чел.
Мини-группа
2 часа
Трансфер в Стамбул из аэропорта
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта или по Стамбулу
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер на авто премиум-класса Maybach из аэропорта и по городу
Начало: Аэропорт Стамбул, Сабиха Гекчен аэропорт
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80€64 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Групповой трансфер из аэропорта и по городу в Стамбуле
Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха Гекчен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропортов Стамбула в 4 района города
Быстро и комфортно добраться до Фатиха, Лалели, Бейоглу или Бешикташа
Начало: В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабих...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июня 2024Все отлично!
- ААлёна26 июня 2024Спасибо за отлично организованный трансфер! Нам быстро ответили и всё время были на связи. Встретили вовремя, помогли с багажом при посадке и высадке у отеля. Машина комфортная и чистая, умелый водитель.
- ООксана26 июня 2024Добрый день! Встретили вовремя, доставка комфортная. Несмотря на то, что к отелю сложно было подъехать из-за сложностей на дороге, водитель
- ДДенис23 июня 2024Трансфер был организован очень хорошо. Сабри единственный из 7 человек который предложил цену указанную на сайте. Все остальные меняли цену в большую сторону в процессе диалога. Однозначно рекомендую и буду пользоваться его услугами в дальнейшем.
- ААнастасия19 июня 2024Это было очень правильно - заказать такой трансфер из центра Стамбула в аэропорт. Все мои пожелания были учтены, организаторы на все вопросы отвечали быстро, машина была замечательная, водитель - выше всяких похвал! В следующий раз повторю обязательно! Благодарю и рекомендую!
- ММарина16 июня 2024По прибытию в Стамбул мы заказали трансфер. Нам был прислан видеоматериал, как найти выход. Но когда мы его нашли, было
- ВВика9 июня 2024Качественный трансфер, все вовремя и хорошая коммуникация на всех этапах, рекомендую!
- ГГригорий3 мая 2024Все отлично, единственный минус- долго ждали машину
- ННаталья4 апреля 2024Спасибо за организованный трансферы. Всё вовремя, никаких замечаний, рекомендаций нет. Всё отлично. Желаем дальнейшего процветания. Обязательно воспользуйся ещё раз и будем рекомендовать друзьям.
- ННаталья24 марта 2024Хочу поблагодарить Фырата за организацию экскурсии, а Леона за интересный и познавательный рассказ о достопримечательностях Стамбула. Всё было на высшем
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Из аэропорта»
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