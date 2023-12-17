С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула или в целом по городу на автомобиле премиум-класса Mercedes Vito Lux.
Наши внимательные водители встретят вас у зоны прилёта, помогут с багажом и отвезут в любую точку города — быстро и аккуратно, минуя стамбульские пробки.
Наши внимательные водители встретят вас у зоны прилёта, помогут с багажом и отвезут в любую точку города — быстро и аккуратно, минуя стамбульские пробки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы отвезём вас из аэропорта в любую локацию Стамбула на автомобиле премиум-класса и повышенного комфорта Mercedes Vito Lux. Вас ждёт красивый удобный салон вместимостью до 6 человек с Wi-Fi и телевидением.
В стоимость индивидуального трансфера входит вода для пассажиров в салоне и детские кресла (при необходимости). Вы можете дополнительно заказать спиртные или другие напитки, фрукты.
Организационные детали
- После бронирования мы свяжемся с вами и обсудим все детали вашего прибытия. А также отправим вам номер машины и подробную информацию о персональном водителе.
- Трансфер возможно заказать из аэропорта, а также для передвижения по городу во время вашего нахождения в Стамбуле
- При оформлении трансферов в обе стороны предусмотрена скидка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- любая точка Стамбула
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
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