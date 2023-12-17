Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux

Индивидуальный трансфер в Стамбуле

С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса

Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула или в целом по городу на автомобиле премиум-класса Mercedes Vito Lux.

Наши внимательные водители встретят вас у зоны прилёта, помогут с багажом и отвезут в любую точку города — быстро и аккуратно, минуя стамбульские пробки.
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас из аэропорта в любую локацию Стамбула на автомобиле премиум-класса и повышенного комфорта Mercedes Vito Lux. Вас ждёт красивый удобный салон вместимостью до 6 человек с Wi-Fi и телевидением.

В стоимость индивидуального трансфера входит вода для пассажиров в салоне и детские кресла (при необходимости). Вы можете дополнительно заказать спиртные или другие напитки, фрукты.

Организационные детали

  • После бронирования мы свяжемся с вами и обсудим все детали вашего прибытия. А также отправим вам номер машины и подробную информацию о персональном водителе.
  • Трансфер возможно заказать из аэропорта, а также для передвижения по городу во время вашего нахождения в Стамбуле
  • При оформлении трансферов в обе стороны предусмотрена скидка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
любая точка Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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