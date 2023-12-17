Предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула или в целом по городу на автомобиле премиум-класса Mercedes Vito Lux. Наши внимательные водители встретят вас у зоны прилёта, помогут с багажом и отвезут в любую точку города — быстро и аккуратно, минуя стамбульские пробки.

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за всё до 6 чел.

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас из аэропорта в любую локацию Стамбула на автомобиле премиум-класса и повышенного комфорта Mercedes Vito Lux. Вас ждёт красивый удобный салон вместимостью до 6 человек с Wi-Fi и телевидением.

В стоимость индивидуального трансфера входит вода для пассажиров в салоне и детские кресла (при необходимости). Вы можете дополнительно заказать спиртные или другие напитки, фрукты.

Организационные детали