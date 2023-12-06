Катание на каноэ по Босфорскому проливу

Групповая экскурсия в Стамбуле
Прогулка на каноэ по Босфору — это отличный вид досуга как для взрослых путешественников, так и для молодых любителей активного отдыха.

В процессе вы получите массу потрясающих впечатлений, сможете сделать красочные фото и видео на память.
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Босфорский пролив
  • Пейзажи с воды
  • Ченгелькёй

Описание

Что вас ожидает: Катание начнется в уютном историческом местечке Ченгелькёй, после подробного инструктажа и подготовки активная прогулка по воде продлится 1 час. Для вашего комфорта мы рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головные уборы, а также сменную одежду. Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор, который не только обучит вас правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде, надежные и проверенные. Кроме того, вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на каноэ по чистым водам Босфора с инструктором, продолжительностью от 1 часа
  • Спасательный жилет
  • Инструктаж перед плаванием
  • Неподалеку будет дежурить спасательная моторная лодка
Что не входит
  • Сменная одежда
  • Фото и видеосъемка катания
  • Дополнительные услуги, еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место обговаривается при бронировании
Завершение: То же самое, что и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор
  • Который не только обучит вас правильной гребле
  • Но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде
  • Надежные и проверенные. Кроме того
  • Вам будут выданы спасательные жилеты
  • А неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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