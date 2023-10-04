Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего

Побывать в исторически зажиточных районах и узнать, как живут богатые стамбульцы

5
7 отзывов
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Ответы на вопросы
Моя экскурсия посвящена городу за пределами туристических достопримечательностей.

Вы побываете в престижных районах по обе стороны пролива и увидите панорамы, которые не всегда были доступны широкому зрителю.

Роскошная архитектура, брендовый шоппинг и фешенебельные босфорские яхты, жизнь богатой прослойки иммигрантского общества и Турция глазами её элиты. Это будет совсем другой Стамбул, Стамбул в люксе!
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
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Описание

Что вас ожидает

Нишанташи: символ богатства и роскоши Европейской стороны Стамбула

Самая «сериальная» и одна из наиболее светских частей города. Вы пройдёте по самой дорогой улице Турции для коммерческой аренды, окажетесь в обители брендов и увидите одни из самых дорогих ресторанов страны.

Я погружу вас в атмосферу неспешного Стамбула, где вместо повышения цен принято обсуждать, куда отправиться в следующее путешествие — в Бодрум или Париж. В Нишанташи вы узнаете, какой была архитектура на заре становления Турецкой республики, и познакомитесь с домом главного архитектора того времени Ведата Тека.

Стамбульская Венеция и панорамы Босфора

Вы также откроете атмосферное место в районе Арнавуткёй с неповторимой деревянной архитектурой 19-20 столетий. Прогуляемся по набережной района Бебек, что плотно заселён владельцами яхт и крупного бизнеса. Здесь же выпьем кофе с ошеломительным видом на Босфор. И поговорим о жизни той части местного общества, которая начинает и заканчивает день столь вдохновляющими пейзажами.

Азиатская сторона: османское наследие и современный элитный район

Проедем по второму Босфорскому мосту в восточную часть Стамбула, полюбуемся побережьем, усыпанным виллами — самой дорогой недвижимостью города. Рассмотрим ещё один символ богатства, но уже османского периода — дворец Кючюксу. Роскошь султанской жизни в 19 веке, чарующие пейзажи и классные фото — в этой части экскурсии.

Окончание путешествия придётся на Суадие — один из самых престижных районов для жизни в Стамбуле. Зажиточная публика, хорошие рестораны, залитая солнцем набережная и живописная панорама Принцевых островов. Я расскажу о горожанах, которые гордо называют себя кемалистами, и о том, почему именно здесь проживает одна из наиболее близких европейским взглядам часть общества.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном автомобиле Mercedes Vito или BMW X3 с водителем и гидом
  • Оплачивается отдельно: расходы в кафе по маршруту (по желанию) и билеты во дворец — 90 лир с человека

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
4 окт 2023
Экскурсия осень наполнена историческими фактами. Стамбул открылся совершенно с новой стороны. Однозначно рекомендую гида Веронику. Будет у меня теперь ещё один друг на востоке))
Вадим
1 окт 2023
Экскурсия - огонь! Стамбул настолько разнообразный и уникальный город, что ограничиваться стандартными туристическими локациями, на мой взгляд, совершенно неправильно. Вероника влюблена в этот город и передает вам свои чувства очень классно.
Маршрут необычный. Мне сложно что-то особенно выделить: Бебек, Нишанташи, Арнавуткей - настолько понравились все эти места. Они разные, не похожи на традиционную историческую часть, но совершенно не выпадают из общей атмосферы Стамбула. Ну а до Суадие я, пожалуй, никогда сам бы не добрался.
Уютные кафешки во время длинного пути (более 5 часов) позволяют отдохнуть и насладиться одновременно и суетным и размеренным ритмом маленьких уголков города. Машина очень комфортная, водитель - профессионал с большой буквы.
Огромное спасибо Веронике за интересную и главное - душевную экскурсию, открывшую еще одну грань по-хорошему сумасшедшего и красивейшего Стамбула. Однозначно рекомендую.
Экскурсия - огонь! Стамбул настолько разнообразный и уникальный город, что ограничиваться стандартными туристическими локациями, на мойЭкскурсия - огонь! Стамбул настолько разнообразный и уникальный город, что ограничиваться стандартными туристическими локациями, на мойЭкскурсия - огонь! Стамбул настолько разнообразный и уникальный город, что ограничиваться стандартными туристическими локациями, на мойЭкскурсия - огонь! Стамбул настолько разнообразный и уникальный город, что ограничиваться стандартными туристическими локациями, на мой
М
30 сен 2023
Очень понравилась экскурсия с Вероникой - отлично подобраны все локации, интересно было узнать историю таких разных районов Стамбула.
Однозначно рекомендую, особенно если вы приехали в Стамбул не в первый раз и хочется посмотреть что-то новое.
С
21 сен 2023
Экскурсию у нас вела Вероника.
Мы в Стамбуле 3-й раз и эта экскурсия позволила нам реально открыть другой Стамбул! Несколько часов пролетели незаметно. Неизвестные ранее локации, великолепные виды. Особенно с азиатской стороны у моста Султана Мехмеда Фатиха.
Особая благодарность Веронике, благодаря которой экскурсия прошла интересно и на одном дыхании. На мой взгляд, баланс между историческими справками, размышлениями и юмором был выдержан в оптимальных соотношениях, что и требуется для туристов).
Очень рекомендую. Если вам попадется Вероника, значит вам повезло).
Экскурсию у нас вела Вероника.Экскурсию у нас вела Вероника.Экскурсию у нас вела Вероника.Экскурсию у нас вела Вероника.Экскурсию у нас вела Вероника.Экскурсию у нас вела Вероника.
Т
18 сен 2023
Мы выбрали эту экскурсию за необычность маршрута. Все прошло шикарно. Мы передвигались по Стамбулу на комфортном а/м в сопровождении внимательного и аккуратного водителя и замечательного гида. Вероника превосходный организатор, настоящий профессионал, причем не только в сфере туризма. Мероприятие получилось очень насыщенное: интереснейшее повествование, приятная беседа по теме и не по теме экскурсии, прогулки и фото на память в красивых локациях, кофе в кофейне на набережной, обед в ресторане, десерт в кондитерской. Отдельное спасибо Веронике за рекомендованную книгу!
Мы выбрали эту экскурсию за необычность маршрута. Все прошло шикарно. Мы передвигались по Стамбулу на комфортном
Д
27 авг 2023
Выражаем огромную благодарность великолепному Гиду, Веронике☀️Остались под впечатлением!!! Спланировано, оригинально, современно, комфортно, роскошно — синонимы описаний нашей экскурсии!!!! Очень необычно построен маршрут, в котором есть место и время, как выпить турецкий ароматный чай с пахлавой в модном заведении, так и снять модный сторис на фоне ажурных домиков🔥

Когда вернусь,реальное желание попасть на другую экскурсию именно с Вероникой! Очень интересно, живо, красиво, умело с полной отдачей!!
*
(на следующий день пошли по тем же маршрутам, где были на экскурсии, так уж понравилось)
Выражаем огромную благодарность великолепному Гиду, Веронике☀️Остались под впечатлением!!! Спланировано, оригинально, современно, комфортно, роскошно — синонимы описаний
А
24 авг 2023
Недавно наша семья побывала в вечном городе Стамбул. Город славен своей большой и интересной историей. Мы представляли собой разновозрастную группу от 73 до 14 лет. Нам посчастливилось попасть в группу ВЕРОНИКИ…! Экскурсия продолжалась 6 часов и была разработана экскурсоводом с актуальной авторской тематикой, где переплелись глубокие интересные систематизированные рассказы об исторических памятниках с анализом событий и ролью великих исторических личностей, главное, актуализированные к современным реалиям жизнедеятельности огромного города! Познавтельность экскурсии очень высокая! Если сказать честно, то до этой экскурсии мы самостоятельно пытались посетить культурные достопримечательности Стамбула и впечатление было не на высоте. Но экскурсоводу Веронике … удалось заинтересовать всех и самое главное зажечь уважение и любовь к Стамбулу, к Турции, к великой захватывающей Истории города, к людям различного вероисповедания! Интересны ее рассказы о роли исторических личностей. Надо отметить, экскурсовод Вероника чутко реагирует на уровень и запросы потребителей, систематизирует представление о городе, Она также интересна как личность, ученый-исследователь истории и религии, умеет страстно и красиво рассказывать! Думаю, мы попали к настоящему профессионалу-экскурсоводу Веронике… Благодарны ей!

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Нишанташи
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