Побывать в исторически зажиточных районах и узнать, как живут богатые стамбульцы
Вы побываете в престижных районах по обе стороны пролива и увидите панорамы, которые не всегда были доступны широкому зрителю.
Роскошная архитектура, брендовый шоппинг и фешенебельные босфорские яхты, жизнь богатой прослойки иммигрантского общества и Турция глазами её элиты. Это будет совсем другой Стамбул, Стамбул в люксе!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Нишанташи: символ богатства и роскоши Европейской стороны Стамбула
Самая «сериальная» и одна из наиболее светских частей города. Вы пройдёте по самой дорогой улице Турции для коммерческой аренды, окажетесь в обители брендов и увидите одни из самых дорогих ресторанов страны.
Я погружу вас в атмосферу неспешного Стамбула, где вместо повышения цен принято обсуждать, куда отправиться в следующее путешествие — в Бодрум или Париж. В Нишанташи вы узнаете, какой была архитектура на заре становления Турецкой республики, и познакомитесь с домом главного архитектора того времени Ведата Тека.
Стамбульская Венеция и панорамы Босфора
Вы также откроете атмосферное место в районе Арнавуткёй с неповторимой деревянной архитектурой 19-20 столетий. Прогуляемся по набережной района Бебек, что плотно заселён владельцами яхт и крупного бизнеса. Здесь же выпьем кофе с ошеломительным видом на Босфор. И поговорим о жизни той части местного общества, которая начинает и заканчивает день столь вдохновляющими пейзажами.
Азиатская сторона: османское наследие и современный элитный район
Проедем по второму Босфорскому мосту в восточную часть Стамбула, полюбуемся побережьем, усыпанным виллами — самой дорогой недвижимостью города. Рассмотрим ещё один символ богатства, но уже османского периода — дворец Кючюксу. Роскошь султанской жизни в 19 веке, чарующие пейзажи и классные фото — в этой части экскурсии.
Окончание путешествия придётся на Суадие — один из самых престижных районов для жизни в Стамбуле. Зажиточная публика, хорошие рестораны, залитая солнцем набережная и живописная панорама Принцевых островов. Я расскажу о горожанах, которые гордо называют себя кемалистами, и о том, почему именно здесь проживает одна из наиболее близких европейским взглядам часть общества.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном автомобиле Mercedes Vito или BMW X3 с водителем и гидом
- Оплачивается отдельно: расходы в кафе по маршруту (по желанию) и билеты во дворец — 90 лир с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Маршрут необычный. Мне сложно что-то особенно выделить: Бебек, Нишанташи, Арнавуткей - настолько понравились все эти места. Они разные, не похожи на традиционную историческую часть, но совершенно не выпадают из общей атмосферы Стамбула. Ну а до Суадие я, пожалуй, никогда сам бы не добрался.
Уютные кафешки во время длинного пути (более 5 часов) позволяют отдохнуть и насладиться одновременно и суетным и размеренным ритмом маленьких уголков города. Машина очень комфортная, водитель - профессионал с большой буквы.
Огромное спасибо Веронике за интересную и главное - душевную экскурсию, открывшую еще одну грань по-хорошему сумасшедшего и красивейшего Стамбула. Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую, особенно если вы приехали в Стамбул не в первый раз и хочется посмотреть что-то новое.
Мы в Стамбуле 3-й раз и эта экскурсия позволила нам реально открыть другой Стамбул! Несколько часов пролетели незаметно. Неизвестные ранее локации, великолепные виды. Особенно с азиатской стороны у моста Султана Мехмеда Фатиха.
Особая благодарность Веронике, благодаря которой экскурсия прошла интересно и на одном дыхании. На мой взгляд, баланс между историческими справками, размышлениями и юмором был выдержан в оптимальных соотношениях, что и требуется для туристов).
Очень рекомендую. Если вам попадется Вероника, значит вам повезло).
Когда вернусь,реальное желание попасть на другую экскурсию именно с Вероникой! Очень интересно, живо, красиво, умело с полной отдачей!!
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(на следующий день пошли по тем же маршрутам, где были на экскурсии, так уж понравилось)