Моя экскурсия посвящена городу за пределами туристических достопримечательностей. Вы побываете в престижных районах по обе стороны пролива и увидите панорамы, которые не всегда были доступны широкому зрителю. Роскошная архитектура, брендовый шоппинг и фешенебельные босфорские яхты, жизнь богатой прослойки иммигрантского общества и Турция глазами её элиты. Это будет совсем другой Стамбул, Стамбул в люксе!

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Описание

Что вас ожидает

Нишанташи: символ богатства и роскоши Европейской стороны Стамбула

Самая «сериальная» и одна из наиболее светских частей города. Вы пройдёте по самой дорогой улице Турции для коммерческой аренды, окажетесь в обители брендов и увидите одни из самых дорогих ресторанов страны.

Я погружу вас в атмосферу неспешного Стамбула, где вместо повышения цен принято обсуждать, куда отправиться в следующее путешествие — в Бодрум или Париж. В Нишанташи вы узнаете, какой была архитектура на заре становления Турецкой республики, и познакомитесь с домом главного архитектора того времени Ведата Тека.

Стамбульская Венеция и панорамы Босфора

Вы также откроете атмосферное место в районе Арнавуткёй с неповторимой деревянной архитектурой 19-20 столетий. Прогуляемся по набережной района Бебек, что плотно заселён владельцами яхт и крупного бизнеса. Здесь же выпьем кофе с ошеломительным видом на Босфор. И поговорим о жизни той части местного общества, которая начинает и заканчивает день столь вдохновляющими пейзажами.

Азиатская сторона: османское наследие и современный элитный район

Проедем по второму Босфорскому мосту в восточную часть Стамбула, полюбуемся побережьем, усыпанным виллами — самой дорогой недвижимостью города. Рассмотрим ещё один символ богатства, но уже османского периода — дворец Кючюксу. Роскошь султанской жизни в 19 веке, чарующие пейзажи и классные фото — в этой части экскурсии.

Окончание путешествия придётся на Суадие — один из самых престижных районов для жизни в Стамбуле. Зажиточная публика, хорошие рестораны, залитая солнцем набережная и живописная панорама Принцевых островов. Я расскажу о горожанах, которые гордо называют себя кемалистами, и о том, почему именно здесь проживает одна из наиболее близких европейским взглядам часть общества.

Организационные детали