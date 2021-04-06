Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Hagi

Ответ гида: Уважаемый Денис, наша программа длится 2 часа не 2, 5. Вместе со сбором гостей из отеля получается 2, 5. Именно в тот день был форс мажор... были ужасные пробки, пятница. Пришлось начать на полчаса позже. Сейчас из-за ковида береговая полиция не разрешает яхтам и кораблям находится на Босфоре после 19:00, Но не смотря на все это в день вашей поездки мы успели вам дать и ужин и десерты и полную шоу программу. Спасибо большое, что выбрали наш тур:) до новых встреч)