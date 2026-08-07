Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

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просто заворожил,песня под гитару просто супер. Программа понравилась нам. Еда соответствует описанию(кто ждет шашлык в понимании метрового шампура,надо понимать,что на борту 200 человек и организаторы вам его не смогут сделать физически)Это мини версия,но вкусная. Фотографы запечатлели момент нашего вечера и предложили купить альбом на память(да это был альбом,а не одна фотография),но мы не брали на борт деньги. Огромное спасибо за то,что заехали к нам в отель после вечера и мы смогли расплатиться. Всегда идут на встречу. Спасибо. А дискотека в конце-вообще огонь. Мы,взрослые женщины бились в танцах под «Седую ночь»На борту были гости из разных стран и всех уважили песнями. У подруги был др в этот день,принесли коктейль в подарок. Советую однозначно.