Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре! На большом корабле, где с комфортом разместятся до 200 человек, вы полюбуетесь традиционными турецкими танцами, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний Стамбул с воды. Трансфер от вашего отеля и обратно включен в стоимость.
Описание экскурсии
- Яркое шоу на Босфоре! Вы полюбуетесь традиционными танцами разных регионов Турции, увидите забавное выступление Ашук и Машук, танец живота в исполнении восточной красавицы и другие колоритные номера. А после шоу вечер продолжится дискотекой.
- Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор.
- Трансфер от отеля и обратно из центральных районов Стамбула включён в стоимость круиза. Если отель находится на улице, куда автобусу проехать сложно, то трансфер будет ожидать вас на удалении от отеля.
Организационные детали
- В стоимость включено: холодные и горячие закуски, сезонный салат, безалкогольные напитки, трансфер туда и обратно в ваш отель (если выбран соответствующий билет). При выборе алкогольного меню лимит 2 бокала.
- Если отель находится на улице, куда автобусу проехать сложно, то трансфер подъедет к ближайшей возможной точке.
- При покупке билета без трансфера, место встречи — станция «Кабаташ».
Как проходит круиз
- Обратите внимания: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождения гида.
- Сбор гостей начинается за 30-40 минут до начала круиза. Мы забираем вас из отеля, если вы остановились в историческом центре (районы Султанахмет, Лалели, Бейазит, Сиркеджи, Эминоню, Таксим, Бейоглу). Трансфер за пределы этой зоны возможен за дополнительную плату.
- Круиз проходит на корабле в группе до 200 человек. Корабль большой (до 300 мест), имеет два зала. В высокий сезон на борту бывает до 250 человек. Прошу учесть, что если вы возьмете тур в пятницу или в субботу, то вечером до посадки на корабль бывают пробки. Столы размещены вдоль окон и в середине зала по 10 человек, за столом вы будете вместе с другими гостями.
ежедневно в 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый: без алкоголя, трансфер включён
|€39
|Взрослый: без алкоголя, без трансфера
|€30
|Взрослый: с алкоголем, трансфер включён
|€52
|Взрослый: с алкоголем, без трансфера
|€40
|Дети до 9 лет: трансфер включён
|€25
|Дети до 9 лет: без трансфера
|€15
|Дети 0-2 года
|Бесплатно
|Новогодний билет 2026 (при выборе отметьте только его)
|€225
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19246 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 529 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Просто волшебное мероприятие, однозначно каждому гостю Стамбула советую его посетить! За очень (!) небольшие деньги ощущаешь себя в мире Великого Гэтсби, вкусная еда и напитки, великолепное шоу, особенно танцовщицы, атмосфера праздника, а вид на город с разных сторон просто шикарен Всё прошло отлично, полная безопасность и наслаждение, обязательно вернёмся ещё!
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И
Круиз не плохой. Организация на высоком уровне, организатор всегда был на связи, встретил, проводил к кораблю. Обслуживание на корабле также не плохое. Сама экскурсия длилась 3 часа. Что касается питания
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Прогулка по Босфору нам с подругой очень понравилось. Организация на высшем уровне. Забрали из отеля и доставили назад. Столик попросили мы у окна,нам пошли на встречу,чему мы благодарны. Танец дервишей
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Прекрасно провели вечер, всё было организовано на высшем уровне, встретили у гостиницы и проводили обратно. Советую.
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Ж
всем советую, красивые виды, красивые танцы, вкусная еда. отдельно персоналу респект, вежливые, бдительные!
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Организаторы встретили и проводили на теплоход. Программа развлекательная была отличная, ужин прекрасный, официант был даже русскоговорящий. И песни на русском звучали. Прекрасно провели время.
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