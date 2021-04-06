Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой

Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками

4.9
8 отзывов
Hagi
Hagi – представитель из Стамбула
Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре! На большом корабле 🛳️, где с комфортом разместятся до 90 человек, вы полюбуетесь традиционными турецкими танцами, оцените горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний Стамбул с воды.

Трансфер от вашего отеля и обратно включен в стоимость.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой

Что вас ожидает

  • Яркое шоу на Босфоре! Вы полюбуетесь традиционными танцами разных регионов Турции, увидите забавное выступление Ашук и Машук, танец 💃 живота в исполнении восточной красавицы и другие колоритные номера. А после шоу вечер продолжится дискотекой.
  • Вкусный ужин, во время которого вам предложат холодные закуски, сезонный салат, а также основное блюдо с мясом, курицей или рыбой на выбор.
  • Трансфер от отеля и обратно из центральных районов Стамбула включен в стоимость круиза.

Организационные детали

Как проходит круиз

  • Обратите внимания: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождения гида
  • Из-за карантинных ограничений шоу-программа проводится с 17:00 до 19:30
  • Сбор гостей начинается за 30-40 минут до начала круиза. Мы забираем вас из отеля, если вы остановились в историческом центре (районы Султанахмет, Лалели, Бейазит, Сиркеджи, Эминоню, Таксим, Бейоглу). Трансфер за пределы этой зоны возможен за дополнительную плату.
  • Круиз проходит на корабле 🛳️ в группе до 90 человек. В высокий сезон на борту бывает до 150 человек. Корабль большой (до 300 мест), имеет два зала.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: велком-коктейль, холодные и горячие закуски, сезонный салат, безалкогольные напитки, трансфер обратно в ваш отель 🏨
  • Отдельно оплачивается (по желанию) алкогольное меню: 20 евро с человека
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hagi
Hagi
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
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8 реальных отзывов от туристов

6 апр 2021
Добрый день! Экскурсия в целом понравилась. Вкусная рыба, прекрасные виды, красивые танцовщицы и танцоры, зажигательный ведущий.
Светлана
3 апр 2021
Спасибо огромное за потрясающий вид, вкусный ужин и зажигательное шоу. Нам все очень понравилось. 🙌 Ребята, заказывайте и Вы не пожалеете. Море эмоций 🙏
3 апр 2021
Из заявленых 2 часов 40 минут ехали по пробкам, и на коробле были 1. 2 часа, потом в спешке принесли еду. Поставлено на поток. Не рекомендую однозначно
Hagi
Ответ гида:Уважаемый Денис, наша программа длится 2 часа не 2, 5. Вместе со сбором гостей из отеля получается 2, 5. Именно в тот день был форс мажор... были ужасные пробки, пятница. Пришлось начать на полчаса позже. Сейчас из-за ковида береговая полиция не разрешает яхтам и кораблям находится на Босфоре после 19:00, Но не смотря на все это в день вашей поездки мы успели вам дать и ужин и десерты и полную шоу программу. Спасибо большое, что выбрали наш тур:) до новых встреч)
31 мар 2021
Эта прогулка - прекрасный способ провести время! Рассказы гида не нужны, красота вокруг говорит сама за себя. Плюс вкусная еда и музыка. Рекомендую всем.
27 мар 2021
Добрый день! Нам очень понравилась организация и сервис оказываемый Вашей компании 👍🏻👍🏻👍🏻 Молодцы 👏 и удачи Вам!
27 мар 2021
Экскурсия понравилась, с верхней палубы открывается шикарный вид, питание очень вкусное, но хотелось бы чтобы началась экскурсия чуть попозже, чтобы можно было посмотреть на ночные огни Стамбула.
24 мар 2021
Отличная шоу программа! Нам очень понравилось! Забирают прям из отеля на комфортном автобусе. Если хотите окунуться в турецкий колорит то обязательно стоит посетить эту экскурсию :)
24 мар 2021
Только вернулись. Если с погодой нам в Стамбуле не повезло, то с данной экскурсией всё было отлично. В назначенное время забрали из отеля, небольшое «путешествие» и быстрое возвращение домой. Спасибо всем организаторам за прекрасный вечер.

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