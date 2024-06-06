🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 5 часов 83 отзыва Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле Начало: На площади Таксим 50 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню € 157 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 24% скидка Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом Начало: Ваш отель 86 € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города Начало: В районе метро Osmanbey 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 94 отзыва Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат 243 € 219 за всё до 6 чел.

24% скидка Мини-группа 2 часа 37 отзывов Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст... Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 37 € 28 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Стамбул современный: мода, контрасты, традиции Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни... 100 € 90 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 339 отзывов Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй 150 € 128 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Константинополь: успеть увидеть исчезающий город Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ 220 € 165 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Популярное предложение Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием Начало: Ваш отель € 410 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа 100 отзывов Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий Начало: На пристани района Кадыкёй € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 93 отзыва Стамбул изнутри: путешествие по душе города Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: По договорённости с клиентом € 198 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3 часа 149 отзывов Стамбул для своих: эксклюзивный тур Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида Начало: В районе места проведения - путешественники добира... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 29 отзывов Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района Начало: На пристани Ускюдар € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 301 отзыв Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам € 125 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 59 отзывов Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому Начало: В вашем отеле € 90 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом Начало: Лобби вашего отеля € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 252 отзыва Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 170 отзывов Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 81 отзыв Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям Начало: пристань Каракёй от € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида € 265 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 86 отзывов Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон Начало: У вашего отеля € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 59 отзывов Покорение Стамбула на общественном транспорте Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем € 148 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Стамбул: взгляд с высоты и воды Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района € 250 за всё до 4 чел.

40% скидка Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле Начало: У Галатской башни 43 € 26 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме Фотопрогулка 4 часа 38 отзывов Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города Начало: От вокзала Сиркеджи Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30 € 52 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул по-новому Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов 230 € 127 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Азиатский Стамбул за 1,5 часа Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным Начало: В вашем отеле € 58 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Любовь к Стамбулу со второго взгляда Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся Начало: По договоренности с туристами 250 € 238 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов По следам Агаты Кристи Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи Начало: На площади Таксим 200 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 125 отзывов Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 55% скидка Индивидуальная 6.5 часов 1 отзыв Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса Начало: У вашего отеля 390 € 176 за всё до 7 чел.