Необычные экскурсии по Стамбулу

Найдено 175 экскурсий в категории «Необычные» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
157 за всё до 4 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3728 за человека
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10090 за всё до 2 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220165 за всё до 4 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
100 отзывов
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
125 за всё до 3 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Стамбул для своих
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
149 отзывов
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
301 отзыв
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
125 за всё до 2 чел.
Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
252 отзыва
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Живописная красота трущоб Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
170 отзывов
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
81 отзыв
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Начало: пристань Каракёй
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 180 за всё до 10 чел.
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
86 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 3 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
125 за всё до 4 чел.
Покорение Стамбула на общественном транспорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
59 отзывов
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 за всё до 4 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4326 за человека
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Стамбул сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150135 за всё до 4 чел.
Стамбул по-новому
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 5 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250238 за всё до 4 чел.
По следам Агаты Кристи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200180 за всё до 4 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • A
    Anya
    5 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
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    человек поэтому с ней было комфортно, легко и приятно общаться. Она любит свое дело и это видно. Благодаря её экскурсии в наших головах Стамбул ожил и заиграл яркими красками, а знания полученные от Ольги останутся на всю жизнь. Очень рекомендую всем!!!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
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    и наш друг. Лена быстро скорректировала маршрут и показала нам именно то, что мы просили и хотели. Не буду раскрывать все секреты этого дня, но так интересно и увлекательно мы бы точно не провели день. Даже не сомневайтесь! Берите эту замечательную прогулку и наслаждайтесь! Лена, до встречи! Ждём теперь тебя осенью в Сочи!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные»

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