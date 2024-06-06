1 чел.
По популярности
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
50€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Индивидуальная
4 часа
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
37€28 за человека
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100€90 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
128€116 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
128€116 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Начало: пристань Каракёй
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€148 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
43€26 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250€238 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200€180 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- TTatiana5 июня 2024Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- AAnya5 июня 2024Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
- ААлина5 июня 2024Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные»
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