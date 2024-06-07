🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:30 € 40 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 5 часов 83 отзыва Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле Начало: На площади Таксим 50 € 35 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 239 отзывов Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни Начало: В районе Эминеню Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00 € 35 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

24% скидка Мини-группа 2 часа 37 отзывов Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст... Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 37 € 28 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 211 отзывов Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста Расписание: ежедневно в 18:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая 8% скидка Групповая 3 часа 17 отзывов Мультикультурный Стамбул Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории Начало: На площади Таксим Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 36 € 33 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Мечеть Айя-София и цистерна Базилика Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе) Начало: У мечети Айя-София Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 63 отзыва Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой Начало: Дворец Долмабахче Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00 € 50 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме Фотопрогулка 4 часа 38 отзывов Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города Начало: От вокзала Сиркеджи Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30 € 52 за человека

🚌 На автобусе 🛫 Полеты на самолетах 🛻 На квадроциклах Групповая 13 часов 9 отзывов Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 329 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚗 На машине Групповая 13 часов 12 отзывов Путешествие в Трою Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 06:30 € 134 за человека

Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе) Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей Начало: У дворца Долмабахче Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Ежедневная прогулка по Стамбулу Узнать и полюбить города за два часа Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

Билеты 1 час 41 отзыв Шоу дервишей в зале старинного хамама Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша Начало: В районе Сиркеджи Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 9 отзывов Три Софии: прогулка по мечетям и музею Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю Начало: На лощади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:30 € 30 за человека

🚶 Пешая 23% скидка Мини-группа 4.5 часа 10 отзывов Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ Расписание: во вторник и четверг в 10:15 39 € 30 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 5 часов 166 отзывов Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе Начало: В районе Сиркеджи Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00 43 € 37 за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека