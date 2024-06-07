Групповые экскурсии Стамбула

Найдено 131 экскурсия в категории «Групповые» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 48%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
5438 за человека
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Секреты дворца Топкапы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
133 отзыва
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45 за человека
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Дворец Топкапы в мини-группе
Групповая
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
45 за человека
Азбука вкусов Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
239 отзывов
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
35 за человека
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3728 за человека
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
Символы Стамбула: Голубая мечеть и дворец Топкапы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
28 отзывов
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
6256 за человека
Шедевры Османской и Византийской империй
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
5 часов
44 отзыва
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6054 за человека
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
49 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
63 отзыва
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
50 за человека
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
329 за человека
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
45 за человека
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
6952 за человека
Путешествие в Трою
🚗 На машине
Групповая
13 часов
12 отзывов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
134 за человека
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Билеты
1 час
41 отзыв
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
39 за билет
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
30 за человека
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
🚶 Пешая
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
10 отзывов
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
3930 за человека
Азиатский Стамбул: полное погружение
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
166 отзывов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
4337 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Нам повезло с гидом. Хорошая подача информации с предисторией и иллюстрациями, грамотная русская речь. Понравилось всем и взрослым и детям.
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    Внимательный и чудесный человек, любящий свое дело. Ура, мы молодцы, что выбрали именно его! Спасибо, Рашид! Однозначно, будем Вас рекомендовать своим знакомым. Успехов!

  • э
    элина
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
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    Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
    Очень увлекательная программа! Здорово, что совмещены посещение к дворца и прогулка по улице Истикляль, к которой мы поднимались на фуникулере. Получается на одной экскурсии увидеть сразу много! Расим очень интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию!
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • А
    Алиса
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
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    берут наличными на берегу перед отправкой в евро. Встретили, покатали, доброжелательные ребята. Сервис на хорошем уровне. Закуски и фрукты свежие, выпивку можно взять с собой на борт. Все вежливые и позитивные. Само путешествие комфортное, яхта удобная. Сесть можно на носу, на корме, на верхней палубе или внутри. Всем места хватило. Спасательные жилеты не выдают. Движение на Босфоре интенсивное. Закат красивый.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Групповые»

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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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