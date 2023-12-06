Прогулка на каноэ по Босфору — это отличный вид досуга как для взрослых путешественников, так и для молодых любителей активного отдыха. В процессе вы получите массу потрясающих впечатлений, сможете сделать красочные фото и видео на память.

Описание

Что вас ожидает: Катание начнется в уютном историческом местечке Ченгелькёй, после подробного инструктажа и подготовки активная прогулка по воде продлится 1 час. Для вашего комфорта мы рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головные уборы, а также сменную одежду. Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор, который не только обучит вас правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде, надежные и проверенные. Кроме того, вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка.