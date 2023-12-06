Катание на каноэ по Босфорскому проливу

Групповая экскурсия в Стамбуле
Прогулка на каноэ по Босфору — это отличный вид досуга как для взрослых путешественников, так и для молодых любителей активного отдыха.

В процессе вы получите массу потрясающих впечатлений, сможете сделать красочные фото и видео на память.
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Катание на каноэ по Босфорскому проливу
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Босфорский пролив
  • Пейзажи с воды
  • Ченгелькёй

Описание

Что вас ожидает: Катание начнется в уютном историческом местечке Ченгелькёй, после подробного инструктажа и подготовки активная прогулка по воде продлится 1 час. Для вашего комфорта мы рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головные уборы, а также сменную одежду. Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор, который не только обучит вас правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде, надежные и проверенные. Кроме того, вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на каноэ по чистым водам Босфора с инструктором продолжительностью от 1 часа
  • Спасательный жилет
  • Инструктаж перед плаванием
  • Неподалеку будет дежурить спасательная моторная лодка
Что не входит
  • Сменная одежда
  • Фото и видеосъемка катания
  • Дополнительные услуги, еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место обговаривается при бронировании
Завершение: То же самое, что и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор
  • Который не только обучит вас правильной гребле
  • Но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде
  • Надежные и проверенные. Кроме того
  • Вам будут выданы спасательные жилеты
  • А неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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