Прогулка на каноэ по Босфору — это отличный вид досуга как для взрослых путешественников, так и для молодых любителей активного отдыха.
В процессе вы получите массу потрясающих впечатлений, сможете сделать красочные фото и видео на память.
В процессе вы получите массу потрясающих впечатлений, сможете сделать красочные фото и видео на память.
Ближайшие даты:
6
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7
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8
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Босфорский пролив
- Пейзажи с воды
- Ченгелькёй
Описание
Что вас ожидает: Катание начнется в уютном историческом местечке Ченгелькёй, после подробного инструктажа и подготовки активная прогулка по воде продлится 1 час. Для вашего комфорта мы рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головные уборы, а также сменную одежду. Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор, который не только обучит вас правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде, надежные и проверенные. Кроме того, вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на каноэ по чистым водам Босфора с инструктором продолжительностью от 1 часа
- Спасательный жилет
- Инструктаж перед плаванием
- Неподалеку будет дежурить спасательная моторная лодка
- Что не входит
- Сменная одежда
- Фото и видеосъемка катания
- Дополнительные услуги, еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Точное место обговаривается при бронированииЗавершение: То же самое, что и место начала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Мы предлагаем вам такой захватывающий вид отдыха с учетом полной безопасности: позади вас в лодке будет находиться инструктор
- Который не только обучит вас правильной гребле
- Но и поможет в трудных моментах. Сами каноэ достаточно устойчивые на воде
- Надежные и проверенные. Кроме того
- Вам будут выданы спасательные жилеты
- А неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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