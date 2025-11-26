Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я проведу вас по удивительному маршруту — здесь, в двух шагах от шумного центра, царит особенная атмосфера.



Алексей Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Узнать Стамбул Отправьтесь со мной на прогулку по одному из самых атмосферных уголков Стамбула — всего в нескольких шагах от шумных туристических улиц скрывается место, где время течёт иначе. Здесь вас ждёт тишина, уют и настоящий дух древнего города. Мы прогуляемся по тенистому парку с изящными фонтанами, где приятно передохнуть и насладиться окружением. Заглянем в необычное кафе-галерею — настоящий творческий оазис, в котором собраны сотни работ художников со всего мира. А по пути нас будут встречать обаятельные местные котики — неизменные жители Стамбула, покоряющие сердце каждого путешественника. Увидеть главные достопримечательности Маршрут подарит вам живописные фотолокации и возможность увидеть знакомые символы города под новым углом. Мы посетим величественную мечеть Малая Айя-София, а также увидим главную Айя-Софию с неожиданных точек, откуда она открывается совершенно по-новому. На пути нам встретятся и архитектурные памятники османского периода, создающие неповторимую атмосферу старого города. Этот маршрут — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Стамбул не только величественным и туристическим, но и душевным, уютным и настоящим.

