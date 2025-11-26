Я проведу вас по удивительному маршруту — здесь, в двух шагах от шумного центра, царит особенная атмосфера.
Вы откроете для себя тихий парк с изящными фонтанами, посетите уникальное кафе-галерею, где собраны тысячи работ художников со всего мира, и увидите очаровательных местных котиков.
Вас ждут живописные фотолокации, величественная мечеть Малая Айя-София, неожиданные ракурсы главной Айя-Софии и архитектурные памятники османского периода.
Описание экскурсииУзнать Стамбул Отправьтесь со мной на прогулку по одному из самых атмосферных уголков Стамбула — всего в нескольких шагах от шумных туристических улиц скрывается место, где время течёт иначе. Здесь вас ждёт тишина, уют и настоящий дух древнего города. Мы прогуляемся по тенистому парку с изящными фонтанами, где приятно передохнуть и насладиться окружением. Заглянем в необычное кафе-галерею — настоящий творческий оазис, в котором собраны сотни работ художников со всего мира. А по пути нас будут встречать обаятельные местные котики — неизменные жители Стамбула, покоряющие сердце каждого путешественника. Увидеть главные достопримечательности Маршрут подарит вам живописные фотолокации и возможность увидеть знакомые символы города под новым углом. Мы посетим величественную мечеть Малая Айя-София, а также увидим главную Айя-Софию с неожиданных точек, откуда она открывается совершенно по-новому. На пути нам встретятся и архитектурные памятники османского периода, создающие неповторимую атмосферу старого города. Этот маршрут — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Стамбул не только величественным и туристическим, но и душевным, уютным и настоящим.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк с фонтанами
- Кафе-галерея (с работами художников со всего мира)
- Мечеть Малая Айя-София
- Архитектурные постройки османского периода
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sirkeci Gar станция Мармарай
Завершение: Beyazıt остановка трамвая Т1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
