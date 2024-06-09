Айя-София — одна из визитных карточек Стамбула, куда стремятся попасть все путешественники. Я заранее куплю для вас билеты и займу очередь — вы попадёте внутрь без ожидания и суеты. Узнаете, как собор Святой Софии превратился в Большую мечеть Айя-София. Полюбуетесь византийскими фресками и мозаиками, раскроете заложенные в них смыслы и символы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание билета
Что вас ожидает
Я покажу вам все самые значимые мозаики храма, расшифрую их сюжеты и символику. А также расскажу:
- Как строился и достраивался храм
- Как ислам и христианство уживаются под одним куполом
- Какую роль Айя-София сыграла в истории мировой архитектуры
- Где крестили княгиню Ольгу
- Как произошёл раскол христианской церкви на православие и католицизм
- Как османы закрашивали, сохраняли и реставрировали мозаики Айя-Софии
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 27€ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Айя-Софии
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2504 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул, вы обязательно вернётесь сюда. А ещё заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.Задать вопрос
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