Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула
Собор Святой Софии — это не только святыня для множества людей, но и непреходящий символ истории и архитектуры Турции.
Попасть сюда стремятся все гости Стамбула — со мной вы сможете пройти внутрь, минуя очередь за билетами на вход. Я познакомлю вас с удивительной судьбой этого памятника.
Вы узнаете, зачем и как строили Собор Святой Софии, услышите о его инновациях и уникальных мозаиках.
Попасть сюда стремятся все гости Стамбула — со мной вы сможете пройти внутрь, минуя очередь за билетами на вход. Я познакомлю вас с удивительной судьбой этого памятника.
Вы узнаете, зачем и как строили Собор Святой Софии, услышите о его инновациях и уникальных мозаиках.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь. Там вы рассмотрите интерьер и поймёте связь собора с другими образцами османской и мировой архитектуры.
Вы узнаете
- Почему в Византии решили возвести Собор Святой Софии, как выбрали место и как шло строительство
- О чём говорят архитектурные детали здания и знаменитые мозаики
- Как Святая София изменилась с приходом османов и как великий архитектор Синан спас собор
- Почему произошло превращение Айя-Софии в музей и какие споры ведутся вокруг этого
Организационные детали
С 15 января 2024 года иностранные граждане должны приобрести билет для посещения собора (не входит в стоимость экскурсии). Оплата производится на месте, стоимость 25 евро с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Айя-Софии
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жесим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 178 туристов
Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Окончил два университета — в Каппадокии и в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по всей стране, в частности по Стамбулу. В моём арсенале были экскурсии с известными личностями из разных стран. При встрече расскажу вам о секретах и интересных фактах мест, в которых мы будем. Познакомлю с настоящими традициями Турции. Поведу туда, куда обычно вход для туристов закрыт. Поведаю историю, о которой вы могли не слышать. Ну а в музеи мы будем с вами проходить без очереди. Напишите мне, и мы подберём лучшую экскурсию, учитывая ваши пожелания. Обещаю, вы будете впечатлены! До встречи!
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