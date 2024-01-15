Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Билеты в Стамбуле

Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула

Собор Святой Софии — это не только святыня для множества людей, но и непреходящий символ истории и архитектуры Турции.

Попасть сюда стремятся все гости Стамбула — со мной вы сможете пройти внутрь, минуя очередь за билетами на вход. Я познакомлю вас с удивительной судьбой этого памятника.

Вы узнаете, зачем и как строили Собор Святой Софии, услышите о его инновациях и уникальных мозаиках.
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Ближайшие даты:
15
янв
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Описание

Что вас ожидает

На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь. Там вы рассмотрите интерьер и поймёте связь собора с другими образцами османской и мировой архитектуры.

Вы узнаете

  • Почему в Византии решили возвести Собор Святой Софии, как выбрали место и как шло строительство
  • О чём говорят архитектурные детали здания и знаменитые мозаики
  • Как Святая София изменилась с приходом османов и как великий архитектор Синан спас собор
  • Почему произошло превращение Айя-Софии в музей и какие споры ведутся вокруг этого

Организационные детали

С 15 января 2024 года иностранные граждане должны приобрести билет для посещения собора (не входит в стоимость экскурсии). Оплата производится на месте, стоимость 25 евро с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Айя-Софии
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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