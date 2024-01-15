Собор Святой Софии — это не только святыня для множества людей, но и непреходящий символ истории и архитектуры Турции. Попасть сюда стремятся все гости Стамбула — со мной вы сможете пройти внутрь, минуя очередь за билетами на вход. Я познакомлю вас с удивительной судьбой этого памятника. Вы узнаете, зачем и как строили Собор Святой Софии, услышите о его инновациях и уникальных мозаиках.

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Описание

Что вас ожидает

На правах лицензированного гида я помогу вам приобрести входные билеты без очереди и проведу внутрь. Там вы рассмотрите интерьер и поймёте связь собора с другими образцами османской и мировой архитектуры.

Вы узнаете

Почему в Византии решили возвести Собор Святой Софии, как выбрали место и как шло строительство

О чём говорят архитектурные детали здания и знаменитые мозаики

Как Святая София изменилась с приходом османов и как великий архитектор Синан спас собор

Почему произошло превращение Айя-Софии в музей и какие споры ведутся вокруг этого

Организационные детали

С 15 января 2024 года иностранные граждане должны приобрести билет для посещения собора (не входит в стоимость экскурсии). Оплата производится на месте, стоимость 25 евро с человека.