А Анна Семьёй были на экскурсии в Стамбуле

Это была ьрёхчасовая экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула. Экскурсия составлена очень хорошо, мы познакомились с историей Константинополя и Стамбула, прошлись с экскурсоводом по всем интересным местам. Нашим экскурсовод был Хусейн, мы очень благодарны ему за интересный рассказ, мы узнали много нового. Очень довольны!

Н Никита Лучший гид! Очень веселый и доброжелательный

N Natalia Экскурсия и обслуживание понравились: гид Хуссейн связался с нами накануне, чтобы подтвердить участие, поскольку из-за дождливой погоды в декабре желающих было немного. Мы осмотрели основные достопримечательности в пешеходной доступности от центра и главных мечетей. Очень понравился приветливый стиль и манера общения Хусейна, который несмотря на акцент интересно рассказывал обо всем.

O Olga читать дальше и Стамбула в частности, информацию по основным достопримечательностям + рекомендации какие еще объекты можно посетить и что от них ждать. Подача материала интересная, доступная для восприятия.

Хусейн помог нам узнать информацию не только в рамках программы, но и поделился своим мнением про цистерны, прислал полезные ссылки. Очень отзывчивый и дружелюбный гид, готовый помочь. Хусейн, спасибо Вам ☺️ Достаточно информативная экскурсия. С учетом того, что это укороченная программа, не стоит ожидать посещений всех исторических мест и углубленной истории. При этом за 3 часа вы узнаете историю становления Турции

М Марина Экскурсия очень понравилась, узнали много интересных фактов из истории Турции. Хусейн ответил на все интересующие нас вопросы, был вежлив и внимателен. Большое спасибо за интересно и познавательно проведенное время.

Е Евгения Все очень понравилось. Хусейн очень приятный и вежливый экскурсовод. На все вопросы отвечал, провел интересную экскурсию. Рекомендую.

T Tатьяна читать дальше людьми по прекрасному городу, было огромным удовольствием!

После экскурсии воспользовались советом Хусейна и попробовали балык экмек (скумбрия в лаваше по-турецки) 🔥👍, прошлись по мосту к Галатской башне. Хусейн помог проникнуться духом этого колоритного многогранного города. 10 декабря провели три с половиной часа с позитивным гидом Хусейном. Шикарная обзорная экскурсия Сердце Стамбула в историческом районе. Повезло ещё и с погодой. Слушать исторические факты, прогуливаясь с приятными

И Инна Прекрасная экскурсия! Рекомендую!

L Liliia Все отлично, спасибо!

Т Татьяна Замечательная экскурсия!

Очень понравился экскурсовод Хусейн - лаконично и интересно доводит информацию до слушателей! Отзывчивый, неравнодушный, увлеченный, знающий)

Узнали много нового о Стамбуле.

Рекомендую!

Р Романова Все понравилось. Спасибо гиду Хусейну за интересную экскурсию.

Е Елена Большое спасибо гиду экскурсоводу Хусейну за интересную и познавательную экскурсию, за яркую подачу информации.

С Светлана Очень понравилась экскурсия Сердце Стамбула. Спасибо гиду Хусейну за его интересный рассказ. Узнали много интересного и познавательного. Запомним Святую Софию,Голубую мечеть,пл. Иподром.

Г Григорий Все было отлично! Прошлись по ключевым достопримечательностям центра Стамбула. Гид Хусейн рассказал много интересных исторических фактов. В завершении экскурсии, Хусейн показал хорошее место с турецкими сладостями на Египетском рынке, где мы смогли купить сладости со скидкой. Помимо самой экскурсии, Хусейн ответил на множество моих вопросов: куда сходить в хаммам, где вкусно покушать и т. д., за что отдельное спасибо)