Сердце Стамбула: 3 часовая прогулка вокруг главных достопримечательностей

3‑часовая групповая прогулка по историческому центру Стамбула.

Увидите главные достопримечательности, услышите интересные факты о городе и его истории и сможете выбрать маршрут по интересам.
5
166 отзывов
Описание экскурсии

Экскурсия познакомит участников с главными достопримечательностями исторического центра Стамбула. Во время прогулки гости узнают интересные факты о городе, его истории — от Константинополя до современного Стамбула, а также о выдающихся уроженцах региона. Экскурсия охватывает исторически важные объекты, старинные улицы и знаменитые мечети. В рамках маршрута предусмотрена возможность попробовать традиционный турецкий лукум и кофе или чай, а также приобрести сувениры на местных рынках. Экскурсия с выбором маршрута. В зависимости от организатора программа экскурсии отличается. Важная информация:
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь.
  • На экскурсию допускаются дети от 5 лет.
  • Голубая мечеть по пятницам открыта для посещения после 14:30.
  • Это групповой тур. Если в группе будет менее 5 человек, заказ тура может быть не принят или может быть отменен.
  • Вход в Айа Софию по желанию. Если в группе все хотят зайти, мы зайдём.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
154
4
7
3
2
2
2
1
1
А
Анна
28 янв 2026
Семьёй были на экскурсии в Стамбуле
Это была ьрёхчасовая экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула. Экскурсия составлена очень хорошо, мы познакомились с историей Константинополя и Стамбула, прошлись с экскурсоводом по всем интересным местам. Нашим экскурсовод был Хусейн, мы очень благодарны ему за интересный рассказ, мы узнали много нового. Очень довольны!
Н
Никита
23 янв 2026
Лучший гид! Очень веселый и доброжелательный
N
Natalia
23 дек 2025
Экскурсия и обслуживание понравились: гид Хуссейн связался с нами накануне, чтобы подтвердить участие, поскольку из-за дождливой погоды в декабре желающих было немного. Мы осмотрели основные достопримечательности в пешеходной доступности от центра и главных мечетей. Очень понравился приветливый стиль и манера общения Хусейна, который несмотря на акцент интересно рассказывал обо всем.
O
Olga
22 дек 2025
Достаточно информативная экскурсия. С учетом того, что это укороченная программа, не стоит ожидать посещений всех исторических мест и углубленной истории. При этом за 3 часа вы узнаете историю становления Турции
читать дальше

и Стамбула в частности, информацию по основным достопримечательностям + рекомендации какие еще объекты можно посетить и что от них ждать. Подача материала интересная, доступная для восприятия.
Хусейн помог нам узнать информацию не только в рамках программы, но и поделился своим мнением про цистерны, прислал полезные ссылки. Очень отзывчивый и дружелюбный гид, готовый помочь. Хусейн, спасибо Вам ☺️

М
Марина
17 дек 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересных фактов из истории Турции. Хусейн ответил на все интересующие нас вопросы, был вежлив и внимателен. Большое спасибо за интересно и познавательно проведенное время.
Е
Евгения
15 дек 2025
Все очень понравилось. Хусейн очень приятный и вежливый экскурсовод. На все вопросы отвечал, провел интересную экскурсию. Рекомендую.
T
Tатьяна
12 дек 2025
10 декабря провели три с половиной часа с позитивным гидом Хусейном. Шикарная обзорная экскурсия Сердце Стамбула в историческом районе. Повезло ещё и с погодой. Слушать исторические факты, прогуливаясь с приятными
читать дальше

людьми по прекрасному городу, было огромным удовольствием!
После экскурсии воспользовались советом Хусейна и попробовали балык экмек (скумбрия в лаваше по-турецки) 🔥👍, прошлись по мосту к Галатской башне. Хусейн помог проникнуться духом этого колоритного многогранного города.

И
Инна
11 дек 2025
Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
L
Liliia
11 дек 2025
Все отлично, спасибо!
Т
Татьяна
11 дек 2025
Замечательная экскурсия!
Очень понравился экскурсовод Хусейн - лаконично и интересно доводит информацию до слушателей! Отзывчивый, неравнодушный, увлеченный, знающий)
Узнали много нового о Стамбуле.
Рекомендую!
Р
Романова
9 дек 2025
Все понравилось. Спасибо гиду Хусейну за интересную экскурсию.
Е
Елена
8 дек 2025
Большое спасибо гиду экскурсоводу Хусейну за интересную и познавательную экскурсию, за яркую подачу информации.
С
Светлана
8 дек 2025
Очень понравилась экскурсия Сердце Стамбула. Спасибо гиду Хусейну за его интересный рассказ. Узнали много интересного и познавательного. Запомним Святую Софию,Голубую мечеть,пл. Иподром.
Г
Григорий
2 дек 2025
Все было отлично! Прошлись по ключевым достопримечательностям центра Стамбула. Гид Хусейн рассказал много интересных исторических фактов. В завершении экскурсии, Хусейн показал хорошее место с турецкими сладостями на Египетском рынке, где мы смогли купить сладости со скидкой. Помимо самой экскурсии, Хусейн ответил на множество моих вопросов: куда сходить в хаммам, где вкусно покушать и т. д., за что отдельное спасибо)
Н
Наталья
1 дек 2025
Очень интересная экскурсия! Гид Хусейн рассказывал очень интересно и понятно! Очень рекомендую данную экскурсию.

