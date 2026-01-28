3‑часовая групповая прогулка по историческому центру Стамбула.
Увидите главные достопримечательности, услышите интересные факты о городе и его истории и сможете выбрать маршрут по интересам.
Увидите главные достопримечательности, услышите интересные факты о городе и его истории и сможете выбрать маршрут по интересам.
Описание экскурсииЭкскурсия познакомит участников с главными достопримечательностями исторического центра Стамбула. Во время прогулки гости узнают интересные факты о городе, его истории — от Константинополя до современного Стамбула, а также о выдающихся уроженцах региона. Экскурсия охватывает исторически важные объекты, старинные улицы и знаменитые мечети. В рамках маршрута предусмотрена возможность попробовать традиционный турецкий лукум и кофе или чай, а также приобрести сувениры на местных рынках. Экскурсия с выбором маршрута. В зависимости от организатора программа экскурсии отличается. Важная информация:
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь.
- На экскурсию допускаются дети от 5 лет.
- Голубая мечеть по пятницам открыта для посещения после 14:30.
- Это групповой тур. Если в группе будет менее 5 человек, заказ тура может быть не принят или может быть отменен.
- Вход в Айа Софию по желанию. Если в группе все хотят зайти, мы зайдём.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь
- На экскурсию допускаются дети от 5 лет
- Голубая мечеть по пятницам открыта для посещения после 14:30
- Это групповой тур. Если в группе будет менее 5 человек, заказ тура может быть не принят или может быть отменен
- Вход в Айа Софию по желанию. Если в группе все хотят зайти, мы зайдём
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 166 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
28 янв 2026
Семьёй были на экскурсии в Стамбуле
Это была ьрёхчасовая экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула. Экскурсия составлена очень хорошо, мы познакомились с историей Константинополя и Стамбула, прошлись с экскурсоводом по всем интересным местам. Нашим экскурсовод был Хусейн, мы очень благодарны ему за интересный рассказ, мы узнали много нового. Очень довольны!
Это была ьрёхчасовая экскурсия по основным достопримечательностям Стамбула. Экскурсия составлена очень хорошо, мы познакомились с историей Константинополя и Стамбула, прошлись с экскурсоводом по всем интересным местам. Нашим экскурсовод был Хусейн, мы очень благодарны ему за интересный рассказ, мы узнали много нового. Очень довольны!
Н
Никита
23 янв 2026
Лучший гид! Очень веселый и доброжелательный
N
Natalia
23 дек 2025
Экскурсия и обслуживание понравились: гид Хуссейн связался с нами накануне, чтобы подтвердить участие, поскольку из-за дождливой погоды в декабре желающих было немного. Мы осмотрели основные достопримечательности в пешеходной доступности от центра и главных мечетей. Очень понравился приветливый стиль и манера общения Хусейна, который несмотря на акцент интересно рассказывал обо всем.
O
Olga
22 дек 2025
Достаточно информативная экскурсия. С учетом того, что это укороченная программа, не стоит ожидать посещений всех исторических мест и углубленной истории. При этом за 3 часа вы узнаете историю становления Турции
М
Марина
17 дек 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересных фактов из истории Турции. Хусейн ответил на все интересующие нас вопросы, был вежлив и внимателен. Большое спасибо за интересно и познавательно проведенное время.
Е
Евгения
15 дек 2025
Все очень понравилось. Хусейн очень приятный и вежливый экскурсовод. На все вопросы отвечал, провел интересную экскурсию. Рекомендую.
T
Tатьяна
12 дек 2025
10 декабря провели три с половиной часа с позитивным гидом Хусейном. Шикарная обзорная экскурсия Сердце Стамбула в историческом районе. Повезло ещё и с погодой. Слушать исторические факты, прогуливаясь с приятными
И
Инна
11 дек 2025
Прекрасная экскурсия! Рекомендую!
L
Liliia
11 дек 2025
Все отлично, спасибо!
Т
Татьяна
11 дек 2025
Замечательная экскурсия!
Очень понравился экскурсовод Хусейн - лаконично и интересно доводит информацию до слушателей! Отзывчивый, неравнодушный, увлеченный, знающий)
Узнали много нового о Стамбуле.
Рекомендую!
Очень понравился экскурсовод Хусейн - лаконично и интересно доводит информацию до слушателей! Отзывчивый, неравнодушный, увлеченный, знающий)
Узнали много нового о Стамбуле.
Рекомендую!
Р
Романова
9 дек 2025
Все понравилось. Спасибо гиду Хусейну за интересную экскурсию.
Е
Елена
8 дек 2025
Большое спасибо гиду экскурсоводу Хусейну за интересную и познавательную экскурсию, за яркую подачу информации.
С
Светлана
8 дек 2025
Очень понравилась экскурсия Сердце Стамбула. Спасибо гиду Хусейну за его интересный рассказ. Узнали много интересного и познавательного. Запомним Святую Софию,Голубую мечеть,пл. Иподром.
Г
Григорий
2 дек 2025
Все было отлично! Прошлись по ключевым достопримечательностям центра Стамбула. Гид Хусейн рассказал много интересных исторических фактов. В завершении экскурсии, Хусейн показал хорошее место с турецкими сладостями на Египетском рынке, где мы смогли купить сладости со скидкой. Помимо самой экскурсии, Хусейн ответил на множество моих вопросов: куда сходить в хаммам, где вкусно покушать и т. д., за что отдельное спасибо)
Н
Наталья
1 дек 2025
Очень интересная экскурсия! Гид Хусейн рассказывал очень интересно и понятно! Очень рекомендую данную экскурсию.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
7 фев в 11:00
10 фев в 11:00
€145
€193 за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырёх империй
Начало: На площади Султанахмет
9 фев в 06:30
10 фев в 06:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€154 за всё до 4 чел.