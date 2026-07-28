108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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начиная с его исторических достопримечательностей и кончая колоритными местными районами, в том числе где сейчас можно встретить волну приезжих эмигрантов из Украины и России. Гала превосходно организовала тур - объяснила как лучше добраться из аэропорта, предложила взять лишний зонт в силу плохой погоды, выбрала удобное и красивое место для встречи. Сама экскурсия доставила удовольствие по всем пунктам - Гала дипломированный гид с 10+ годами опыта жизни в Турции, с искренним влечением и глубокими познаниями истории, культуры и людей этой страны. Помимо этого, меня как эмигранта интересовало соприкосновение Турции и русскоязычной диаспоры, и Гала чудесно подобрала программу и рассказала обо всем от белой эмиграции (и показала их места проживания), до современных приезжих, которых к тому же удалось лично встретить и пообщаться во время нашей экскурсии. Мы также много говорили о местных нравах, особенностях жизни, привычек итп. В целом ощущение осталось такое, будто я провел не 4 часа, а целую неделю погружался в Стамбул, и с удовольствием снова сюда вернусь. Очень рекомендую!