108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу об истории этого района и его месте и значении в современной культурной и политической жизни города, об архитектуре зданий, о загадках и легендах окрестных улочек, о величайшей фигуре новейшей истории Турции Ататюрке, нобелевском лауреате писателе Орхане Памуке и других знаменитых людях, судьбы которых неразрывно связаны с Истикляль.
На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:
Улица Истикляль — такой же символ Стамбула, как Арбат в Москве, бульвар Рамбла в Барселоне или Монмартр в Париже. Турки говорят, что тот, кто не видел Истикляль, не видел Стамбул. Именно здесь бьется сердце 17-милионного мегаполиса, день и ночь пульсирует жизнь, и проходят самые значимые события города.
На Истикляль собраны лучшие мировые брендовые бутики, кинотеатры, лавочки, концертные залы, галереи искусств, лучшие на всем ближнем востоке книжные магазины, христианские церкви, мечети, университеты, консульства многих государств, а в многочисленных уютных кафе всегда многолюдно. Здесь находятся Галатская башня, обитель вращающихся дервишей культа Мевлеви, одна из самых старинных линий метро Тюнэль, собор Св. Антония. Вдоль улицы до сих пор курсирует один из старейших в мире трамвайчиков «Ностальгия», придавая неповторимое очарование этому волшебному месту.
Дополнительные расходы