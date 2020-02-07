108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я расскажу об истории этого района и его месте и значении в современной культурной и политической жизни города, об архитектуре зданий, о загадках и легендах окрестных улочек, о величайшей фигуре новейшей истории Турции Ататюрке, нобелевском лауреате писателе Орхане Памуке и других знаменитых людях, судьбы которых неразрывно связаны с Истикляль.

На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:

Аутентично сохранившиеся здания и пассажи 19 века декорированные в стилях арт-деко и модерн;

Католические храмы, впечатляющие своей масштабностью и убранством;

Самое знаменитое кафе Истикляль XIX -го века, где сегодня сохранился последний оригинальный интерьер в стиле арт-деко на территории Турции;

-го века, где сегодня сохранился последний оригинальный интерьер в стиле арт-деко на территории Турции; Очаровательный и романтичный квартал старьевщиков и антикваров — одно из тайных мест района Истикляль, о котором не написано ни в одном путеводителе;

Скрытые сокровища: уникальные подъезды, декорированные в стилях арт деко и конструктивизм, пассажи, улочки, дворы, кафешки «только для местных» с терпким турецким чаем и традиционным кофе на песке;

Несколько ведущих арт-галерей Стамбула;

Магазинчики турецких дизайнеров, в которых за очень умеренные деньги можно не только приобрести действительно стоящие «сувениры», но и сделать покупки со смыслом и на долгую память: дизайнерские футболки, платья, обувь, книги и блокноты;

Главную площадь Стамбула — Таксим;

Галатскую башню, являющуюся одним из символов Стамбула, где с 60-метровой высоты вы можете насладиться лучшей панорамой города поднявшись туда после окончания экскурсии;

Об Истикляль

Улица Истикляль — такой же символ Стамбула, как Арбат в Москве, бульвар Рамбла в Барселоне или Монмартр в Париже. Турки говорят, что тот, кто не видел Истикляль, не видел Стамбул. Именно здесь бьется сердце 17-милионного мегаполиса, день и ночь пульсирует жизнь, и проходят самые значимые события города.

На Истикляль собраны лучшие мировые брендовые бутики, кинотеатры, лавочки, концертные залы, галереи искусств, лучшие на всем ближнем востоке книжные магазины, христианские церкви, мечети, университеты, консульства многих государств, а в многочисленных уютных кафе всегда многолюдно. Здесь находятся Галатская башня, обитель вращающихся дервишей культа Мевлеви, одна из самых старинных линий метро Тюнэль, собор Св. Антония. Вдоль улицы до сих пор курсирует один из старейших в мире трамвайчиков «Ностальгия», придавая неповторимое очарование этому волшебному месту.