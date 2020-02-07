108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить атмосферу круглосуточной культурной жизни в самом оживленном месте Стамбула

Gala
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Gala – ваш гид
Погружение в настоящую жизнь города: пройти не просто вдоль главного бульвара Истикляль и насладиться блеском его магазинов и галерей, но и заглянуть в его дворы, пройти сквозь скрытые пассажи, побродить по лабиринту боковых улочек.
107 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии108 отзывов
4.97
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!

Что вас ожидает

Я расскажу об истории этого района и его месте и значении в современной культурной и политической жизни города, об архитектуре зданий, о загадках и легендах окрестных улочек, о величайшей фигуре новейшей истории Турции Ататюрке, нобелевском лауреате писателе Орхане Памуке и других знаменитых людях, судьбы которых неразрывно связаны с Истикляль.

На пути вдоль бульвара Истикляль мы посетим и увидим:

  • Аутентично сохранившиеся здания и пассажи 19 века декорированные в стилях арт-деко и модерн;
  • Католические храмы, впечатляющие своей масштабностью и убранством;
  • Самое знаменитое кафе Истикляль XIX-го века, где сегодня сохранился последний оригинальный интерьер в стиле арт-деко на территории Турции;
  • Очаровательный и романтичный квартал старьевщиков и антикваров — одно из тайных мест района Истикляль, о котором не написано ни в одном путеводителе;
  • Скрытые сокровища: уникальные подъезды, декорированные в стилях арт деко и конструктивизм, пассажи, улочки, дворы, кафешки «только для местных» с терпким турецким чаем и традиционным кофе на песке;
  • Несколько ведущих арт-галерей Стамбула;
  • Магазинчики турецких дизайнеров, в которых за очень умеренные деньги можно не только приобрести действительно стоящие «сувениры», но и сделать покупки со смыслом и на долгую память: дизайнерские футболки, платья, обувь, книги и блокноты;
  • Главную площадь Стамбула — Таксим;
  • Галатскую башню, являющуюся одним из символов Стамбула, где с 60-метровой высоты вы можете насладиться лучшей панорамой города поднявшись туда после окончания экскурсии;

Об Истикляль

Улица Истикляль — такой же символ Стамбула, как Арбат в Москве, бульвар Рамбла в Барселоне или Монмартр в Париже. Турки говорят, что тот, кто не видел Истикляль, не видел Стамбул. Именно здесь бьется сердце 17-милионного мегаполиса, день и ночь пульсирует жизнь, и проходят самые значимые события города.

На Истикляль собраны лучшие мировые брендовые бутики, кинотеатры, лавочки, концертные залы, галереи искусств, лучшие на всем ближнем востоке книжные магазины, христианские церкви, мечети, университеты, консульства многих государств, а в многочисленных уютных кафе всегда многолюдно. Здесь находятся Галатская башня, обитель вращающихся дервишей культа Мевлеви, одна из самых старинных линий метро Тюнэль, собор Св. Антония. Вдоль улицы до сих пор курсирует один из старейших в мире трамвайчиков «Ностальгия», придавая неповторимое очарование этому волшебному месту.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • билет на Галатскую башню — 6,5 евро
  • чай/кофе в местных кафе — 1 евро (по желанию)
  • билет на трамвайчик Ностальгия — около 1 евро (по желанию)
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!
Стамбул — это Истикляль!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Евгения
7 февраля 2020
Отлично погуляли по Стамбулу в начале поездки. По советам проводника скорректировали планы и маршруты.
Прогулка хорошо скомпонована, слушать интересно было и взрослым, и девятилетнему ребёнку. Речь грамотная. На все дополнительные вопросы ответы получили.
Рекомендую всем, кто хочет получить больше информации о Стамбуле, чем в стандартных путеводителях.
30 января 2020
Прекрасно проведённый день на экскурсии. Структурированный маршрут, много интересной информации, которая не утомляет и остаётся ярким впечатлением. Гала смогла раскрыть сердце Стамбула. Прекрасный гид, с которым хочется ещё и ещё раз встречаться!
29 декабря 2019
отличная экскурсия для тех кто хочет узнать и почувствовать атмосферу города! Красивый район полный жизни и энергии, благодаря Гале вы сможете пройтись по не приметным, но полным истории улочкам, прикоснуться к истории Агаты Кристи, Узнать о Католической вере в Стамбуле, ну и конечно Магазины, для девочек самое то! Гала, огромное спасибо за ваши знания, позитив, гибкость в работе, это очень важно, когда ты на отдыхе!
21 ноября 2019
Галина замечательный гид, всё очень понравилось, смело рекомендую.
11 ноября 2019
Отличная альтернатива экскурсиям от туристических компаний.
Если вы в Стамбуле не надолго, то рекомендую начать с такого варианта.
Погружение в суть города, с возможностью понять, почему, что и откуда взялось. Гид выдаст вам рекомендации - что посетить в оставшееся время, чтобы ваше путешествие запомнилось вам надолго.
9 ноября 2019
Наша экскурсия прошла под дождем . Но Гала купила нам зонтики и как- то так настроила нас , что мы особо этот дождь не замечали . Очень интересный и эрудированный рассказчик и очень клиентоориентированный. Были с ребёнком , он замёрз , Гала завела нас в магазин , мы быстро купили кофту и продолжили экскурсию . Детям все же я не рекомендую эту экскурсию . По возможности ославляйте их в гостинице . А для взрослых очень познавательно и интересно . Гала знает не только об истории Стамбула , но интересные факты об особенностях быта местных жителей . Дала нам ценные рекомендации на следующий день нашего самостоятельного путешествия по Стамбулу. Спасибо , Гала большое :)
2 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Открыл для себя много интересного. Часто бываю в Стамбуле и думал, что уже нечему удивляться, ан нет есть еще не изученные уголки! Гала очень приятный собеседник и довольно эрудированный рассказчик. С удовольствием еще возьму ее экскурсии. Еще раз большое спасибо за интересно проведенное время!
Лариса
26 октября 2019
Хочу выразить искреннюю благодарность Вам, Gala за интересную, эмоциональную, наполненную фактами и подробностями экскурсию. От экскурсии по Стамбулу остались самые благоприятные впечатления, она надолго запомнится! Спасибо огромное за отличную организацию экскурсии, подачу материала, интеллигентность, информативность и любовь к городу Стамбул!
18 октября 2019
Очень замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! Гала очень интересно рассказывала.
30 августа 2019
Понравилось всё: и гид, и экскурсия.
Гала- приятная в общении девушка, врямя прошло незаметно.
Ещё 98 отзывов

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