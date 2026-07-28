108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Истиклялю - живописному символу Стамбула, сопоставимому с Парижским Монмартром.
Ваш личный гид откроет вам историю района, его роль в культурной и политической жизни города, а
Ваш личный гид откроет вам историю района, его роль в культурной и политической жизни города, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в настоящую жизнь Стамбула
- 🏛️ Уникальная архитектура и история
- 📚 Знакомство с культурой и искусством
- 🛍️ Возможность сделать уникальные покупки
- ☕ Посещение местных кафе с традиционным чаем и кофе
Что можно увидеть
- Аутентично сохранившиеся здания и пассажи 19 века
- Католические храмы
- Самое знаменитое кафе Истикляль XIX-го века
- Квартал старьевщиков и антикваров
- Главная площадь Стамбула - Таксим
- Галатская башня
Описание экскурсии
- Аутентичные здания и пассажи 19 века, декорированные в стиле ар-деко и модерн
- Католические храмы, впечатляющие масштабом и убранством
- Самое знаменитое кафе 19 века, где сохранился последний оригинальный интерьер в стиле ар-деко
- Квартал старьевщиков и антикваров — одно из тайных мест района Истикляль
- Скрытые сокровища: уникальные подъезды, пассажи, улочки, дворы, кафешки с терпким турецким чаем и традиционным кофе на песке
- Несколько ведущих арт-галерей Стамбула
- Магазинчики турецких дизайнеров — и не только с сувенирами
- Таксим — главная площадь Стамбула
- Галатская башня — один из главных городских символов. После экскурсии вы сможете подняться наверх
И конечно, я расскажу:
- Об истории района, его месте и значении в современной культурной и политической жизни города
- Архитектуре зданий, загадках и легендах окрестных улочек
- Величайшей фигуре новейшей истории Турции — Ататюрке, писателе Орхане Памуке и других знаменитых людях, судьбы которых неразрывно связаны с Истикляль
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию, за чел.)
- Билет на Галатскую башню — €17
- Чай или кофе в местных кафе — около €1
- Билет на трамвайчик Ностальгия — около €1
Если вы бронируете экскурсию более чем за 1,5 месяца, пожалуйста, напишите мне перед бронированием, чтобы дополнительно согласовать дату.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 4990 туристов
Я профессиональный историк, в прошлом преподаватель вуза. Гид с лицензией Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. Специализируюсь на классической истории, архитектуре, культуре, урбанистике, социальной демографии, классическом и современном искусстве. Живу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 143 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Провели несколько утренних прекрасных часов вдвоем с мужем и с Галой в прекрасном Стамбуле. Галу рекомендую от души, знает и любит свое дело, любит Стамбул, его историю, улочки, людей города, знает много местных и «внутрянки», прекрасный собеседник и рассказчик. Нап очень понравилось. Когда будем в Стамбуле в следующий раз, прогуляемся еще. Гала, спасибо, вы - супер! ❤️
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Гала - это лучший экскурсовод, которого мы встречали! Экскурсия потрясающая - мы много раз были в Стамбуле до этого и оказывается совсем его не знали! Гала очень образованный и эрудированный человек, прекрасно разбирается в культуре и истории, очень рады знакомству с ней!
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L
Потрясающий гид, с глубокими познаниями и осведомленная о широком диапазоне вещей. Я прилетал в Турцию впервые и был на длинной пересадке в Стамбуле. Договорились с Галой устроить комплексную экскурсию Стамбула,
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Отличная, познавательная экскурсия. Гала полностью подстроилась под нас с детьми. Мы увидели такие закоулки улицы Истикляль, в которые одни вряд ли бы когда-то завернули! Интересно и очень много рассказала нам исторических фактов и подробностей становления этого района Стамбула. Очень рекомендую!
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Если Вы хотите увидеть волшебный Стамбул с нужного ракурса, посетить интересные и каллоритные места, то Галина именно тот человек который вам нужен. Профессиональный, пунктуальный, всегда подберёт удобный для Вас маршрут, очень приятная в общении, она сделает вашу Экскурсию не забываемой. Очень много интересной и познавательной информации. Мы с сыном рекомендуем!
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А
Это супер погружение, умнейший, интереснейший человек. Ответит на абсолютно любой вопрос. Сама программа экскурсии продумана идеально, мы успели все, погуляли везде, узнала нового очень много. Наша семья однозначно рекомендует!
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