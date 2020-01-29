28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фотопрогулка в сердце Стамбула

Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй

Natalia
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Natalia – ваш гид
Величественный и яркий исторический центр Стамбула — идеальное место для фотопрогулки: именно здесь сосредоточены культовые достопримечательности города, которые перенесут вас в манящую атмосферу Востока.

Площадь Султанахмет, сад Топканы, вокзал Сиркеджи, пестрые улочки, морские пейзажи и аутентичные кофейни — для фотосессии мы вместе выберем лучшие локации, которые воплотят характер города и органично дополнят ваш образ.
€100
80 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Султанахмет
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У этой экскурсии28 отзывов
4.86
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула

Что вас ожидает

Фотосессия в ключевых местах Стамбула
Мы начнем прогулку в сердце города контрастов — на площади Султанахмет, где расположились главные символы Стамбула. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с деревянными и цветными домами, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом вокзале, где завершал путь Восточный Экспресс. Вы сможете перевоплотиться в легендарную Хюррем, прогуляться по саду Топкапы, разглядеть Галатскую башню на противоположном берегу Золотого рога или остановиться на чашечку турецкого кофе в аутентичном кафе. Вместе мы составим идеальным маршрут для фотосессии!

Прикоснуться к магии города
С первых минут вы проникнетесь раскрепощающей атмосферой Стамбула, в котором переплетаются колорит Востока и свобода Запада. Мы пройдем по улицам, наполненным ароматами турецкого кофе, пряностей и специй, и отыщем самобытные уголки города, которые не только располагают к фотографии, но и заставляют влюбляться в Стамбул.

Организационные детали

  • Обратите внимание, фотосессия не включает в себя экскурсию
  • В зависимости от нашего темпа после фотопрогулки вы получите 60-100 полностью обработанных фотографий
  • В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Султанахмет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Если хотите потрясающие фотографии в Стамбуле, то однозначно стоит обратиться к Наталье. Очень легкий в общение человек, показала и рассказала основные места куда можно сходить в Стамбуле. И по итогу обработанные фотографии через 5 дней, которые похожи на кадры из турецких сериалов.
2 января 2020
Несмотря на переменчивую погоду в Стамбуле зимой, нам с Натальей повезло, и мы все же выбрали оптимальное время для фотопрогулки. Два с половиной часа с двумя нашими детьми пролетели почти незаметно))) очень рекомендуем Наталью как энергичного, позитивного человека и очень ждём теперь фото. Почти уверены, что будем рекомендовать Наталью и как профессионального фотографа!
15 декабря 2019
Нам с мужем очень понравилось! Приятная в общении Наталья
28 ноября 2019
Прекрасная прогулка, прекрасный Стамбул,прекрасная Наталья)) Было легко и комфортно, отличные фото, получили быстро. Очень довольны.
19 ноября 2019
Спасибо Наталье за прекрасные фото.
21 октября 2019
Мы остались очень довольны! Наталья-интересный собеседник, профессиональный фотограф! Фотосессия прошла легко и непринуждённо, что мне было очень важно, путевки муж не любит все эти дела))) Фотография яркие и качественные! Однозначно, рекомендую фотопрогулку с Наташей!!!
Алина
19 октября 2019
Наташенька! Огромное спасибо за фотопрогулку, которую Вы нам осуществили! Я в бешенном восторге от фотографий и до сих пор под приятным впечатлением от Вас, как от искреннего и приветливого человека)
Ни один фотограф не одет всю фотосессию в обработке через 1 неделю, а Наталья - отдаёт! К тому же фотосессия проходит расслабленно и непринужденно, с общением и улыбкой, отсюда столько неподдельных эмоций на самих снимках!

В общем, всем рекомендую)
11 октября 2019
Фотосессия прошла легко и позитивно. Заказала на день рождение , были друзья. Съемки проходили в красивых местах Стамбула , интересные ракурсы. Наталья, предложила маршрут и мы прошли самые интересные места, с шикарным видом. Получили параллельно массу информации по Стамбулу. Очень рекомендую
Екатерина
26 сентября 2019
Большое спасибо Наташе за душевную фотопрогулку и отличные фото) Очень приятная девушка, никаких сложностей не возникало. Всем рекомендую!
16 сентября 2019
Все просто отлично! Фотографии получились потрясающими! Огромное спасибо Наталье 😘🤗
Ещё 18 отзывов

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