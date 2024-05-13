Оцените интерьеры Голубой мечети и Айя-Софии, пройдёте по подземным лабиринтам Цистерны Базилики и погуляете по Гранд-базару. А мы поделимся прошлым и настоящим этих мест.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Султанахмет. Главная площадь Старого города, на которой вы увидите артефакты разных эпох: Египетский обелиск, Немецкий фонтан и руины Римского ипподрома.
Голубая мечеть. Это первая и единственная османская мечеть с шестью минаретами. Почему — узнаете на экскурсии. А также полюбуетесь роскошным внутренним убранством мечети и услышите её историю.
Айя-София. Бывший патриарший православный собор, ныне превращённый в мечеть. На его примере мы раскроем особенности византийского зодчества.
Цистерна Базилика. Вы погуляете по огромному подземному водохранилищу, рассматривая древние колонны с капителями в греческом и римском стилях. Мы расскажем, как создавалось водохранилище и какую роль играло в жизни города.
Гранд-базар. Вы посетите настоящий восточный базар и проникнетесь его колоритом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Айю-Софию, Голубую мечеть и Цистерну Базилику мы осматриваем изнутри
- Билеты в Цистерну Базилику оплачиваются дополнительно — 800 лир с человека, Айя-София — 25 евро с человека (осмотр внутри без гида)
в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€52
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В районе Балат кофе с орхидеей на песке это что то на райском))
Гид Айдын был очень доброжелателен, подсказывал места для удачных фото, где и на что обращать особое внимание, и вообще всё прошло легко, весело и