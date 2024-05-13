Приглашаем познакомиться с визитными карточками Стамбула в компании профессионального гида! Вы осмотрите сердце города — площадь Султанахмет. Оцените интерьеры Голубой мечети и Айя-Софии, пройдёте по подземным лабиринтам Цистерны Базилики и погуляете по Гранд-базару. А мы поделимся прошлым и настоящим этих мест.

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Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Султанахмет. Главная площадь Старого города, на которой вы увидите артефакты разных эпох: Египетский обелиск, Немецкий фонтан и руины Римского ипподрома.

Голубая мечеть. Это первая и единственная османская мечеть с шестью минаретами. Почему — узнаете на экскурсии. А также полюбуетесь роскошным внутренним убранством мечети и услышите её историю.

Айя-София. Бывший патриарший православный собор, ныне превращённый в мечеть. На его примере мы раскроем особенности византийского зодчества.

Цистерна Базилика. Вы погуляете по огромному подземному водохранилищу, рассматривая древние колонны с капителями в греческом и римском стилях. Мы расскажем, как создавалось водохранилище и какую роль играло в жизни города.

Гранд-базар. Вы посетите настоящий восточный базар и проникнетесь его колоритом.

Организационные детали