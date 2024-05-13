Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе

Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к их многовековой истории
Приглашаем познакомиться с визитными карточками Стамбула в компании профессионального гида! Вы осмотрите сердце города — площадь Султанахмет.

Оцените интерьеры Голубой мечети и Айя-Софии, пройдёте по подземным лабиринтам Цистерны Базилики и погуляете по Гранд-базару. А мы поделимся прошлым и настоящим этих мест.
4.75
8 отзывов
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Султанахмет. Главная площадь Старого города, на которой вы увидите артефакты разных эпох: Египетский обелиск, Немецкий фонтан и руины Римского ипподрома.

Голубая мечеть. Это первая и единственная османская мечеть с шестью минаретами. Почему — узнаете на экскурсии. А также полюбуетесь роскошным внутренним убранством мечети и услышите её историю.

Айя-София. Бывший патриарший православный собор, ныне превращённый в мечеть. На его примере мы раскроем особенности византийского зодчества.

Цистерна Базилика. Вы погуляете по огромному подземному водохранилищу, рассматривая древние колонны с капителями в греческом и римском стилях. Мы расскажем, как создавалось водохранилище и какую роль играло в жизни города.

Гранд-базар. Вы посетите настоящий восточный базар и проникнетесь его колоритом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Айю-Софию, Голубую мечеть и Цистерну Базилику мы осматриваем изнутри
  • Билеты в Цистерну Базилику оплачиваются дополнительно — 800 лир с человека, Айя-София — 25 евро с человека (осмотр внутри без гида)

в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
13 мая 2024
Замечательный экскурсовод, прекрасно знает и любит свой город. Три часа пролетели на одном дыхании, много узнали и увидели, было интересно и моей 12-летней дочери, и нам с мужем.
Вера
1 мая 2024
Экскурсия охватывает 3 достопримечательности в районе Султанахмет, без очередей. Сначала Голубая мечеть, затем цистерна Базилика и на сладкое Айя София. Для нас экскурсия получилась индивидуальной, нас было двое. Немного напрягались,
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чтобы понять речь Айдына, сильный акцент. Но он очень старался донести информацию, которой он бесспорно владеет. В целом мы остались довольны экскурсией. Так получилось, что мы забронировали еще одну экскурсию с Айдыном. Во второй раз мы уже привыкли к его речи, так что это уже не мешало.

Л
12 апр 2024
Посетили данную экскурсию с гидом Aydin Экскурсия интересная, Айдын замечательный мастер своего дела, буду рекомендовать своим друзьям.
А
8 апр 2024
Остались очень довольны экскурсией, огромное спасибо Айдыну, он отличный рассказчик, делился интересными фактами, подсказывал ракурсы для фото. Три часа пролетели очень быстро - мы были вдвоем, сэкономили много времени, тк во все места проходили без очередей. В конце экскурсии Айдын нам показал, где можно пообедать и проводил до ресторана. Однозначно рекомендуем!
М
31 мар 2024
Отличные экскурсии, контент по делу, много фотографий (гид сделает на ваш телефон почти профессионально). Обед, кофе по маршруту отличные.
В районе Балат кофе с орхидеей на песке это что то на райском))
V
24 мар 2024
Интересная экскурсия по основным достопримечательностям старого города.
Гид Айдын был очень доброжелателен, подсказывал места для удачных фото, где и на что обращать особое внимание, и вообще всё прошло легко, весело и
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без запинок.
Маршрут экскурсии хорошо продуман, никаких проблем с билетами или излишним ожиданием не было.
Айдын рассказывает интересно и с хорошим, ненавязчивым юмором, но не всегда всё было понятно, наверное, сказывался акцент. Также хотелось бы побольше именно исторических подробностей о посещённых местах, зданиях и султанах, но это, уже, наверное, дело вкуса.
От посещения Цистерны Базилики остались самые приятные впечатления, и это во многом благодаря именно Айдыну - он рассказал кучу историй про эту достопримечательность, показал внутри все интересные места и отлично нас всех там сфотографировал.

К
20 мар 2024
Забронировали экскурсию в малой группе, но кроме нас с мужем больше никого на это время не было, поэтому экскурсия превратилась в индивидуальную. Немного изменили маршрут, тк не были заинтересованы в
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Гранд Базаре. Айдин учился на переводчика в России, прекрасно знает город и исторические факты. Рассказывал мелочи, описание которых не встретите в путеводителе. А в конце помог с покупкой и оплатой карты метро, тк ехали в аэропорт и лир уже не оставалсь. Та что, если есть возможность, то однозначно лучше выбирать экскурсию с профессиональным гидом, впечатлений о городе получите гораздо больше!

К
17 мар 2024
Были на экскурсии с Айдыном Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе 12 марта, очень понравилась экскурсия. По содержанию все прекрасно, посмотрели Голубую мечеть (зашли в мавзолей султана Ахмеда рядом
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с мечетью), дальше прошли на Площадь Ипподром все это сопровождалось интересным рассказом об этих местах, затем прошли в Цистерну Базилику, которая сама по себе тоже очень впечатляет, далее пошли смотреть Айя София и закончили наше путешествие на Гранд Базаре, вышли на крышу, посмотрели мастерские. Айдын - великолепный гид, рассказ был интересным, не перегружен историческими фактами, но рассказано все основное, при чем с чувством юмора, именно поэтому думаю рассказ воспринимался легко и запомнился. Организовано все тоже отлично, накануне Айдын написал в вотсап, встретил всех и мы пошли на экскурсию. Во время экскурсии Айдын предлагал сфотографировать и подсказывал где наиболее удачные места. Большая благодарность Айдыну за прекрасные впечатления, эту экскурсию, великолепное настроение, прекрасные фото. Это было супер!!!

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