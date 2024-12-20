Прогулка по извилистым улочкам, знакомство с историей и посещение таких мест, как резиденция Вселенского Патриархата и Греческая школа, делают этот тур незабываемым. Турецкая кухня в винтажных кафе и фотолокации дополняют впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть древние памятники Стамбула
- 🌈 Насладиться культурным разнообразием Балата
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🍽 Попробовать блюда турецкой кухни
- 🏛 Посетить исторические религиозные центры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ипподром
- Голубая мечеть
- Святая София
- Цистерна-Базилика
- Мечеть Сулеймание
- Гранд-Базар
- Вокзал Восточный экспресс
- Резиденция Вселенского Патриархата
- Греческая школа
Описание экскурсии
От Древних памятников Старого города к цветному многообразию и слиянию культур атмосферного района Балат.
За один день Вы познакомитесь не только со знаменитой историей Древнего города, но также посетите район слияния многообразных культур и центры различных религий. Услышите подробный рассказ о том, как все это прекрасно уживается между собой на относительно небольшой площади.
Во время нашей увлекательной прогулки вы увидите все самые интересные памятники Старого города: Ипподром, Голубая мечеть, Святая София, Цистерна-Базилика, мечеть Сулеймание, Гранд-Базар.
После мы переедем в район Балат по берегу залива Золотой Рог, вдоль Древней стены Константинополя. Здесь вы прогуляетесь по извилистым улочкам с цветными фасадами домов, узнаете, как формировался этот район противоположных культур и многообразных религиозных учреждений. Вы посетите резиденцию Вселенского Патриархата, Греческую школу и другие храмы.
В этой атмосферной части города находятся дизайнерские лавки и антикварные магазины, а в винтажных кафе можно отведать блюда Турецкой кухни.
Также вашему вниманию будут представлены многочисленные, контрастные фотолокации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и наушники
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Цистерну-Базилика 1300 лир с человека (вход по желанию)
- Обед. Чай или кофе (по желанию) 300 лир с человека
О чём нужно знать до поездки
На сайте вносится только необходимая предоплата. Оставшаяся часть суммы передается гиду при встрече на экскурсии наличными
Пожелания к путешественнику
Для входа в мечеть женщинам надо иметь платок и закрытую одежду