Старый город и район Балат

Откройте для себя уникальное сочетание древних памятников и культурного разнообразия Балата. Увлекательная прогулка по Стамбулу ждёт вас
Путешествие начинается с древних памятников Старого города, таких как Ипподром и Голубая мечеть. Далее экскурсия перемещается в атмосферный район Балат, где сливаются различные культуры и религии.

Прогулка по извилистым улочкам, знакомство с историей и посещение таких мест, как резиденция Вселенского Патриархата и Греческая школа, делают этот тур незабываемым. Турецкая кухня в винтажных кафе и фотолокации дополняют впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть древние памятники Стамбула
  • 🌈 Насладиться культурным разнообразием Балата
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🍽 Попробовать блюда турецкой кухни
  • 🏛 Посетить исторические религиозные центры

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом (июль и август) может быть жарко, но это время привлекает больше мероприятий и фестивалей. Зимой, с декабря по март, возможно прохладно и дождливо, но это идеальное время для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Святая София
  • Цистерна-Базилика
  • Мечеть Сулеймание
  • Гранд-Базар
  • Вокзал Восточный экспресс
  • Резиденция Вселенского Патриархата
  • Греческая школа

Описание экскурсии

От Древних памятников Старого города к цветному многообразию и слиянию культур атмосферного района Балат.

За один день Вы познакомитесь не только со знаменитой историей Древнего города, но также посетите район слияния многообразных культур и центры различных религий. Услышите подробный рассказ о том, как все это прекрасно уживается между собой на относительно небольшой площади.

Во время нашей увлекательной прогулки вы увидите все самые интересные памятники Старого города: Ипподром, Голубая мечеть, Святая София, Цистерна-Базилика, мечеть Сулеймание, Гранд-Базар.

После мы переедем в район Балат по берегу залива Золотой Рог, вдоль Древней стены Константинополя. Здесь вы прогуляетесь по извилистым улочкам с цветными фасадами домов, узнаете, как формировался этот район противоположных культур и многообразных религиозных учреждений. Вы посетите резиденцию Вселенского Патриархата, Греческую школу и другие храмы.

В этой атмосферной части города находятся дизайнерские лавки и антикварные магазины, а в винтажных кафе можно отведать блюда Турецкой кухни.

Также вашему вниманию будут представлены многочисленные, контрастные фотолокации.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида и наушники
Что не входит в цену
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Цистерну-Базилика 1300 лир с человека (вход по желанию)
  • Обед. Чай или кофе (по желанию) 300 лир с человека
О чём нужно знать до поездки

На сайте вносится только необходимая предоплата. Оставшаяся часть суммы передается гиду при встрече на экскурсии наличными

Пожелания к путешественнику

Для входа в мечеть женщинам надо иметь платок и закрытую одежду

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
MAHMUT
MAHMUT — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте уважаемые гости! Меня зовут Махмут, я профессиональный гид с многолетним опытом работы и тысячами довольных путешественников. Я гид по удивительному Стамбулу — городу, где пересекаются история и культура множества
народов, Стамбул город контрастов и я вам это покажу на наших экскурсиях. Образование я получил в Москве, диплом магистра международных отношений в РГГУ. Моя команда — это профессионалы, влюбленные в Стамбул и свое дело. Мы с радостью откроем для вас самые интересные уголки города, познакомим с его культурой и традициями. Будем рады встрече!

