Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом (июль и август) может быть жарко, но это время привлекает больше мероприятий и фестивалей. Зимой, с декабря по март, возможно прохладно и дождливо, но это идеальное время для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Путешествие начинается с древних памятников Старого города, таких как Ипподром и Голубая мечеть. Далее экскурсия перемещается в атмосферный район Балат, где сливаются различные культуры и религии. Прогулка по извилистым улочкам, знакомство с историей и посещение таких мест, как резиденция Вселенского Патриархата и Греческая школа, делают этот тур незабываемым. Турецкая кухня в винтажных кафе и фотолокации дополняют впечатления

Описание экскурсии

От Древних памятников Старого города к цветному многообразию и слиянию культур атмосферного района Балат.

За один день Вы познакомитесь не только со знаменитой историей Древнего города, но также посетите район слияния многообразных культур и центры различных религий. Услышите подробный рассказ о том, как все это прекрасно уживается между собой на относительно небольшой площади.

Во время нашей увлекательной прогулки вы увидите все самые интересные памятники Старого города: Ипподром, Голубая мечеть, Святая София, Цистерна-Базилика, мечеть Сулеймание, Гранд-Базар.

После мы переедем в район Балат по берегу залива Золотой Рог, вдоль Древней стены Константинополя. Здесь вы прогуляетесь по извилистым улочкам с цветными фасадами домов, узнаете, как формировался этот район противоположных культур и многообразных религиозных учреждений. Вы посетите резиденцию Вселенского Патриархата, Греческую школу и другие храмы.

В этой атмосферной части города находятся дизайнерские лавки и антикварные магазины, а в винтажных кафе можно отведать блюда Турецкой кухни.

Также вашему вниманию будут представлены многочисленные, контрастные фотолокации.