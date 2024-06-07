1 чел.
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Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€40 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«В Старом городе вы увидите уникальную Голубую мечеть с шестью минаретами, построенную учеником великого архитектора Синана»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
«После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€38 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189€142 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
Начало: У Голубой мечети
«Одна из жемчужин Старого города, любимая мечеть местных»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€154 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Аудиогид
4 часа
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€14.50 за человека
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€69 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
«Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ТТамара3 июня 2024Были на экскурсии с Жесимом, очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Еще раз большое спасибо, мы очень довольны. Прошлись по
- ННиколай3 июня 2024Экскурсия выше всяких похвал! Адам, человек с большими знаниями, правильной речью. Очень довольны, однозначно рекомендую.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Сегодня были на экскурсии с гидом Али. Все прошло великолепно! Мы первый раз в Стамбуле и для первой ознакомительной экскурсии
- ИИрина30 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ахмеду и нашему куратору Али) у нас было очень строго определено время для начала
- ААнастасия28 мая 2024Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Старый город»
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