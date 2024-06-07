Экскурсии по Старому городу в Стамбуле

Найдено 16 экскурсий в категории «Старый город» в Стамбуле, цены от €14, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
40 за человека
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
Завтра в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«В Старом городе вы увидите уникальную Голубую мечеть с шестью минаретами, построенную учеником великого архитектора Синана»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
«После экскурсии я провожу вас до причала, откуда вы можете вернуться в Старый Город, районы Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галата»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4738 за человека
В поисках символов Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189142 за всё до 10 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
110 за всё до 3 чел.
История Старого города: прогулка с гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
Начало: У Голубой мечети
«Одна из жемчужин Старого города, любимая мечеть местных»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220154 за всё до 4 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14.50 за человека
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
142 за всё до 5 чел.
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
69 за человека
Трио Стамбула
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
«Вы услышите историю первых греческих городов и поймёте, почему один из них было решено построить на мысе у нынешнего Старого Города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • N
    Natalia
    6 июня 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
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    достопримечательностей целый день, устали бы и, в результате, впечатления были бы смазаны. А получилось просто превосходно! С нами был сын 14 лет, он проникся, что очень показательно! Информация по теме полная, речь грамотная, материал воспринимается легко! Спасибо большое! Отлично!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • Т
    Тамара
    3 июня 2024
    Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
    Были на экскурсии с Жесимом, очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Еще раз большое спасибо, мы очень довольны. Прошлись по
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    всем символам Стамбула в исторической части (Ай София, Малая Ай София, Цистерна, Голубая мечеть, Площадь, Древний Ипподром). Было очень интересно, Жесим отличный рассказчик, да еще и общается на прекрасном русском языке. Отвечал на наши многочисленные вопросы и про историю, и про религию. Видно, что разбирается в теме, зарядил и нас интересом к истории Стамбула.

  • Н
    Николай
    3 июня 2024
    Стамбул впервые
    Экскурсия выше всяких похвал! Адам, человек с большими знаниями, правильной речью. Очень довольны, однозначно рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Сегодня были на экскурсии с гидом Али. Все прошло великолепно! Мы первый раз в Стамбуле и для первой ознакомительной экскурсии
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    с такими значимыми объектами, мы получили массу интересной информации. Али очень живо, интересно местами с юмором, погружал нас в историю этих объектов. Отвечал на вопрос был всегда заинтересован. Очень рекомендую этого гида!

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ахмеду и нашему куратору Али) у нас было очень строго определено время для начала
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    этой экскурсии, но Али и Ахмед идеально подстроились под наши пожелания) сама прогулка была отлично организована, интересный рассказ, идеальный тепм, и при этом мы успели посмотреть все заявленные здания и памятники) в конце Ахмед поехал с нами на трамвае, чтобы проводить до места, куда нам надо было попасть после экскурсии, чтобы мы не опоздали) это всегда очень ценно, когда гид не просто отлично всё организует и рассказывает, но и помогает в сложных ситуациях) ещё раз спасибо) ❤️

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
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    шутит и поет песни на русском языке, отличное чувство юмора и такта, полиглот - знает 4 языка, он - просто находка, ощущение, что знаешь его всю жизнь, очень располагает к себе. Получили огромное удовольствие от экскурсии, все было просто идеально! Отлично подготовленная программа, четко продуманная, все детали и наши пожелания были учтены. Мы остались очень довольны, проведенным временем в Стамбуле. Обязательно вновь вернемся сюда и воспользуемся вашими услугами! Однозначно рекомендуем!

    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
  2. Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
  3. Стамбул впервые
  4. Живой повседневный Стамбул
  5. Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Старый город" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 14 до 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 860 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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