Эта экскурсия для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет посмотреть главные места с лицензированным гидом. Вы погрузитесь в историю, рассмотрите Айя-Софию, Голубую мечеть и площадь Ипподром, а затем насладитесь видами на Босфоре. В конце — Балат: уютный, пёстрый и живой, словно кадры старого фильма. Мы не просто показываем город — мы помогаем его почувствовать.

Старый город

Начнём с исторического сердца Стамбула — района Султанахмет. Пройдём по площади Ипподрома, увидим Айя-Софию (внешний осмотр) и зайдём в Голубую мечеть. Вы услышите о византийских императорах и османских султанах.

Прогулка по Босфору

Затем мы отправимся на кораблик и насладимся городом с самой красивой стороны: дворцы, мосты, минареты и виды Стамбула. За чашечкой чая обсудим, почему Босфор — это не просто пролив, а душа города.

Балат — район цвета и жизни

После погрузимся в уютный и необычный Балат. Разноцветные дома, греческие и еврейские кварталы, винтажные кафешки и арт-пространства. Мы покажем вам укромные уголки, которые легко пропустить, и расскажем о местной жизни, культуре и кухне.

Организационные детали

Подойдёт взрослым и детям от 10 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается: