Эта экскурсия для тех, кто впервые в Стамбуле и хочет посмотреть главные места с лицензированным гидом.
Вы погрузитесь в историю, рассмотрите Айя-Софию, Голубую мечеть и площадь Ипподром, а затем насладитесь видами на Босфоре. В конце — Балат: уютный, пёстрый и живой, словно кадры старого фильма. Мы не просто показываем город — мы помогаем его почувствовать.
Описание водной прогулки
Старый город
Начнём с исторического сердца Стамбула — района Султанахмет. Пройдём по площади Ипподрома, увидим Айя-Софию (внешний осмотр) и зайдём в Голубую мечеть. Вы услышите о византийских императорах и османских султанах.
Прогулка по Босфору
Затем мы отправимся на кораблик и насладимся городом с самой красивой стороны: дворцы, мосты, минареты и виды Стамбула. За чашечкой чая обсудим, почему Босфор — это не просто пролив, а душа города.
Балат — район цвета и жизни
После погрузимся в уютный и необычный Балат. Разноцветные дома, греческие и еврейские кварталы, винтажные кафешки и арт-пространства. Мы покажем вам укромные уголки, которые легко пропустить, и расскажем о местной жизни, культуре и кухне.
Организационные детали
- Подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Отдельно оплачивается:
- Билет на паром — 300 лир ($8)
- Билет на трамвай, для которого нужен Istanbulkart. Если нет, гид поможет оформить — стоимость 30 лир ($1)
- Местный стритфуд и напитки — $7–10 на чел.
ежедневно в 09:00 и 09:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 09:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 67 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году. Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
p
pavel
30 авг 2025
Исторические места, прогулка по Босфору и колоритные улицы Балаата… Всё в одном туре! Благодаря гиду Тургута мы увидели и узнали Стамбул по-новому. Обязательно вернёмся и снова поедем с ним. Смело рекомендуем!
