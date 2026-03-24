Аудиопрогулка по атмосферному Балату (без гида)

Спокойный разговор в наушниках - о районе, людях и атмосфере старого Стамбула
Добро пожаловать в район, который чувствуют, а не осматривают по списку достопримечательностей.

Маршрут выстроен так, чтобы вы шаг за шагом погрузились в живую ткань Балата: от железной церкви и цветных лестниц до греческого лицея и аутентичной кофейни в финале. Вы идёте в своём темпе, наблюдаете, слушаете — и постепенно становитесь здесь своим.
Описание аудиогида

Болгарская железная церковь Святого Стефана

Начнём с металлического храма 19 века, доставленного в Стамбул по частям и собранного на берегу Золотого Рога. Вы услышите о многонациональной истории района и о том, как разные общины формировали Балат.

Цветные ступеньки

Самая яркая точка маршрута. Красочные лестницы стали символом современного Балата — живого, фотогеничного и немного богемного. Здесь вы узнаете, как район менялся в последние годы и почему он стал магнитом для творческих людей.

Атмосферные улицы

Вы пройдёте по узким улочкам с разноцветными домами, уличными кафе и развешанным бельём над головой. Это сердце Балата — не музей, а повседневная жизнь.

Греческий православный лицей Фенера (осмотр снаружи)

Монументальное красное здание 19 века — символ греческой общины Константинополя. Расскажем вам о влиянии христианских общин и о том, как район сохраняет свою идентичность.

Faro Caffe & Patisserie — финал прогулки

Маршрут завершится в уютной кофейне среди местных жителей. Вы услышите о здешнем укладе жизни, семейных традициях и о том, почему Балат до сих пор остаётся «районом для своих».

Организационные детали

  • После внесения предоплаты пришлём вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы. В зависимости от страны это может быть перевод на Wise, через KoronaPay или другой удобный способ (обсуждаем индивидуально). После получения оплаты отправим аудиогид с точками на карте
  • Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники
  • Доступ к аудиогиду бессрочный. Одним аудиогидом смогут пользоваться несколько участников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки Fener
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 173 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.

Отзывы и рейтинг

Лариса
24 мар 2026
Очень зашёл формат — это реально больше как подкаст, а не обычный аудиогид. Идёшь, слушаешь и как будто с тобой кто-то спокойно рассказывает, без перегруза и занудства)))

Маршрут продуман, всё понятно
и удобно, просто идёшь и ловишь атмосферу.

С организатором тоже было приятно общаться, всё быстро, чётко и без лишних вопросов)

В итоге прогулка получилась очень комфортной. Будем пробовать и другие предложения организатора 👍

