Эта прогулка — идеальный способ увидеть Стамбул глазами османских султанов.
Вы посетите три знаковых места европейской части города: величественную мечеть Сулеймание, сверкающий Долмабахче и уединённый дворец Йылдыз. И погрузитесь в незабываемую атмосферу жизни прошлых столетий — без очередей и спешки.
Описание экскурсии
Мечеть Сулеймание
Шедевр османской архитектуры 16 века, воздвигнутый по приказу султана Сулеймана. Вы осмотрите мечеть снаружи и изнутри, узнаете о её символике и роли в жизни империи. Здесь же — усыпальница султана и его любимой жены Хюррем.
Дворец Долмабахче
Этот дворец — не только архитектурный шедевр, но и свидетель смены эпох. Пройдёмся по залам, сверкающим позолотой и хрусталём и погрузимся в роскошь и блеск позднего Османского периода.
Дворец Йылдыз
Бывшая летняя резиденция султанов. Здесь — тенистые аллеи, утончённая архитектура и атмосфера уединения. Вы увидите другую сторону Османской империи — неофициальную, более камерную, но всё ещё полную величия.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С забора из отеля либо у мечети Сулеймание
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — Организатор в Стамбуле
Мы — агентство, которое стремится подарить незабываемые впечатления своим гостям. На наших экскурсиях вы увидите исторические, культурные и природные красоты Турции. Наш главный принцип — удовлетворение потребностей и желаний наших гостей, это становится возможным благодаря опытным экскурсоводам, современным транспортным средствам и тщательно спланированным маршрутам. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
7 окт 2025
Мы ездили семьёй, все чётко, организатор всегда на связи, нас вовремя забрал гид, нигде не стояли,не ждали, маршрут построен очень удобно, экскурсия очень интересная, познавательная. Обстановка дружелюбная, гид приветливый, на все вопросы отвечал, много интересного рассказал, очень рекомендуем.
Милана
23 сен 2025
От экскурсии остались в полном восторге! Забрали с отеля и передали в руки замечательной девушке гиду Зарифе! Мы такого гида ещё не встречали, как она все интересно рассказывала, огромный пласт информации и не скучно при этом, на все вопросы ответила, и такая приятная в общении! Мы в восторге, рекомендуем от души!
Е
Екатерина
17 сен 2025
Замечательная экскурсия! Для нас она вообще получилась индивидуальной, не спешно обошли все объекты, общаясь с гидом. У нас вышел приятный диалог. Нас забрали на трансфере из отеля, между прогулками по дворцам нас ожидал водитель и в конце доставили обратно в отель. Большое спасибо гиду за хороший день!
Т
Татьяна
10 сен 2025
Мы были на экскурсии с гидом Джамилем.
Экскурсия была организована Тургутом самым лучшим образом. Нас забрали на экскурсию прямо из отеля на микроавтобуса Мерседес и привезли после экскурсии в отель. Экскурсовод
