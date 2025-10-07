Эта прогулка — идеальный способ увидеть Стамбул глазами османских султанов. Вы посетите три знаковых места европейской части города: величественную мечеть Сулеймание, сверкающий Долмабахче и уединённый дворец Йылдыз. И погрузитесь в незабываемую атмосферу жизни прошлых столетий — без очередей и спешки.

Описание экскурсии

Мечеть Сулеймание

Шедевр османской архитектуры 16 века, воздвигнутый по приказу султана Сулеймана. Вы осмотрите мечеть снаружи и изнутри, узнаете о её символике и роли в жизни империи. Здесь же — усыпальница султана и его любимой жены Хюррем.

Дворец Долмабахче

Этот дворец — не только архитектурный шедевр, но и свидетель смены эпох. Пройдёмся по залам, сверкающим позолотой и хрусталём и погрузимся в роскошь и блеск позднего Османского периода.

Дворец Йылдыз

Бывшая летняя резиденция султанов. Здесь — тенистые аллеи, утончённая архитектура и атмосфера уединения. Вы увидите другую сторону Османской империи — неофициальную, более камерную, но всё ещё полную величия.

Организационные детали