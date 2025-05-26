Мои заказы

Посетите дворец Долмабахче в Стамбуле и окунитесь в роскошную историю Османской империи. Прогуляйтесь по дворцу и посетите Гарем с аудиогидом на выбранном вами языке.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание билета

Погрузитесь в великолепие дворца Долмабахче! Откройте для себя этот исторический шедевр без лишних хлопот — наши билеты позволят вам не стоять в очереди и сразу начать своё увлекательное путешествие. Откройте потрясающую архитектуру и уникальные коллекции дворца, а изумительные виды на Босфор и живописный город откроются вам из роскошного дворцового сада. Здесь, среди потрясающей архитектуры и уникальных произведений искусства, вы почувствуете дыхание истории. Ваш аудиогид расскажет захватывающие истории о султанах и их жизни. Не забудьте заглянуть в Гарем! Забронируйте билеты сейчас и подарите себе это незабываемое путешествие. Важная информация: Эта экскурсия не сопровождается гидом, и нет места встречи. Вы отправитесь во дворец Долмабахче и войдете в достопримечательность самостоятельно по предоставленным билетам. Вы получите билет за день до даты тура Ваш билет действителен для посещения Дворца, секции Селамлык, Гарема и дворцового сада. Дворец Долмабахче открыт с 9:00 до 17:30. Последний вход: 15:30. Обратите внимание, что в зимний сезон (с 1 ноября по 31 марта) дворец открывается около 9:00 утра и закрывается около 16:00. Планируйте свой визит соответственно, так как дворец Долмабахче закрыт по понедельникам. Ваш билет позволит пройти вне очереди, но проверка безопасности обязательна для всех. В высокий сезон это может занять до 30 минут. Во дворце Долмабахче нет строгого дресс-кода, но рекомендуется скромная, удобная одежда. Закрывайте плечи и колени, особенно в религиозных или церемониальных зонах. Фотографировать внутри запрещено. Есть множество прекрасных возможностей для фотосъемки на открытом воздухе. Аудиогид включен в ваши электронные билеты и доступен на нескольких языках, в том числе и русском. Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид. Вход с детскими колясками и большими сумками не разрешается. Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка;
  • по ссылке картами Visa, Master.
  • Card, American Express; - наличными у нас в офисе в Стамбуле.

Каждый день, кроме понедельника 09:00-17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Долмабахче
  • Гарем
  • Селамлык
  • Сад дворца
Что включено
  • Входной билет без очереди
  • Посещение секции Селамлык
  • Посещение гарема
  • Посещение дворцового сада
  • Аудиогид (русский язык)
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворец Долмабахче
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, кроме понедельника 09:00-17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Эта экскурсия не сопровождается гидом, и нет места встречи. Вы отправитесь во дворец Долмабахче и войдете в достопримечательность самостоятельно по предоставленным билетам
  • Вы получите билет за день до даты тура
  • Ваш билет действителен для посещения Дворца, секции Селамлык, Гарема и дворцового сада
  • Дворец Долмабахче открыт с 9:00 до 17:30. Последний вход: 15:30. Обратите внимание, что в зимний сезон (с 1 ноября по 31 марта) дворец открывается около 9:00 утра и закрывается около 16:00
  • Планируйте свой визит соответственно, так как дворец Долмабахче закрыт по понедельникам
  • Ваш билет позволит пройти вне очереди, но проверка безопасности обязательна для всех. В высокий сезон это может занять до 30 минут
  • Во дворце Долмабахче нет строгого дресс-кода, но рекомендуется скромная, удобная одежда. Закрывайте плечи и колени, особенно в религиозных или церемониальных зонах
  • Фотографировать внутри запрещено. Есть множество прекрасных возможностей для фотосъемки на открытом воздухе
  • Аудиогид включен в ваши электронные билеты и доступен на нескольких языках, в том числе и русском
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид
  • Вход с детскими колясками и большими сумками не разрешается
  • Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка - по ссылке картами Visa, MasterCard, American Express - наличными у нас в офисе в Стамбуле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Артем
26 мая 2025
П
Павел
24 мая 2025

