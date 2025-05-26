Посетите дворец Долмабахче в Стамбуле и окунитесь в роскошную историю Османской империи. Прогуляйтесь по дворцу и посетите Гарем с аудиогидом на выбранном вами языке.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билетаПогрузитесь в великолепие дворца Долмабахче! Откройте для себя этот исторический шедевр без лишних хлопот — наши билеты позволят вам не стоять в очереди и сразу начать своё увлекательное путешествие. Откройте потрясающую архитектуру и уникальные коллекции дворца, а изумительные виды на Босфор и живописный город откроются вам из роскошного дворцового сада. Здесь, среди потрясающей архитектуры и уникальных произведений искусства, вы почувствуете дыхание истории. Ваш аудиогид расскажет захватывающие истории о султанах и их жизни. Не забудьте заглянуть в Гарем! Забронируйте билеты сейчас и подарите себе это незабываемое путешествие. Важная информация: Эта экскурсия не сопровождается гидом, и нет места встречи. Вы отправитесь во дворец Долмабахче и войдете в достопримечательность самостоятельно по предоставленным билетам. Вы получите билет за день до даты тура Ваш билет действителен для посещения Дворца, секции Селамлык, Гарема и дворцового сада. Дворец Долмабахче открыт с 9:00 до 17:30. Последний вход: 15:30. Обратите внимание, что в зимний сезон (с 1 ноября по 31 марта) дворец открывается около 9:00 утра и закрывается около 16:00. Планируйте свой визит соответственно, так как дворец Долмабахче закрыт по понедельникам. Ваш билет позволит пройти вне очереди, но проверка безопасности обязательна для всех. В высокий сезон это может занять до 30 минут. Во дворце Долмабахче нет строгого дресс-кода, но рекомендуется скромная, удобная одежда. Закрывайте плечи и колени, особенно в религиозных или церемониальных зонах. Фотографировать внутри запрещено. Есть множество прекрасных возможностей для фотосъемки на открытом воздухе. Аудиогид включен в ваши электронные билеты и доступен на нескольких языках, в том числе и русском. Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид. Вход с детскими колясками и большими сумками не разрешается. Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка;
- по ссылке картами Visa, Master.
- Card, American Express; - наличными у нас в офисе в Стамбуле.
Каждый день, кроме понедельника 09:00-17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Гарем
- Селамлык
- Сад дворца
Что включено
- Входной билет без очереди
- Посещение секции Селамлык
- Посещение гарема
- Посещение дворцового сада
- Аудиогид (русский язык)
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворец Долмабахче
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, кроме понедельника 09:00-17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Эта экскурсия не сопровождается гидом, и нет места встречи. Вы отправитесь во дворец Долмабахче и войдете в достопримечательность самостоятельно по предоставленным билетам
- Вы получите билет за день до даты тура
- Ваш билет действителен для посещения Дворца, секции Селамлык, Гарема и дворцового сада
- Дворец Долмабахче открыт с 9:00 до 17:30. Последний вход: 15:30. Обратите внимание, что в зимний сезон (с 1 ноября по 31 марта) дворец открывается около 9:00 утра и закрывается около 16:00
- Планируйте свой визит соответственно, так как дворец Долмабахче закрыт по понедельникам
- Ваш билет позволит пройти вне очереди, но проверка безопасности обязательна для всех. В высокий сезон это может занять до 30 минут
- Во дворце Долмабахче нет строгого дресс-кода, но рекомендуется скромная, удобная одежда. Закрывайте плечи и колени, особенно в религиозных или церемониальных зонах
- Фотографировать внутри запрещено. Есть множество прекрасных возможностей для фотосъемки на открытом воздухе
- Аудиогид включен в ваши электронные билеты и доступен на нескольких языках, в том числе и русском
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, чтобы получить аудиогид
- Вход с детскими колясками и большими сумками не разрешается
- Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка - по ссылке картами Visa, MasterCard, American Express - наличными у нас в офисе в Стамбуле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
26 мая 2025
П
Павел
24 мая 2025
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
14%
Водная прогулка
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
15 ноя в 14:00
€56
€65 за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
4в1: Долмабахче и Гарем, Цистерна Феодосия, Сулеймание, Малая Айя София
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме понедельника
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€80.10
€89 за человека
Групповая
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, 08:30-14.30
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
€89 за человека