Долмабахче — величественный шедевр османской архитектуры. Кузгунджук — спокойный район с узкими зелёными улочками и деревянными домами. А вместе они складываются в неповторимый образ Стамбула. Отправимся в путешествие во времени и пространстве — вы поймёте, как переплетаются природа и история, и увидите Стамбул под совершенно другим углом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче

Вы увидите великолепные интерьеры внутренних залов, где представлены произведения искусства и исторические экспонаты. Заглянете в мечеть Долмабахче. Осмотрите Часовую башню и Ворота Хазине Капысы, Хрустальный павильон и Птичью галерею. Полюбуетесь люстрой из богемского стекла и собранием картин Айвазовского.

Я расскажу о том, как строился дворец, об особенностях его архитектурного стиля — и о том, как он стал символом величия Османской империи. Поделюсь историей дворца как резиденции султанов и объясню, как он превратился в музей после смерти Ататюрка.

Район Кузгунджук

Прогуляемся по колоритному старому району, где веками мирно сосуществовали люди разных культур и религий. Пройдём по улице Иджадие с необычными светильниками и вывесками. Рассмотрим разноцветные деревянные дома, которые стали настоящей съёмочной площадкой, увидим старинные здания с ажурными резными окнами и балконами.

Поговорим об уникальном внутреннем сленге района, который возник из-за смешения разных языков. И конечно, по пути нам встретятся синагоги, мечети, православные церкви, символизирующие многоконфессиональность и многонациональность Кузгунджука.

Организационные детали