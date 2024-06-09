Вы увидите великолепные интерьеры внутренних залов, где представлены произведения искусства и исторические экспонаты. Заглянете в мечеть Долмабахче. Осмотрите Часовую башню и Ворота Хазине Капысы, Хрустальный павильон и Птичью галерею. Полюбуетесь люстрой из богемского стекла и собранием картин Айвазовского.
Я расскажу о том, как строился дворец, об особенностях его архитектурного стиля — и о том, как он стал символом величия Османской империи. Поделюсь историей дворца как резиденции султанов и объясню, как он превратился в музей после смерти Ататюрка.
Район Кузгунджук
Прогуляемся по колоритному старому району, где веками мирно сосуществовали люди разных культур и религий. Пройдём по улице Иджадие с необычными светильниками и вывесками. Рассмотрим разноцветные деревянные дома, которые стали настоящей съёмочной площадкой, увидим старинные здания с ажурными резными окнами и балконами.
Поговорим об уникальном внутреннем сленге района, который возник из-за смешения разных языков. И конечно, по пути нам встретятся синагоги, мечети, православные церкви, символизирующие многоконфессиональность и многонациональность Кузгунджука.
Организационные детали
Билеты во дворец Долмабахче оплачиваются дополнительно: 1050 лир/взрослые, 150 лир/дети до 12 лет
Между локациями мы перемещаемся на пароме, для этого вам понадобится Istanbulkart с балансом не менее 100 лир
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Islam — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 91 туриста
Приветствуйте! Я Ислам, официальный гид Министерства Туризма и Культуры Турции, проживаю в Стамбуле. Меня влечёт глубокая страсть к истории и культурному богатству этого города. Решив поделиться своими знаниями, я провожу читать дальше
экскурсии, чтобы путешественники ощутили настоящую душу и аутентичность Стамбула.
Мои специализации — история мечетей, архитектурные шедевры и уникальные культурные аспекты города. В каждой экскурсии стремлюсь создать неповторимую атмосферу, где история оживает через интересные рассказы и визуальные впечатления. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Стамбулу, где каждая деталь расскажет вам свою неповторимую историю!