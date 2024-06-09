Две грани Стамбула: Долмабахче и Кузгунджук

Посетить роскошную резиденцию султанов и прогуляться по контрастному району
Долмабахче — величественный шедевр османской архитектуры. Кузгунджук — спокойный район с узкими зелёными улочками и деревянными домами. А вместе они складываются в неповторимый образ Стамбула.

Отправимся в путешествие во времени и пространстве — вы поймёте, как переплетаются природа и история, и увидите Стамбул под совершенно другим углом.
Две грани Стамбула: Долмабахче и Кузгунджук
Две грани Стамбула: Долмабахче и Кузгунджук
Две грани Стамбула: Долмабахче и Кузгунджук
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче

Вы увидите великолепные интерьеры внутренних залов, где представлены произведения искусства и исторические экспонаты. Заглянете в мечеть Долмабахче. Осмотрите Часовую башню и Ворота Хазине Капысы, Хрустальный павильон и Птичью галерею. Полюбуетесь люстрой из богемского стекла и собранием картин Айвазовского.

Я расскажу о том, как строился дворец, об особенностях его архитектурного стиля — и о том, как он стал символом величия Османской империи. Поделюсь историей дворца как резиденции султанов и объясню, как он превратился в музей после смерти Ататюрка.

Район Кузгунджук

Прогуляемся по колоритному старому району, где веками мирно сосуществовали люди разных культур и религий. Пройдём по улице Иджадие с необычными светильниками и вывесками. Рассмотрим разноцветные деревянные дома, которые стали настоящей съёмочной площадкой, увидим старинные здания с ажурными резными окнами и балконами.

Поговорим об уникальном внутреннем сленге района, который возник из-за смешения разных языков. И конечно, по пути нам встретятся синагоги, мечети, православные церкви, символизирующие многоконфессиональность и многонациональность Кузгунджука.

Организационные детали

  • Билеты во дворец Долмабахче оплачиваются дополнительно: 1050 лир/взрослые, 150 лир/дети до 12 лет
  • Между локациями мы перемещаемся на пароме, для этого вам понадобится Istanbulkart с балансом не менее 100 лир

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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